揚言自得｜美國登月：人類一大步　中國登月：人類新長征

「個人一小步，人類一大步」——美國太空人岩士唐於1969年人類首次登月時的名句，永垂史冊。這亦是名副其實的人類「一」大步，一步後便是終點，連原地踏步也沒有，50多年後的今天竟然要返回起點，重新踏出當年的一大步。中國不同，由嫦娥一號、到空間站、到人類首次月背採樣、到2030年前載人登月，建立月球基地、然後登陸火星，開發太空資源造福人類，是人類從地球邁向宇宙星辰的「和平新長征」。



在宇宙星辰的長征路上，中國開步以來，從未停步，從沒遲到。過程中無數的中國一小步和中國一大步，全部依時或提前完成。中國公佈：於2030年前載人登月。這裏的關鍵字是「前」。美國深知中國只會早，不會遲。這令美國極度焦慮。美國焦慮的結果是：如何阻撓中國的太空探索。

這不是我的陰謀論，「阻撓中國」本是美國太空政策的公開核心。美國參議院於上月舉行聽證會的官方議題是「凶月高升：國會和太空總署為何必須在太空競賽中阻撓中國」（There is a bad moon on the rise）。他們不去檢討自己落後的原因然後急起直追，而是要阻撓中國；還滿腦子歪創意，構思出「凶月高升」如此三分驚慄七分搞笑的議題。但美國不是講笑，他們不阻撓中國才是新聞。

長達2小時30分鐘的聽證會中，最引起美國傳媒關注的，是美國太空總署前署長Jim Bridenstine發言時說：「按太空總署現時的登月計劃，美國極不可能在載人登月競賽中打贏中國。」

前任署長的評估，可能刺中了現任署理署長Sean Duffy的痛點。翌日，他在新聞發佈會情緒激動爆口。「情緒激動」不是我說的，是《紐約時報》報道的用詞。他的英文原話是：如果中國早過美國登陸月球，「I’ll be damned！」這句情緒強烈的英文口頭語，我請教了數個人工智能翻譯員也翻譯不出其精粹。還是港人的口頭禪最傳神：「如果中國早過美國登月，就大X鑊！」

如果美國能聽得見我微弱的聲音，我真是想大叫：「無大鑊啊大哥！無早過你呀！我們遲你大半個世紀！我們只是按照自己的步伐，邁向宇宙星辰。你大哥要重返月球，越早越好，與我們零關係。我們按自己的步伐，完全不和你競爭。唔該你放過我們啦！」

美國於半世紀前在月球插上美國星條旗，全球電視直播，贏得世界歡呼，為美國賺來無與倫比的全球影響力，並鎖定美國天下霸主之位。中國遲美國半個世紀才準備登月，是遠遠落在後面的謙卑小弟。美國理應「一切盡在掌握」地淡然一笑，卻為何如此氣急敗壞？

在太空探索中，美國不是放眼宇宙，而是聚焦中國。這是美國「一大步」和中國「新長征」的不同維度。美國會如何阻撓中國？

簡單回顧歷史：當年阿波羅11號踏出的人類一大步，如果持續下去，今天人類已在火星定居。如此輝煌，為何驀然終止？這問題在美國不同場合多次提出，我客觀地綜合多個大同小異的官方答案，包括太空總署自家歷史檔案室的回應就是：阿波羅計劃目的，是要在美蘇冷戰時的太空競賽中擊敗蘇聯。美國已贏得勝利，於是任務完結。

美國當年登月，不是為探索太空，而是要擊敗前蘇聯。其歷史背景是由1957-1969長達12年的美蘇太空競賽中，蘇聯一直遙遙領先。蘇聯是全球第一個國家成功發射人造衛星、第一位太空人圍繞地球軌道飛行等，一共拿了9項里程碑的全球第一。美國一項第一也沒有。首次登月的阿波羅11號發射之前三天，蘇聯已發射了「Luna 15」，任務是人類首次月球採樣。美蘇兩艘太空船曾同一時間在月球軌道飛行，幾乎是「近身肉搏」。最終美國後發先至，奇蹟般一舉拿下登月這項終極第一，蘇聯的採樣任務失敗。這是歷史拐點。

半世紀前美國太空任務是擊敗蘇聯，今天的任務是「不讓中國先登月」。如此墮落的太空思維，毫無底線，美國會出什麼污糟邋遢的招數，我們是想像不到的。國內媒體便曾報道美國衛星兩次意圖碰撞中國空間站，更嚴重的，是央視最近官方新聞報道：美國國安局入侵中國的「國家授時中心」——這是戰略級別的攻擊，可導致國家戰略系統癱瘓、空天發射失敗等嚴重後果。明的暗的，美國可以做的事情太多了。而美國國會聽證會談的是「為何」要阻撓中國，至於「如何」阻撓，美國不會公開談論。

就算我們國家喊破喉嚨「太空資源無窮無盡，我們合作共贏，何必競爭」，美國會「聽得見」，但不會「聽得進」。美國的霸權思維，只會毫無底線地阻撓中國太空計劃。在防不勝防下，最有效的方法，就是以實力正式敬告美國：任何干擾中國太空資產和活動的行為，會被視為戰爭行為，會遭受中國第一時間毁滅性的反擊。

中國在太空能力對美國的全面超越，是捍衛世界和平的有效力量。美國夥同附庸國對中國發動除了熱戰之外的全方位進攻，包括經濟金融貿易科技軍力等，中國雖然作出有效反制，但各環節反制的勝利，其份量輕、威懾力弱，只能令美西暴怒，不能教他們痛心悔改，故此遠遠不能阻嚇西方好戰分子的進冒。除了熱戰之外，能讓美西方死心塌地知道不能惹怒中國，就是舉世界仰望的太空能力。

我們不屑與美國進行太空競賽，我們對美西方的全面超越，絕非目的，只是我們在「新長征」路上無心插柳自動出現的副產品。但這份小小的副產品卻可以阻嚇美西方的好戰份子，對世界和平原來這樣珍貴。

美國1969年在月球插上美國國旗。中國2030年前在月球升起的除了五星旗之外，我相信必定還有聯合國國旗。在人類邁向宇宙的長征上，必須同時確保地球的和平。能捍衛世界和平的，藍地球上只有兩個國家。一個是中國，另一個是聯合國。

