奇妙的揭發者｜從「具身體驗」出發　創新規劃銅鑼灣

銅鑼灣，在香港都市發展史上一直扮演着多重角色。它不僅是香港購物神區，更是香港旅遊地標和文化生活的節點。然而，隨着時代變遷與新技術、新生活方式的湧現，傳統地產模式已難以滿足「新時代身體體驗」的要求。因此銅鑼灣需要從規劃理念、城市空間、地產轉型、旅遊體驗、區域放射效應以及土地政策等多方面，分析銅鑼灣如何在新時代轉型，並提出創新建議。



當代城市旅遊及生活形態已與1990年代以前的香港截然不同。都市民眾及旅客早已不滿足傳統購物主導的單一體驗，而是追求融合文化、休閒、娛樂與社交元素的「具身體驗感」（embodied experience）。在此背景下，純粹以商場、辦公樓、住宅三分的地產模式顯得僵化，地方的「綜合性」與「流動性」成為了新時代空間規劃的關鍵。

所謂「具身體驗」，指的是人們在都市空間中的實感互動，包括漫步、觀演、社交、餐飲、遊樂等活動——這種體驗越自然、豐富，越能吸引人流，提升地區活力。銅鑼灣過去憑藉多元的文化地標與人情味，實現了某種綜合空間模式。如今，這種模式亟需通過嶄新的規劃觀念激活，迎合時代需要。

重新規劃放射性空間佈局

深入分析銅鑼灣的發展潛力，不妨借鑑東京涉谷—原宿核心地區的「放射型都市結構」。涉谷為東京最具吸引力的潮流地標，同時通過交通樞紐及步行街、地下城、蓋式空間等設計，與周邊原宿、目黑、代代木、表參道等地區形成強烈的空間聯繫，促進資源流動及旅遊體驗多樣化。

銅鑼灣具有相似的區位優勢。它周邊環繞著天后、灣仔、跑馬地，是天然的「生活聚合點」。若能如同東京般規劃放射性空間佈局，將銅鑼灣設計為香港旅遊文化體驗的「核心引擎」，可望帶動整個港島中區南北活化，促進更大區域的多元旅遊及生活體驗。

從修訂GFA計算方法開始

近年極端天氣頻發，黑雨暴雨及高溫天氣，對市民及遊客的戶外體驗產生重大影響。現行的GFA（Gross Floor Area，總樓面面積）政策偏重建築面積，卻忽略了行人環境的舒適度。京都等地城見長於規劃有蓋步行區，提供極佳的遮蔭、避雨空間，提升人流與商業效益。

銅鑼灣應積極引入「有蓋行人走廊」及「半室外空間」設計。例如連結維多利亞公園、地鐵站、商場、娛樂場所以至附近咖啡街的有蓋步行街、天橋及地下通道系統——既避風雨又隔熱，同時促進空間連貫，有利於提升整體體驗。在不影響建築密度及業主利益下，應盡快修訂GFA計算方法，將步行空間納入發展面積獎勵之中，激勵地產商投入相關設施投資。

打造銅鑼灣及周邊地下城

近年新加坡在市中心積極推動「地下城」規劃，建立完善地下商業及交通系統，亞熱帶氣候非常適合，尤其在極端天氣和大雨全球暖化的格局下地下城可以創造一個更舒適的地下網絡，提升都市綜合體驗。事實上，銅鑼灣地鐵站及周邊地區，已具備推動地下城發展的天然條件，如維園、黃泥涌道、商圈等均可連接。

建議政府與港鐵攜手擴展銅鑼灣地下通道網絡，推動地下商場、地下步行街、室內文娛空間發展，配合地上綠化和有蓋空間，打造三維立體城市體驗。交通不再僅是連接點，而成為生活的一部分，使居民與遊客能夠在不同天氣下享受舒適、便利及多元的旅遊與生活空間。

重建大球場做表演藝術區

銅鑼灣大球場是香港文體地標，其重建不僅是硬件更新，更應重新規劃其區域功能。建議將大球場打造成集演唱會、文化表演、美食賽事、公共聚會於一體的「娛樂文化表演藝術區」，恢復過往如利舞臺、香港小姐、環球小姐等盛事的集體記憶，同時激勵新一代文化創意。

活化大球場南華會一帶，通過設置表演場地、文化展館、主題餐飲、體育賽事空間，吸引不同年齡及文化背景人流，促使由銅鑼灣輻射至跑馬地乃至大灣區的旅遊文化效應。

「租約改革」有利「空間轉型」

傳統香港地產市場重短租、輕長遠，地產商造價回本快，但欠缺「投資者」角色的培養，難激勵長遠文旅項目發展。日本澀谷—原宿商圈、歐洲主要城市，都鼓勵業主與商戶合作，投資長期項目，舖租模式更為彈性，利於文創、體驗式、慢生活商業業態落地。

租約改革：如推動3-5年以上租約、鼓勵地產商在文旅新業態上參與投資，並由政府在土地政策上提供協作與稅務優惠。業主不僅收取租金，更參與經營與活動設計成為投資者與城市合夥人，有利於持續的體驗創新與空間轉型。

經濟結構再造：咖啡館、休閒、娛樂多元模式

銅鑼灣黃泥涌道家具舖大量結業，反映網上平台取代傳統零售。此區可轉型為休閒餐飲、咖啡館、文創娛樂聚集地。以跑馬地、大球場、南華會一帶為基點，設立特色主題咖啡店、小劇場、藝文交流空間，提高都市生活多樣性，帶動消費新業態落地。

如同東京目黑、澀谷周邊的慢生活模式，銅鑼灣可將住宅、旅遊、辦公、購物、餐飲、文化表演融合，以多層次空間吸引創意產業、文化工作者、年輕人及旅客投入。多元業態的出現將促進社區活力及持續投資。

「集體記憶」展現「文化魅力」

銅鑼灣不僅是地理區域，更是香港人集體記憶的象徵。張國榮「為你忠誠」餐廳、傳奇食店、摩登文娛歷史，皆蘊含無數地域故事與文化價值。未來規劃應將這些故事融入空間設計與旅遊文化推廣中，塑造獨特的都市「情感核心」。

如設計主題街區、展示香港明星、文化事件、歷史地標，打造「情感體驗」與「文化認同」兼備的都市空間，使居民、旅客皆能在銅鑼灣感受到香港身份及本土文化的魅力。

「具身體驗」破除傳統框架

銅鑼灣的變革不能僅依賴市場力量，必須政府主導規劃，提供政策支持：例如修訂GFA計算，獎勵有蓋空間、地下城發展、長租約商業模式，以及活化公共土地設施。並通過透明開放的協作平台，廣泛吸納文化界、地產商、社區居民意見，形成「官民協作」的城市更新模式。

同時，積極連結大灣區資源，推動區域協作，例如灣仔、天后至銅鑼灣一帶串連，促成港島南北活化，打造多樣化生活旅遊體驗——真正成為全港、全區放射性旅遊文化核心。

面向新時代，銅鑼灣的規劃應從人的「具身體驗」出發，突破傳統地產框架，融合遮蔭空間、地下城、多元業態、文化表演、故事記憶、打造新一代多層次都市生活模式。唯有推動規劃理念轉型，官民協作，共同投資，才可讓銅鑼灣成為大灣區甚至全球矚目的文化旅遊核心，為香港帶來持續活力與創新生機。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員，江蘇省政協委員，進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。文章標題為編輯所擬，原題為「銅鑼灣如何規劃創新？」。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。

