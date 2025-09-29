源途有你｜推動全面應用「新工程合約」　降低工程成本兼縮短工期

源柏樑專欄

隨着建造行業的發展，傳統的工程合約模式逐漸難以應付行業上的變化及挑戰，如一旦工程面臨預計以外的問題時，業主與承建商往往集中於追究責任。從過往經歷看來，這種傳統模式限制了行業的健康發展；而「新工程合約」（NEC）則倡導構建合作文化，共同管理工程風險，從而提升項目管理的效率。在過去的十多年裏，香港有關當局透過採納「新工程合約」改變了工務工程的交付程序，從試點轉向全面系統化實施，同時逐步培養出建造業的協作文化。



上文提及到傳統工程合約所面臨的問題及英國工程界應用新工程合約去解決這些問題的情況，本文可講述更多本港實際應用情況。自2009年起在有關當局倡議下，NEC已經從一個先導性合約模式改變為公共基礎設施的預訂合約套件，在管理項目效率和風險方面展示了其價值，不過在廣泛用於整個行業內如私人項目仍有點阻力，包括長期以來依賴傳統合約模式，許多業主和承建商對新模式不熟悉、轉型及培訓所需成本及法律框架對某些新合約形式的適用性等，導致有些不願改變的情緒形成。

據了解，香港採納新工程合約制度始於約2004年，當局已按步就班透過簡報和培訓課程向政府工程師們作出介紹。合約首個試點為2006年的一個成本為七千多萬港元的排水基建項目。此項目印證了NEC的效用，並可向私人項目作出示範，為其日後廣泛採用鋪路。至2009年當局正式授權工務工程採用NEC，成為工程項目交付標準化的轉折點。

直到2023年，累計已有逾500份價值共2,700億港元的工務工程合約已採用NEC，涵蓋教育、交通、供水和航空相關範疇。當中在實施上亦有轉變，其合約模式大約於2018年由第三版本過渡至第四版本，至2023年更推出符合本地法規和管理模式的香港特定第四版本，各部門會因應不同工務工程需要，採用不同版本類別的NEC。

NEC在香港實施了多年後，在項目績效和利益相關者協作方面取得了可觀改善。2018年當局審查發現，於多份的NEC合約工程項目在成本控制、準時交付和安全方面的表現優於傳統的工程合約項目。值得注意的資料是，在150多份已完成的NEC工務工程合約，完全避免了合約上的糾紛，與過往頻繁出現訴訟情況成強烈對比，而在NEC下交付的本港多個工務工程近年獲得了不少國際獎項。據報在2025年度當局獲英國新工程合約組織頒發27個國際獎項中，成功勇奪9個具標誌性的獎項，其中水務署石湖墟再造水廠工程項目奪氣候變化應對方案大獎；而本港當局亦奪得卓越貢獻大獎，樂見成績斐然。

然而，私人工程方面，採用NEC仍未全面普及，但隨着香港機場管理局採用NEC於近8億港元完成的國際機場辦公大樓工程，相信對業界起帶頭作用，此項目在2021年度國際專案項目獎項上亦獲得了「高度表彰」的榮譽。

在新工程合約框架的實際應用情況下，承建商若遇上無法預見的風險，可以通過討論和溝通去與各方共同分擔風險，避免了傳統合約中承包商承擔過多的責任。它亦設有補償框架，能夠有效處理意料之外的問題，在問題發生時各互作出合理賠償；支付機制的透明度和靈活性高也是其一大優勢，這使得項目管理變得更加高效，而非如傳統合約中，項目屬固定價格機制，依靠一次性付款去解決資金問題，如工程有延誤，或出現資金斷裂情況。新工程合約亦包含有重要的解決紛爭機制，按規定需在約50天左右內處理好爭議，並需雙方共同解決，若真真正正的無法成事才訴之於仲裁。

不過，要在本港實施新工程合約過程中，面臨不少挑戰結構性變革挑戰，除了需要改變傳統的查找責任性觀念，將其轉化為協作和互信文化，還需要加強對各方專業人才的培訓，以促進新工程合約的實施。在報價方面，新工程合約制度令建築設計上帶來較大自由度，尤其採購物料時的報價機制上可更靈活；承建商亦可更早參與工程設計，並選擇最具成本效益的施工方法，更好地控制成本和風險。隨着數字化建築的興起，建築信息模擬技術的應用有助提高項目的設計、施工與其管理效率，使得有必要時的變更或改動工程上的設計變得靈活容易，同時 《建造業付款保障條例》亦相繼出台，為新工程合約實施提供堅實支持。

總括來說，新工程合約作為一種新型工程合約模式，無疑為香港的建築行業帶來了新的一頁，包括已見到過去在本港已有不少採用此合約模式的成功例子。筆者預期未來將有更多複雜的工程項目，包括大型醫院興建及擴建工程等，可見在使用此合約制度，不僅能夠提升項目管理效率，還能降低成本。相信在這高度深化應用勢頭下，可為公營及私營整個業界迎來全面的健康發展，提速提效兼備。

作者源柏樑是香港工程師學會前會長。



