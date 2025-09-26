星星之伙｜獻身「北都宜業宜居宜遊」的藝術試煉者

黃錦星專欄（鳴謝史嘉茵合撰）

2025年《施政報告》說會加快發展「北部都會區」(簡稱「北都」)，亦會開放沙頭角海的邊境禁區，便利出入。香港演藝學院音響設計及音樂錄音系畢業生史嘉茵 (阿史)，早已快人一步從市區遷至沙頭角海一帶，體驗北都的宜業宜居宜遊。今年中秋，阿史將在沙頭角梅子林舉行皮影戶外劇場賀節，歡迎公眾報名，同遊同賞，我也會拉隊去賞月睇戲。



2016年，阿史邀請本地音樂人與坪輋等的村民合作，以音樂唱說村民的故事，並於打鼓嶺舉行田上《香村大碟》發佈會。（作者提供）

宜業

阿史生於市區，在2010年代她的創業期，於新界北鄉村開辦藝術節，例如自2012年發起活用廢棄空間的「空城計劃」，她的事業軌跡便緊扣鄉郊。之後遷居坪輋。她以藝術為介面，記錄消失中的村校校歌，成立藝術組織「香村」，2022年起入職沙頭角文化生態協會，投入香港大學公民社會與治理研究中心主辦的「森林村落：梅子林蛤塘永續鄉村計劃」(下稱「森林村落」)，於沙頭角鄉郊實地工作，繼續活用她的藝術細胞去發現及呈現北都鄉郊寶庫。2021年，阿史透過政府「鄉郊保育諮詢委員會」下的青年委員自薦計劃，脫穎而出，入選成為此委員會首兩位青委之一，她希望從政策層面理解鄉郊保育，開拓行動空間，並連結從事相關工作的組織和群眾同行。

多年來，阿史走訪村落，遍尋已停辦或仍在營運的村校，透過訪問舊生和村校保育者，重組散落的村校故事，希望藉着大部分已有六、七十年歷史的村校校歌，重現香港村落歷史。今年7月，出版《村聲迴響：聆聽香港村校記憶》一書，書中收錄了30首村校歌詞、簡譜及豐富的「村落人」訪談。例如，坪洋公立學校的「雲山蒼蒼，碧樹茫茫，田疇樹綠，稻麥飄香」，歌詞都是香港故事，當中可發現不少北都範圍內的村落故事，對城鄉共融的北都規劃願景提供養份。

順提，阿史在去年起寫書過程中，無意中從我的2024年著作《邁向碳中和 香港人和事》，發現了我年輕時與村校也有「一段情」，於是我的故事亦成為了她書中所載。在北都，阿史的「事業史」在萌芽。

宜居

近年，因應事業軌跡，阿史北遷沙頭角，落戶逾九十歲老街「新樓街」22號屋，並開創「廿二館」，彰顯在此宜業宜居的可能。原來，阿史兒時生活於牛頭角一帶，近年遷至新界北，最終定居沙頭角，去年起進而入住沙頭角禁區內的歷史街區，名為「新樓街」。

從牛頭角遷居沙頭角的阿史，是這樣形容她的新居環境：「在寧靜的沙頭角禁區有一條新樓街，正正在中英街對面，是一排22間雙連着的不起眼的白色兩層高尖頂騎樓式唐樓，現在看來古老樸素，誰知是昔日沙頭角最熱鬧最興盛的的一條購物街。當中有金行、米行、牙醫、診所、雜貨店、傢俬舖、餅舖、幼稚園、玩具店、咖啡廳、賭檔、照相館，甚至是棺材鋪。而唐樓外每天更是沙頭角最重要的市集，每天擺放着內地和香港兩地的乾濕貨和剛剛打撈上岸的新鮮海鮮，絕對是車水馬龍的商業街。這幅壁畫隱藏在一條狹窄的小街中，就好像時間走廊的入口，再次讓大家感受那種熙來攘往的新樓街氣氛，體會到當日沙頭角最熱鬧最令人興奮的新樓街。」

末段中，阿史所述的沙頭角邊疆壁畫秘景，其實是她去年新居入伙時又一藝術策展，將自家外牆美化，提升自身社區的宜居感，同時貢獻區內新鮮的創意打卡點，添沙頭角的宜遊元素。沙頭角隱世秘境區內的新秘景「廿二館」，已成為我推薦予友人北遷該區的示範單位。

宜遊

阿史相信，藝術是連結人與地方最溫柔卻甚有力的媒介。例如在「森林村落」，她樂於將藝術元素引進村，活用村中既有亮點，同時邀請不同媒介的藝術家與村民共創，推動鄉郊藝術實驗。

過去兩年，阿史曾邀請燈光設計師劉銘鏗神父及其團隊，舉辦中秋「光影梅子林」活動。今年中秋，創作團隊將再展藝術魔法，呈獻光影之旅：《無憂的森林》月下梅子林皮影戶外劇場。這是融合皮影戲、光影、形體舞蹈與自然環境的沉浸式演出，觀眾將置身月光星空下，感受晚風、聆聽蟲鳴、細聞泥土氣息，自然環境成為故事的一部分。這種創作模式不僅是藝術展演，更是阿史「一直想做能跟實在的生活、歷史連結的藝術」理念的實踐。

是次靈感，除了來自當地鄉郊自然生態，也來自「森林村落」義工的生活經驗，她從義工劉澤俊Sunny口中得知，他曾遠赴印尼學習皮影戲製作技巧，並分享在當地村落演出或觀看皮影戲的經驗，令她靈機一觸：「沙頭角梅子林也可來一場！」阿史分享在「森林村落」工作中的最大得着，是認識到多元生態對人類及地球的重要性，並感謝眾義工默默貢獻。是次創作，除了邀請愛好動植物與戲劇的義工何婉儀 Rebecca提供劇本概念，更有一眾「森林村落」義工參與演出，令人期待。期間，觀眾遊人更可選擇在沙頭角梅子林「森林村落」營地或鄰近「荔枝窩客家生活體驗村」等留宿，體驗北都東隅村落日與夜的宜遊宜賞。

北都橫貫東西的「四圈」，可以是年輕人各展所長的試煉場，而地處東隅的鄉郊如荔枝窩、梅子林及吉澳古村，近年在各方支持下復育中，宜遊，更宜更多人去持續參與其中。隨着北都計劃的推進，阿史正已獻身北都宜業宜居宜遊的願景，她的歷程具參考價值，惟望政府及早落實釋放沙頭角海的邊境禁區，宜業宜居宜遊的潛力可為居民、年輕人、遊人等帶來多元機遇。

作者黃錦星是前環境局局長，去年出版《邁向碳中和 香港人和事》。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。

