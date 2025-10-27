源途有你｜極端天氣已成常態　慎防渠道倒灌入屋

源柏樑專欄

本港早前頻繁地受到暴雨及颱風影響，甚至以往甚少出現颱風的11月，亦可能有熱帶氣旋來襲，反映極端天氣已逐漸成為香港「日常」。市民除了要做足室內防風防漏措施，渠道問題亦不容忽視，如個別地點出現因渠道受外物淤塞而水浸或海水倒灌曾困擾不少住戶，包括沿岸地區居民，不但影響街道使用，甚至可能對一般家居構成影響。



人們過去相對不易察覺溫室效應對日常生活帶來的影響，但如今隨着溫室效應的加劇，極端天氣已越來越「超極端」，此情況實在與全球暖化問題息息相關。據知，有科學家研究曾指出，當海水表面溫度升至攝氏26.5度時，海面與大氣之間的相互作用會釋放出大量能量，是促使颱風形成的主要原因之一。

此現象是因海面的水分蒸發後往地球上方大氣上升，而蒸氣向上移動便開始接觸到較凍的大氣上層，隨之而來便會凝結還原成水點，這種過程不僅帶來了雨水，更擾動了周圍的空氣，包括強烈的空氣旋轉和上升運動；同一時間，由海面𧗠生上流的水蒸氣，透過凝結成雨水時向空氣釋放出「熱潛力」，這些熱能為擾動中的空氣添加了能量，進一步加劇颱風的形成。這時啟動了的風體所經過的海域若有持續較高的海水溫度，就能不斷提供熱能成為超級颱風能量的核心來源，特別是當海面溫度達到攝氏28至30度之間，所蒸發的高水氣量猶如燃料般被送入颱風風眼外圍的強對流區。

相信大家會留意到襲港的颱風不少是由菲律賓作為起源，主要是由於菲律賓位於西太平洋溫暖的區域，即北緯5°和北緯20°之間。海水表面溫度全年保持在26°C以上，夏季可能達到30°C以上。因此，這些高溫海水能為超級颱風的形成提供了足夠的熱量和水蒸氣。

要應對這些極端天氣，各地社會需不斷努力去減緩溫室效應的影響，包括1995年於聯合國氣候變化大會（COP）上，作為《聯合國氣候變化框架公約》（UNFCCC）的締約各方每年舉行會議，旨在應對全球暖化問題。從1995年在德國柏林召開第一次會議起，至今已舉辦多年，其中較為關鍵的有1997年於日本京都舉行的會議上通過了的《京都議定書》，以及後來在2015年於法國巴黎達成了旨在控制暖化升溫的《巴黎協定》；至2024年的「COP29」，驅動重點是「氣候金融」，目標是就新的氣候金融集體量化目標達成協議。

香港當局於2021年10月回應《巴黎協定》的具體行動發布了《香港氣候行動藍圖2050》。 這是以「淨零發電」、「節能綠建」、「綠色運輸」和「全民減廢」為四大策略，目標是在2050年前實現碳中和。為此，香港設定了中期目標，希望在2035年前將碳排放量較2005年水平減半。除了這些本地策略及國際上重量級協議，一般巿民亦可出一分力，例如減少能源消耗、選擇低碳的生活方式及調整飲食習慣等。

而要應對極端天氣，除了筆者曾在上文提及應做好家居窗戶防風防漏措施外，渠道問題亦不應輕視。因颱風來臨時，或有機會出現水浸甚至海水倒灌的情況，特別是在沿海岸地區可變得尤其嚴重。當下水道系統因水位上升或大量降雨而滿溢時，家居排水管可能受到波及，並通過排水管道倒流入廁所等地方，導致室內淹水。這不僅影響居住環境的安全與舒適，也可能對健康造成威脅。一般解決方案包括定期檢查和清理家居排水管道，確保沒有堵塞；在易受影響的區域安裝防水閥，以防止水流回流。若持續出現相關問題，應諮詢專業人士，改善大廈整體排水系統的設計，以提高其排水能力。

事實上，若有個別地區出現水浸而令污水或排水倒灌後進入廁所內，當水進入及退出後有機會令喉管內的「水封」消失或失效，而會使下水道的氣體有機會進入室內，包括臭味亦可能因而傳入。因此，市民應特別留意座廁內是否仍保留「水封」，以防止異味透過此渠道進入室內，凡此種種都會對市民大眾帶來不少影響。

現時當局亦已着手加強沿岸地區的基礎設施建設，透過渠務緊急事故控制中心，即時了解及安排清理渠道，並以水浸監測系統透過攝影機結合人工智能技術自動識別水浸，以助提前調派小隊及時處理事故。總括而言，在颱風來臨前，除了當局作出各種風暴相關的超前應對及應變部署，亦大力呼籲全港市民保持警覺，確保自身和家人安全之餘，巿民亦應多關心長者和鄰里，守望相助，攜手度過一場又一場的風暴。

