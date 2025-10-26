孫太一｜停擺政治：當美國政府成了黨派博弈的人質

前幾天在華盛頓打網約車時，司機告訴我他是現役海軍軍官，在一個核心政府機構任職。

我好奇地問：「你這麽缺錢嗎？」

他笑笑說：「閒着也是閒着，順便補貼點家用。」

他還提到，軍官之間流傳着一份內部文件，說特朗普政府的目標是讓這次政府停擺時間不超過30天。但他語氣中仍帶着焦慮——因為上一次發的工資，已經是五角大樓東拼西湊、從還未開支的研究經費裏挪出來的。如果月底再發不出薪水，他和許多同僚都將陷入困境。

這場始於10月1日的聯邦政府停擺，至今已持續三周多，仍看不到任何立刻結束的跡象。與以往的停擺不同，總統並未積極斡旋或尋求妥協方案。相反，特朗普似乎有意讓僵局繼續發酵，把它當作推進自己政治議程的工具。

一方面，他希望借停擺削減民主黨推崇的項目與機構，從而實現縮小政府的目標；另一方面，停擺客觀上也分散了媒體對他個人負面的關注——尤其是愛潑斯坦案的持續曝光。如今，共和黨已被特朗普牢牢掌控，黨內幾乎沒有公開反對的聲音。那些急於恢復政府運轉的議員，顧慮於政治風險，不敢輕易發聲。共和黨人普遍相信，選民最終會把責任歸咎於民主黨，因此也缺乏解決危機的緊迫感。

特朗普也有一定的希望停擺結束的動力。他希望在即將到來的亞洲行前，國內局勢相對穩定。等他歸來後，美國將在11月2日迎來全國範圍的地方選舉。雖然並非總統或中期選舉的大年，但弗吉尼亞與新澤西州的州長選舉依然具有風向標意義，其他州的地方議題也可能影響2026年中期選舉甚至2028年總統大選的布局。

因此，特朗普的策略是「雙軌制」：一方面希望尋找機會窗口，持續施壓民主黨，以實現共和黨「全勝」的結局；另一方面，他也在為持久戰做準備，通過挪用不同的資金池，優先保障傾向共和黨的聯邦機構（如聯邦調查局）的薪資支出，而邊緣化民主黨支持的部門和雇員群體。這樣不僅能降低政治損失，甚至可能從中獲利。

反觀民主黨，面對共和黨同時掌控白宮與國會兩院的局面，手中可用的制衡工具寥寥無幾。預算談判幾乎成了他們為數不多的籌碼。黨內許多領導人認為，既然無法在立法上取勝，那就要用預算談判換取政治資本。因此，民主黨內部並沒有要求迅速妥協的聲音。核心人物普遍主張，「不換來實質的利益，不能輕易罷休。」

更何況，在他們眼裏，時間拖得越久，選民越容易認為責任在共和黨一方。即便拖延損害經濟，也可能削弱共和黨推進議程的節奏。民主黨參議院少數派領袖舒默半年前因過早妥協而遭黨內批評，如今更不敢輕易退讓。這一切都使得僵局更加難以打破。

在議題設置上，民主黨試圖把醫保改革作為自己「正義一方」的象徵，強調這是為中產和弱勢群體爭取權益的鬥爭。然而現實的民調卻顯示，選民對兩黨幾乎是「各打五十大板」。多數人認為雙方都應為停擺負責。雖然目前共和黨承擔的輿論壓力稍大，但民主黨仍在密切關注民意變化。一旦發現拖延的政治收益不足，他們或許會在換取共和黨某種口頭承諾（例如願意重新討論醫保法案）的前提下，同意暫時恢復政府運作。

從更宏觀的角度看，這次停擺折射出美國政治妥協空間的不斷萎縮。兩黨都不再追求「大局為重」，而更關注鞏固各自的選民基本盤。政策討論逐漸讓位於意識形態的對抗，理性在高強度的黨爭中被不斷稀釋。領導層也更關注個人政治得失，而非國家長遠利益。

哪怕這次停擺最終在壓力之下被迫「暫時解決」，那也只是暫時縫合傷口的止痛藥，無法治本。更令人擔憂的是，停擺已成為政治談判的一種「常規手段」——當政府關門能換取更多政治利益時，未來的華盛頓恐怕還會一再重演同樣的劇本。

美國的制度設計原本以制衡為核心，如今卻陷入了「相互挾持」的循環，政黨之間失去了共同治理的意願。一個曾以政治穩定和制度成熟自豪的國家，正在被自身的黨派極化慢慢削弱。而這種內耗不僅削弱了政府運作的效率，也削弱了美國對外的戰略能力。比如，核安全局也已經開始全面無薪休假。一個在國內都難以就預算達成共識的國家，又如何在複雜的國際局勢中維持穩定的戰略投入？當內政成為負擔，外交自然會失去支撐。美國或許正在步入一個「內外受困」的周期——既無法有效治理自己，也難以維持外部影響力。

從海軍軍官兼職司機，到國會山上的政治算計，這場停擺讓人看到的，不只是預算的分歧，更是對制度信任的挑戰。當「政府能否開門」都將頻繁成為政客的籌碼時，美國政治的未來將愈發困難重重。

作者孫太一美國克里斯多夫紐波特大學政治科學系副教授。



文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。