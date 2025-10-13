源途有你｜颱風頻襲　護窗有法

隨着氣候變化的影響，超強颱風來襲的機會越趨頻密，極端天氣已影響到人們的日常生活。近年當局對於颱風或超級颱風來襲前，往往能作出「超前預警」，故可以給予市民足夠時間各自好好作出「超前準備」。不少市民也作出積極回應，除了有預早購入支援物品如糧食等儲備，市民對於室內窗戶的防漏和防風準備亦越來越重視，如早前的超強颱風到來前，有新聞報道指在個別地區的膠紙一度賣到斷市，相信是被巿民搶購一空作窗戶防滲之用，但究竟如何為窗戶做好防風措施，筆者可在本文分享一下不同方法和個人心得。



在此極端天氣加劇出現的情況下，為減少颱風帶來的損失，近年巿民除了留在家中及購入適量的糧食儲備，不少人亦有採取不同措施去保護窗戶，以免出現滲水或玻璃在強風下被震裂或被隨風外物擊破等情況。其中用膠紙張貼窗戶是最為常見及簡單的做法，但如何貼才能發揮最佳效用呢？筆者可嘗試以不同方法拆解背後一些科學理據。

其中最為簡單的張貼方法為「十字型」或「交叉型」，當強風來襲時，受力位一般會在窗架邊邊的位置，如果將膠紙以十字方式貼上，便能將受力位置分散去窗的中央，減低玻璃碎裂至嚴重程度。

有些人則會在整個固定的窗框位置，連同窗架邊的玻璃一併貼上膠紙，令窗框及窗架連成一體，此舉有助減低玻璃因震動疲勞而破裂的機會。因為一般窗戶在玻璃片製作切割的收口少不免會出現些細小裂紋，這些裂紋一般會被玻璃膠覆蓋在與窗架之間，但若強風來襲帶來不斷的震動會使裂紋有機會擴大，而若在邊緣貼上膠紙，則有助減低震動避免裂紋裂開成為裂縫破損，更可減少玻璃窗邊滲水入屋的情況。但缺點是貼紙有機會觸及封窗架的玻璃膠邊而在風後移除膠紙貼時會令其脫落，可能需要作修補。所以只會是因應颱風來襲時的實際情況作考慮採用。

另外，最通常見到的是有些人會在玻璃窗上以膠紙貼成「米字型」，此舉令其整片玻璃窗的受力更均勻，據報亦有助令颱風的陣風相對玻璃窗的自然頻率偏離3個赫茲（1赫茲代表每秒振動一次）左右，即可令兩者發生共震的機會減少，能將震幅降低約20%至25%，而減少震動亦有助降玻璃或金屬使用疲勞的機會，令玻璃在製窗會產生些微細裂紋擴大成裂縫的可能性有所減少。而相較之下，如能花多些精力將膠紙貼成更細𠊷的橫直「網狀」，相信抵禦風力的能力將會更強，但移除時也需要更多時間。

整體來說，貼膠紙是可以防止玻璃窗在颱風中以大幅度破碎散落；可以令玻璃受風帶來的震幅減低而避免破裂。當風力強大的時候，玻璃窗承受的影響會大幅增加，如果應急使用膠紙交錯地貼在玻璃上，可以在一定程度上快速減少碎裂的風險。膠紙緊緊包裹着玻璃，亦可以改變玻璃的自然頻率，降低與陣風的共振出現，從而減少破裂的可能性。

不過，這些都不會增強玻璃的實質強度，有建議可將窗戶改換至使用強化玻璃等，其破裂機率雖然較低，但仍有機會出現破裂，反而以板塊加固窗框或選擇夾層玻璃更能進一步提升整體的耐風性。面對颱風的來襲，提前做好準備是至關重要的，除了一切臨時的防風準備，對於日常窗戶的護理或維修保養，亦需做得充足，包括需按例進行驗窗等程序，做足準備才能防患於未然，為家居和家人帶來最全面的保護。

