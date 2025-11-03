利哲宏｜培養孩子的品格優勢：一位香港家長的反思

利哲宏Dr Riz's 專欄

10月3日晚上，超過200位家長聚首一堂，參與一場重點不在學業成績，而是更深層次——品格的講座。在像香港這樣的城市，學業成功的壓力往往如影隨形，這場以「培養孩子的品格優勢」為題的分享，帶來了一次清新而必要的反思。這是一個讓我們思考究竟是什麼真正塑造孩子未來的時刻──不只是分數，更是堅毅、感恩與成長。



通往未來的方程式

我以一個一直引導我與學生及家庭同行的個人框架開始：「f(cL) = WpD + Ka」。這個簡單卻有力的方程式代表：

f(cL)：未來的事業與人生（Future career and Life）

WpD：全人發展（Whole-person Development）

Ka：知識習得（Knowledge acquisition）

想要傳達的訊息很簡單：學術知識（Ka）固然重要，但必須與全人發展（WpD）取得平衡──培養情緒智能、道德價值與個人優勢。換句話說，我們不只要培養高成就者，更要培養完整的人。

聆聽最重要的聲音

講座中最觸動人心的一部分，是我播放的一段校友影片。他們的原聲分享──短而真誠的反思──呈現了他們離開校園後仍帶着走的精髓：

Work hard, play hard（努力讀書，也要盡情玩樂）

Don’t be afraid of setbacks（別害怕挫折）

Choose your path（走出自己的路）

Mental well-being matters（心理健康很重要）

Treasure what you have（珍惜擁有）

Explore, don’t hesitate（勇於探索，別再猶豫）

這些並非設計出來的口號，而是真實走過的體會。提醒着我們：考試轉瞬即逝，但我們在孩子身上種下的價值會長久留存。這些年輕的聲音傳達了一種集體的智慧：成功不僅是登上高峰，更是認識自己，並在路途中保持腳踏實地。

品格優勢建立自我認同

品格優勢是影響我們思考、感受與行為的正向特質。研究辨識出超過200種相關特質，歸納為六大核心美德與24個可衡量的優勢，包括堅毅、同理心、好奇心、正直與自我調節等。當孩子認識並運用自己的優勢，他們會擁有更深層的使命感與真實的快樂。他們會更具韌性、更投入，並且更有信心面對挑戰。而在香港這樣常常感到「輸唔起」的環境中，這些內在資源尤其重要。

香港的教育制度以嚴謹見稱。公開試如DSE往往被視為關鍵時刻，許多家長──可以理解地──為孩子的前途憂心。但壓力也可能帶來副作用：焦慮、倦怠，以及對成功過於狹隘的詮釋。在講座中，我們談到文化期望與兄弟姊妹之間的比較，如何進一步放大這種壓力。有些孩子把這些訊息深深內化，導致情緒困擾，甚至出現自殺意念。此時，品格教育就成為一種保護因子：它幫助孩子建立應對技巧、情緒調節能力，以及超越成績以外的自我認同。

在講座裏我們強調了幾項對香港年輕人尤為重要的品格優勢：

責任心──可靠、願意承擔

同理心──理解與關懷他人

毅力──面對挑戰仍堅持不懈

正直──誠實守信、合乎道德

自我調節──管理情緒與行為

感恩──懂得欣賞並表達謝意

好奇心──樂於學習與探索

這些優勢不僅支持學業表現，也促進心理健康與社會和諧。它們幫助孩子成為不只「讀書好」，而是「做好人」的人。

家校合作培養完整的人

家長的一大關鍵收穫，是從「比較」轉向「培育」。與其問「點解我個仔女唔似其他人？」，不如問「我孩子的首要優勢是什麼？我可以如何培養他？」。我們介紹了一個「個人優勢測試」，讓家庭展開這段探索。工具很簡單，但能打開更深入的對話與更有意圖的教養。

品格的成長不是孤立發生的，而是需要家校合作。老師可以示範同理與堅毅，家長則在日常中加以鞏固。當兩個場域一致，孩子會感到被支持、被理解、被賦權。我亦強調心理健康的重要性。學校要打造安全的空間，讓學生表達自我；家長也要願意聆聽──不只聽成績，更要聽情緒。

良好的品格不是單一特質──而是一整個「優勢家族」。培養這些優勢，是我們能送給孩子最有力量的禮物之一。在香港，面對近乎不息的學業競賽，讓我們記住：孩子不只是成績單。他們是探索者、追夢者、助人者、思想者。當我們培育他們的品格，就是在為他們準備的不只是考試，而是整個人生。

讓我們培養出不僅聰明，還懂得善良、保持好奇、具備韌性，並勇敢快樂追夢的新一代。

