彭韻僖｜徑山行記：一杯綠茶品出民主與溫情

彭韻僖專欄

九月的杭州，天氣依然炎熱，氣溫高達34度。趁着學習的機會，我前往余杭區的徑山。這個位於群山之間的小村落，不僅有着悠久的茶文化，更以其獨特的村務管理方式，讓我對「民主」有了全新的認識。



日本茶道其實源自我國南宋時期徑山寺的「徑山茶宴」。這一發現讓我意識到，我們身邊其實蘊藏着豐富的文化寶藏。（作者提供）

綠茶的故鄉：

文化寶藏，建立自信

在前往徑山之前，我對茶道的印象多來自日本的精緻茶藝。直到實地走訪，看到滿山的茶園，聽村民講解徑山茶的歷史，才知道日本茶道其實源自我國南宋時期徑山寺的「徑山茶宴」。

事實上，中國綠茶一直是日本進口綠茶的主要來源，而徑山作為日本茶道的文化祖庭，其茶葉品質更是享有盛譽。這一發現讓我意識到，我們身邊其實蘊藏着豐富的文化寶藏。重要的是要主動去發現和認識這些文化價值，從而建立真正的文化自信。這種從「不了解」到「自豪」的轉變過程，讓我更加珍惜腳下這片土地的深厚文化底蘊。

茶山的民主：

集體事務，集體商議

徑山最讓我印象深刻的是村裏「有事好商量」的傳統。村幹部介紹，無論是鄰里糾紛、環境整治，還是村莊發展規劃，所有事務都要經過村民共同商議決定。

特別值得一提的是，村裏採用了「線上+線下」的議事方式。通過建立數字平台，村民可以根據實際情況選擇現場參與或線上參加會議，確保了在外務工人員和行動不便的老人也能及時參與村務討論。

這種做法體現了「全過程民主」在基層的具體實踐。「民主」不僅體現在選舉投票上，更貫穿於日常治理的各個環節。科技手段的運用，使民主參與更加便捷、包容，成為推動村莊發展的實際力量。

實踐的基礎：

相互信任，尋求共識

徑山村口的無人看守的「共享蔬果攤」給我留下了深刻印象。這個簡單的攤位依靠的是村民之間的相互信任和自覺性，反映了良好的社會風氣。

這種深厚的信任基礎，正是「有事好商量」能夠有效實施的社會條件。當村民在日常生活中養成了誠信和互助的習慣，在參與公共事務時自然也更容易達成共識。就連線上議事這種新型參與方式，也建立在村民對規則的共同認可之上。

民主的價值：

持續參與，貼近生活

徑山之行使我認識到，民主不僅僅是投票選舉，更重要的是持續參與的過程。與一些國家側重競爭性選舉的民主模式不同，徑山展現的「全過程民主」注重在治理的各個環節保證人民參與。

這種民主形態具有明顯優勢：首先，它能夠保證政策的連續性和穩定性，避免因選舉週期導致的政策反覆；其次，它有利於凝聚社會共識，促進長期發展規劃的落實；最後，它通過技術創新不斷擴大參與渠道，使民主實踐更加貼近民眾生活。

徑山的啟示：

中國特色，人民作主

徑山的實踐充分證明，中國的全過程人民民主具有鮮明特色和實際優勢。這次考察讓我深刻認識到，全過程人民民主的優勢值得我們認真認識和積極運用。它從人民日常需求出發，通過常態化、制度化的參與機制，真正體現了人民當家作主的原則。

這種扎根於中國文化土壤的民主形式，展現了中國特色社會主義民主政治的強大生命力。我們應當在實踐中不斷完善這種民主形式，使其更好地服務於人民對美好生活的追求，為推進國家治理體系和治理能力現代化作出應有貢獻。

作者彭韻僖是全國政協委員、香港律師會前會長。



文章僅屬作者個人意見，不代表香港01立場。

