團結香港基金｜維港是文化，其他港口是物流

團結香港基金專欄｜陳智思

東方的明珠，西方的名字，香港人的家。不稱「本地」稱「本港」、不叫「全市」叫「全港」，這是維港的專利，世界唯一。維港有迷人的景色，更有動人的文化和歷史，是全球明信片上出鏡率最高的海港。特首在最新的《2025年施政報告》提出重塑香港表演場地布局、發展文藝旗艦項目、發展遊艇經濟、發展郵輪旅遊等舉措，正是抓緊了維港作為文化引擎、旅遊引擎、和經濟引擎的三引擎特質。



維港是全球最佳的文化大劇場，其他港口談的是貨櫃吞吐量，維港談的是中西文化交匯的吞吐量。我們承傳了千年的中華文化和嶺南文化，吸收了百年的東南亞和西方文化，然後互融互鑑，不斷「吞吐」，產生了獨一無二的維港文化。其他港口搬動的是貨櫃，維港觸動的是人心。

維港兩岸的文化大匯演，延綿不絕。從尖沙咀海旁欣賞維港夜景，太平山是背景，天際線是燈光。每年維港國慶煙花匯演，格外動人。其他地方的煙花在天空綻放，香港的煙花卻有維港的水面光影、天際線萬幢高樓燈火的襯托，中外觀眾散落於尖沙咀、灣仔、山頂，從不同角度共享一場「全港大凝視」。這是城市劇場的極致展現，也是維港最無可取代之處。

維港文化價值在於中西互鑒

維港的文化價值，在於她是中西文化互鑑的國際舞台。從西九文化區的M+博物館、香港故宮博物館、到紅磡體育館的流行音樂演唱會，再到文化中心的芭蕾舞與交響樂演出，維港構成香港文化的心臟。這不是單一文化的輸出，而是多元文化的共振：中國的書法水墨、敦煌藝術、西方的歌劇交響、法國的文化節、日本的動漫展覽、韓國的流行音樂盛典，都在維港受擁抱，被昇華。

城市競爭，不只比GDP，更要比拼文化影響力。維港就是香港文化影響力最鮮明的標誌。特首在《施政報告》表示要推行特色地方主題深度遊、打造高端客首選旅遊目的地、開拓中東及東盟旅遊市場，這一切文化和旅遊的打造和開拓中，維港就是最強大的動力。

維港雖小，卻沒有盡頭。維港北岸，首先是尖沙咀的繁華，全球知名的美食，彌敦道不夜城的霓虹光，然後是旺角和深水埗的地道文化，充滿色彩的女人街，充滿歷史的界限街。再往北走，是香港的新市鎮，然後踏入鄉村文化。新界古鎮風味後的柳暗花明，是超前時代的北都會，是香港的未來。再往北走，便是大灣區，有深圳的高科技，佛山的詠春文化，惠州的蘇東坡遺韻，有虎門銷煙的歷史。從大灣區繼續向北走，是大江南北延綿不絕的江山多嬌，維港是中外文化的超級聯繫人。

+ 1

旅遊引擎作用媲美全球景區

維港亦是香港旅遊的引擎，特首在《施政報告》表示要貫徹落實「香港無處不旅遊」。香港除了「無處不旅遊」之外，還有「無時不旅遊」。我曾多次在維港兩岸的清晨，遇見滿面歡笑的遊客。我也不知道他們是一早起床賞維港的晨光第一線，還是他們的昨夜還未完結。這種「24小時皆旅遊」的產品，世界少有。

香港無時不旅遊的核心原因，亦是維港。因為這裏是一個全景式的體驗：清早看維港日出、白天看維港的藍天碧海，黃昏看落日餘暉，夜晚看維港夜色，深宵在我們這個不夜城安心安全地玩樂，因為我們除了繁榮，還有安定，是維港文明的基石。從維港出發一小時後方便快捷的公共交通已經帶遊客來到新界的鄉村文化，或在鳳凰山看日出。香港獨特的無時不旅遊，就是這樣，讓來自世界各地的朋友在踏足香港後便開始不停旅遊，如體力許可，無需中場休息。

《施政報告》提出要發展郵輪經濟和遊艇經濟，維港正是郵輪經濟和遊艇經濟之間的紐帶。維港一衣帶水，激活了本港1180公里海岸線和263個島嶼。遊艇從維港可以東出鯉魚門，南下大嶼山長沙大澳，西遊屯門青龍頭蝴蝶灣，北進西貢水鄉。本港旅遊業不以陽光海灘聞名於世，但我們的陽光與海灘，卻媲美全球以陽光海灘為唯一賣點的景區。

我有位外國朋友，要去西貢清水灣遊覽，但發音不準，「清水灣」與「淺水灣」在鬼佬發音下就是差不多，的士司機把他車了去遊客常去的淺水灣。他落車一看路牌，知道目的地錯了，但清澈的海水、美麗的沙灘和迷人的景色沒有錯。於是滿心歡喜，給了的士司機額外貼士。1,180公里海岸線的動人，搞錯了也不會惱人。

城市經濟支點聯通國內國際

維港是文化和旅遊的引擎，更是香港經濟的引擎。維港的品牌效應本身就是經濟價值。任何以香港為名的盛事、會議、展覽、論壇，只要選址維港兩岸，就自帶品牌效應，提高活動吸引力，推動國際參與度。

維港亦是香港「城市經濟」的重要支點，這正是文化體育及旅遊局局長羅淑佩在《施政報告》公布後的記者會上談及的：透過不同文化節慶旅遊項目及盛事，吸引旅客加長來港時間，並多次訪港。維港品牌的經濟效益，早已轉化為實實在在的GDP。中環和金鐘金融核心區的背景就是維港。維港夜景不僅是旅遊產品，也是香港作為金融中心的影像符號。她象徵繁榮、穩定、國際化，突顯了香港作為國際金融中心的要素。

維港亦是「大灣區的南大門」，是大灣區融合的經濟接口。這項優勢，在「一國兩制」下更是發揮得淋漓盡致，她提醒我們：維港不單是迷人的風景和動人的文化，而是強大的經濟引擎。

維港作為三引擎，讓貨櫃高效吞吐，撑起香港的經濟命脈；讓文化在本港盛放，吸引全球友人。維港的實力和魅力並存，效率與美感同在。這是本港獨特的優勢，我們要珍惜和善用。

作者陳智思是「團結香港基金」主席。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。

