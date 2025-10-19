思哲研究所｜村山富市為何值得追憶？

思哲研究所｜李冠儒

日本前首相村山富市日前（10月17日）逝世，享年101歲。他值得我們感謝和追憶。



從淺層看，他發表過「村山談話」，是承認日本戰爭罪行、反省侵略歷史的首相。這一點主流媒體均有提及，中國外交部也給予高度評價：「作為一位富有正義感的政治家，村山富市先生為促進中日友好事業所作出的貢獻將被永遠銘記。」

不過，若要探討更深層次的原因，日佔香港的知名研究者高添強先生於9月4日在香港中文大學圖書館研討室舉辦的「抗戰勝利80週年歷史見證分享會」上的發言，值得大家參考。

高添強指出，在公開的日佔香港研究層面，尚未有學者認真參考日本檔案。此前的研究困境，在於「左翼」的村山富市於1995年（抗戰50周年）出任首相之前日本，不存在嚴格意義上的國家檔案館。彼時外務省、文部省、防衛廳（現防衛省）雖存有政府檔案，但缺乏像美國那樣的綜合國家檔案局。為了正視歷史，村山做首相後認為不可以維持現狀，遂要求日本建立類似的國家檔案局。

高添強又提及，如今依然沒有學者深入探究日本為何在日佔香港設立直屬日本大本營的「香港佔領地直屬部」——在包括東南亞和台灣在內的所有日佔區中，唯獨在香港設置總督部，「其他地區都是傀儡政府」。他續指，日本派遣磯谷廉介擔任港督的做法極為特殊，又感慨如此重要的課題至今竟無人深入研究，相信有關檔案至少能補完這段歷史，所以仍然期待有心人的出現。

若沒有村山，民間引經據典反省戰爭罪行的基礎將脆弱不堪，現有諸多涉日研究成果恐怕難以問世，或至少要推遲數年。然而受制於中日關係的微妙性，各界在是否公開感謝村山的問題上似乎保持着克制。雖然中日關係研究學者的圈內理應對此有深刻認知，但公開悼念與讚揚者寥寥。既然反覆強調正視歷史，應以最高調的姿態歌頌村山事跡，以表謝忱。

10月19日早上，筆者與10餘名日本人討論村山前首相的功績，其中不乏外務省及文部科學省的青年官員以及在日本人博士，他們反饋自己有使用該資料館，卻沒有一人知曉該資料館是村山努力爭取的成果，因為日本媒體與教科書話語權素來掌握在右翼而非左翼手上。

其中一名官員告訴筆者：「以前不知道這是村山的功績，好像我們年輕一代的日本人很少人知道。我們還是要飲水思源，學一學前人的事蹟。一聽戰爭時日本設立總督，日本人馬上就想到的，是台灣和朝鮮，也可能很少人想到香港。這段歷史，我們也要學習。」

這番話也間接回答了，村山富市為何值得我們感謝和追憶。

作者李冠儒是思哲研究所青年事務教育總監。



文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



