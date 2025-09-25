李民斌｜充分利用市場力量　升級香港教育產業

李民斌專欄

特首在最新一份《施政報告2025》提出，教育、科技、人才一體化發展，幫助香港建立人才和知識儲備，增強創新能力，提升香港的整體競爭力。唯有頂層設計，一體發展，連結國際專上教育樞紐、國際創科中心、國際高端人才集聚高地三大定位，築起「鐵三角」，方能相互促進，良性循環，以合力創造香港發展新機遇。



教育創科人才一體化搭建「鐵三角」

舉凡世界各地成功的創新科技中心，大多與實力雄厚的高等院校為鄰，依託學府的科研成果和人才而蓬勃發展。例如斯坦福大學之於美國矽谷、北大清華之於北京中關村。香港坐擁五所全球百強大學，對於集聚人才，發展創科，條件可謂得天獨厚。

「高才通」等引進人才計劃的成功實施，以及美國留學政策的變動，都令香港學位需求更趨殷切，為匯聚人才、發展教育提供難得機遇，但同時供需矛盾也逐漸顯露。非本地生以自資身分申請香港各大學的人數，今年錄得雙位數增長。《施政報告2025》迅速反應，宣佈非本地生留學香港的非資助學額，由2026/27學年起，上限增至相當於本地學額五成。同時，現時每年15,000個本地生資助學額維持不變，保障本地學生的升學機會。

非本地生學費市場化吸引多元人才

擴大招生規模，必須有相應的配套供應，以避免發生資源緊張和衝突，維護「留學香港」這個金字招牌。《施政報告2025》已同步改善資源保障，包括繼續拆牆鬆綁，以市場化手段，吸引私人資本參與，增加學生宿舍配套建設。長遠來看，加快發展北部都會區，建設北都大學城，將有力緩解長期困擾香港高等院校的土地短缺問題。

在教育、創科、人才「鐵三角」中，教育是基礎和前提。發展教育產業，政府統籌規劃至關重要，但也不能僅靠政府單打獨鬥。特區政府要充分借助市場的力量，例如對非本地生收取市場化學費、夥拍私人企業提供更多實習機會，資源供應盡可能多元化，以提升對教育的整體投入，抓住機遇升級教育產業。憑藉優質的教育，培養和吸引人才，推動科技發展，建設香港成為國際創科中心。

除了高等教育，今次《施政報告2025》亦進一步開拓了基礎教育的發展空間。教育局將試點容許直資學校增加招生，錄取更多持學生簽證的自資非本地生，同時鼓勵國際學校擴招。這些措施不但會吸引更多優秀學生，也有助消除來港高端人才在子女入學方面的後顧之憂，進一步提升香港的競爭力。

作者李民斌是全國政協社會和法制委員會副主任，東亞銀行聯席行政總裁。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。

