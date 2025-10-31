彭韻僖｜人工智慧與性別平等：法律人的使命與挑戰

彭韻僖專欄

10月中旬，我前往越南河內，以剛卸任會長的身份參加了亞太法律組織 LAWASIA 的年度大會。期間，我與來自亞太地區的法律精英齊聚一堂，共同見證人工智慧（AI）為法律界帶來的革命性變化。AI 不僅提升了工作效率、開創了新的經濟領域，更為解決複雜社會問題提供了全新途徑。然而，在這場技術飛速躍進的浪潮中，我們也必須正視一個嚴峻挑戰：AI 正在無形中加劇「性別不平等」。



偏見數位化的延續

人工智慧常被誤解為絕對客觀的決策者，實則不然。AI系統透過人類提供的數據進行訓練，不可避免地承襲了歷史數據中的「性別偏見」。正如計算機科學的經典格言：「垃圾進，垃圾出。」若以帶有偏見的數據訓練AI，系統將以驚人的規模和速度複製並強化這些偏見。

今年香港一項研究顯示，當男女分別使用AI完成同等品質工作時，女性的專業能力評分明顯偏低。這並非技術故障，而是系統性偏見的自動化再現。《香港性別焦慮調查》同樣發現，職場女性對AI導致失業的憂慮顯著高於男性，這反映了女性對潛在不公的敏銳洞察。

系統性歧視的強化

在金融領域，若AI以過往信貸數據進行訓練，這些產生於女性經濟地位較弱時期的數據，將導致算法系統性地歧視女性申請者。招聘領域更是如此，已有國際案例顯示，AI會自動降低含「女性」詞彙簡歷的評分，僅因訓練數據中男性獲聘率較高。

即使在法律專業領域，用於預測判決結果、輔助量刑的AI工具，若以帶有性別偏見的歷史判例訓練，便可能將過時的歧視觀念制度化為「客觀」的數據分析。這使得性別不平等在算法黑箱中被自動化、系統化，受害者卻難以挑戰「中立機器」的決策結果。

建公平未來的路徑

面對這些挑戰，我們必須從三個層面着手：

首先，建立完善的法律問責機制。我們需要在金融、就業、司法等高風險領域推行算法影響評估制度，實施強制性性別偏見審計。香港律師會去年發布的《人工智慧立場書》已明確指出，必須加快建立AI法律與倫理框架，並將科技素養納入律師專業能力範疇。同時，必須確立「解釋權」，確保個人面對AI決策時，有權獲得清晰易懂的解釋。

其次，強化企業技術治理。我們需要投入「去偏見」技術的研發，建立更具代表性的數據集，培養具備倫理意識的技術人才，並將技術問責納入企業治理體系。

最後，培育深度包容文化。技術終究反映創造者的價值觀。若AI研發團隊缺乏多元性，就難以察覺潛在的偏見問題。因此，必須提升科技行業、董事會和監管機構的性別多元性，這不僅是口號，更是防範認知盲區的關鍵保障。

這三重策略並非為了限制創新，而是引導AI朝着更智慧、更公平的方向發展。作為法律人，我們肩負着確保技術進步不犧牲社會公平的使命。當AI持續革新法律實踐，我們必須確保這項技術能夠平等地服務所有人，而不是將歷史的不公編碼進未來的基石。唯有如此，我們才能建設一個真正公正的數位未來。

