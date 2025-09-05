揚言自得｜閱兵過後，然後呢？

中國九三大閱兵振奮了14億人民，震撼了世界。中外不少評論員都多方面解讀閱兵的意義和影響。但最重要的問題是：然後呢？除了令人振奮的回憶片段，還有什麼？



楊志剛專欄｜揚言自得

既然是閱兵，就從軍事上的「然後呢」談起。美國為了延續其霸權，到處耀武揚威，並以訊息戰和認知戰，塑造天下無敵的形象，美國軍備被吹噓得跨代輾壓。中國相反。5月7日印巴空戰，印度掌握了巴基斯坦出動的是中國殲十戰鬥機、發射的霹靂15導彈射程是145公里。這是中國售武時公布的參數。

印度和美國一樣，是「吹噓式思維」。他們的認知是：售武公佈的射程是145公里，這代表在最理想條件下被吹噓得最遠的「極限射程」。故此印度嚴令所有戰鬥機不得進入殲十的145公里範圍。但結果是，印度戰機在170-200公里的絕對安全區被擊落。

原因是中國的心態相反。中國公布射程145公里，就是在任何最惡劣的情況下，都能確保射程達145公里的最低保證。要做到這份品質保證，唯一方法就是在設計和製造時預留大量的「射程餘量」。在正常情況下，實際射程就遠超145公里，於是可以打下印度飛機。這不是「低報射程，誘敵深入」，而是我們內斂、務實、可靠的民族性。

以中國「軍力餘量」的內斂和務實，居然以大閱兵如此高姿態向全世界展示軍威，讓對手目睹我們的鋼鐵意志，一窺我們的鋼鐵陣容。這向全世界傳達的訊息很清楚：我們真正的實力，你想像不到。

為何要向全世界傳達這項訊息？因為大閱兵圓滿結束後，就是磅礡前進的新開始。是積聚了14億人民乘以80年拼搏的力量，向歷史新階段的前進。「想像不到的實力」，是最有效的威懾力，讓我們在不斷前進中取得「和平勝利」。

我們肉眼會見到的前進之一，將會是國家全面行使對台灣海峽的管轄權。快則一年，遲則兩年，定必實現。

國家外交部早於2022年6月13日已正式公布：「台灣海峽最窄處為70海里，最寬處若220海里。根據聯合國海洋法公約和中國國內法，台灣海峽水域由兩岸的海岸向海峽中心線伸延，依次為中國的內水、領海、毗連區、和專屬經濟區。中國對台灣海峽享有主權、主權權利、和管轄權，同時也尊重其他國家在相關海域的合法權利。」

在這公佈之下，外國軍艦在台海只可以「無害通過」，不存在自來自去的「自由航行」。但公佈作出了三年多，美國軍艦卻依然以自由航行為名，穿越台灣海峽，公然踐踏我國的管轄權。以往美國軍艦幾乎每月一次例行穿越台海。近年雖然有所下降，2023年下降至六次，2024年是五次，今年至今有兩次。對上一次發生在本年五月，但踐踏依舊。

以我們國家的軍力，在沿海岸線3千公里內，我們有能力克敵，但我們一直克制，未行使對台灣海峽的管轄權。這份克制，與我們的實力並不相稱。在大閱兵後的新前進，行駛對台海的管轄權是必然之舉。我們已發出明確訊息，美國會否繼續以航行自由在台海尋釁滋事、我們國家會如何應對，這值得大家拭目以待。但最遲兩年之內，美軍在台海的所謂「航行自由」必成歷史。

再然後，就是展示萬無一失的跨代輾壓輾壓軍力，以及以「你想像不到的威懾力」，統一台灣。四年之後，就是建國80周年。全球綜合實力最強的國家，建國80周年還未統一？可能嗎？

國家統一只是我們偉大復興中的基本步。偉大復興的前進，不是單維度單方向的雷霆一擊，而是全方位、成體系的全面推進。是正義的前進、和平的前進。有人民生活不斷提升的前進、有醫療健康不斷改善的前進、從人類登陸月球到火星探測的前進、還有我們環境不斷美化、生態不斷優化的前進。新的前進路上，有不斷可歌的凱旋，不再有可泣的悲壯。

這次大閱兵正式開始之前，是學生的大合唱。第一首唱的是《松花江上》。這是我兒時經常聽家母唱的歌。家母唱時，我聽到的是哀傷。今天學生的合唱，我聽到的是振奮。從哀傷到振奮，我們用了80年。是人類歷史上最快的崛起，我們感情上太漫長的復興。我們期待大閱兵之後的不斷前進，亦時刻銘記80年來先輩的犧牲。他們以我們想像不到的犧牲，換來今天我們對手想像不到的力量。

作者楊志剛是香港浸會大學前協理副校長、中文大學前專業應用教授。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。

