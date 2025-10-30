李民斌｜主動對接「十五五」　轉化國家戰略為香港動能

10月20日至23日召開的中共二十屆四中全會，審議通過了《「十五五」規劃建議》（下稱《建議》），對國家未來五年發展作出頂層設計和戰略擘畫。全會確定的指導方針科學精準，發展目標清晰明確，任務舉措求真務實，必將對國家發展產生重大而深遠的影響，也為香港未來提供了更多機遇。



打造新產業

高科技自立

《建議》提出，要打造新興支柱產業，加快新能源、新材料、航空航天、低空經濟等戰略性新興產業集群發展，這將催生出數個萬億元級甚至更大規模的市場。據國家發改委估計，未來10年，新產業新增規模相當於再造一個中國高技術產業，為高質量發展注入新動能。

《建議》的另一重要看點，是提出加快科技自立自強，引領發展新質生產力，並作出具體部署，包括加強原始創新和關鍵核心技術攻關、 推動科技創新和產業創新深度融合、一體推進教育科技人才發展等。

無獨有偶，香港特首李家超在今年的《施政報告》中也提出教育、科技、人才一體化發展。作為擁有5所排名全球前100位大學的國際城市，香港在教育和基礎科研方面的實力毋庸置疑。同時，借助「一國兩制」和聯通國際的獨特優勢，香港將能匯聚更多具全球視野的高科技人才。國家發展新興產業和推動科技自立自强，香港都有重要角色可扮演。

高水平開放

香港新機遇

香港是國家改革開放的重要促進者和受益者。今次全會對擴大高水平對外開放作了專章部署，既強調「引進來」，也重視「走出去」。國家將一方面着力優化投資制度環境，提升透明度和可預期性，落實「准入又准營」；另一方面有效實施對外投資管理，健全海外服務體系，引導產供鏈跨境佈局。

作為國際金融中心和超級聯繫人，香港是內地企業「走出去」的橋頭堡，也是外國企業進入中國内地市場的重要平台。《建議》的新部署，無疑將為香港提供更多新機遇，對香港金融、商貿、航運和專業服務等支柱產業都是重大利好。

四中全會公報提出，要「促進香港、澳門長期繁榮穩定」，相信「十五五」期間國家會推出更多力度更大的新舉措，繼續促進香港發展。面對「十五五」新機遇，香港應主動對接，善用在金融、專業服務和國際化方面的獨特優勢，開拓改革思路，將國家戰略轉化為自身發展動能，實現產業轉型升級、提升治理效能，不斷取得發展新突破。

作者李民斌是全國政協社會和法制委員會副主任，東亞銀行聯席行政總裁。



