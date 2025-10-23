星星之伙｜「地球英雄」新創業者兼新手媽媽

黃錦星專欄（鳴謝岑亮儀Bertha合撰)

今天是廿四節氣「霜降」，終於降暑了；中秋至「寒露」仍高溫盛暑，地球發燒嚴重！岑亮儀（Bertha）剛在炎炎「寒露」翌日成為新手媽媽，誕下麟兒，她深信微小的正向改變也能帶來深遠影響，為孩子為己為人，誠願大眾與企業都能逐步化身「地球英雄」。



2018年， Bertha與友人開創 Earthero Project（地球英雄計劃）的中英雙語博客，以創意推展環保意識及行動，至今網上IG「粉絲」數目是我的雙倍。2022年，在其品牌旗下，成立 Earthero Studio (地球英雄工作室)，連結可持續設計、教育及藝術，策展實體活動，初試啼聲時社會反應正面，Bertha隨之將此演化為型格的創業新行動。

當前，Bertha線上線下兩兼，致力賦能個人和機構採取有意義的環保行動，包括於ESG大勢下，對應企業對可持續發展相關活動及內容之策劃需求，提供創意服務。

Earthero博客

Bertha並不是一開始就投身可持續發展行業，如同不少年輕人，開頭時投向較穩定的職業。當年她先入金融業，努力了三年後，開始懷疑人生，質疑自身前路，問為什麼日常工作不能既是自己熱情所在，又能對世界產生更正向貢獻？

Bertha懷着年輕人探索熱情的決心，嘗試轉向綠色度假村的房地產工作，同時開展副業，公餘擔當命名為Earthero Project的博客。透過網上平台，鼓勵大家步步邁向更低碳綠色方向，當中，包括為那些不確定如何踏出第一步的群組，提供貼示。平台吸引了越來越多同好，同時讓她看見世界各地的環保創新，進一步激發她踏上踐行綠色事業的人生路。

轉型過程中，Bertha檢視初效，感到未能達至預期的社群影響力。她察覺到這樣的平台內容，往往吸引對可持續發展話題已有興趣者，但那些對此漠不關心的人群呢？另以可持續發展為主題的展覽空間為例，就算有上佳內容，若屬後者類型的參觀人士，單抱打卡心態走過場，到頭來效果只是一場空。Bertha頓悟，開始探索創新方式，以吸引更廣泛受眾。

Earthero策展

Bertha一直鍾情藝術，想到結合這催化劑，令可持續發展議題的策展又型又趣，令人耳目一新，重點更是要令觀眾從中帶走一些「好東西」，可以是環保微知識、小靈感，或是扭轉壞習慣的衝動，甚至是轉向可持續發展事業的啟發！

隨之，Bertha全職投入Earthero品牌，並成立 Earthero Studio，在2022年疫情期間推出了大膽嘗試：「亞洲首個可穿戴藝術展覽」(Upcycled Wearable Art)。這活動旨在激發好奇心，挑戰群眾對可持續發展的固有看法。她與藝術家合作，將庫存剩布升級再造為可穿戴藝術品，並重新設計高端復古奢侈品。展覽邀請來賓提問，思考展覽背後訊息是什麼？

這是一個有意識的嘗試，將可持續發展概念透過創意去重新展現，讓人易於接觸，又發人深省。同時，這展覽系列堅持初心，從設計到生產都盡量減廢，「咪做大嘥鬼」！策劃各細節時，都盡降其環境影響，例如善用租、借和回收等方式，減廢又減碳。

憑藉創意和群組力量，Bertha 的策展成功誘發對話及媒體關注。她初試啼聲的創意策展，示範了可持續發展不必是一個小眾話題，可化身為充滿活力、吸引力的展題，以激勵廣泛受眾知而後行。Bertha一步步為Earthero的早期業務打好基礎，然而她坦言在眼下，社會整體對可持續發展的支持尚有限，疊加當前經濟環境複雜，非科技型創業者面臨極大挑戰，但她依然充滿期盼。

Earthero創業

Bertha指Earthero Studio結合可持續發展、教育和藝術的業務理念，在現今市場應屬獨一無二，同時氣候變化日益危急，危及人人，企業亦不得不步步加強氣候行動。

近年，Bertha縱觀社會所需及自身所想，決定轉向商對商 (B2B) 服務，專注為企業客戶提供可持續發展活動及內容策劃，透過創意體驗方式以啟發企業員工的氣候行動，期望一步步產生漣漪效應。Bertha為了進一步邁向她的心中使命，更正在開發一款專利申請中的線上應用程式，該工具將協助企業可較輕鬆地計算臨時活動和設置 (如展覽) 所產生的碳排放量，從而賦能各企業加碼投入有意義的ESG行動。

Earthero Studio致力以對地球負責的態度，設計具影響力的活動與體驗，包括重新定義展覽、活動與行銷等的策劃方式，不僅追求美學與內容，更創意結合環保永續，對象涵蓋企業、學校、非政府機構等。對Earthero Studio創辦人兼策展人Bertha來說，這工作室不僅是一項業務，更是她的傳承。

隨着成為媽媽的新旅程，Bertha經常思考的問題是：「我們和下一代將會如何生活下去？想留下什麼樣的傳承？」面對全球氣候變化正引致極端天氣急速惡化，經濟環境亦挑戰重重，但Bertha找到人生意義所在，希望自己的創業能更多正向貢獻世界，助力培育大小「地球英雄」。

Bertha首次找我訪談，在2020年7月，時任香港環境局局長的我，在添馬政府總部與當年的Earthero三人組交流。剛巧五年後同月，她再找我做拍短片，正值香港極端高溫熱浪與頻繁暴雨交加的盛夏。地球母親生病了！怎麼辦？此Earthero訪問短片在8月上旬出帖了，片中Bertha向我問如何前看，我瞄了瞄她當時懷孕期大腹便便裏的孩子，指大家應多些鼓勵新生代與自然及鄉郊連結。難以忽視的是，當今科技「泛濫」的世代中，眾多人喪失了與自然及鄉郊的連結。

鏡頭後，我邀請Bertha和她的孩子，擇日遊沙頭角荔枝窩，可感受無止橋慈善基金在鄉郊地方的低碳保育工作，亦好讓新生代從小連結「綠水青山就是金山銀山」的城鄉永續願景。

作者黃錦星是前環境局局長，去年出版《邁向碳中和 香港人和事》。



