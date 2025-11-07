孫太一｜政府停擺與地方翻盤：美國政治的新臨界點

孫太一專欄

美國政府的再次停擺，表面上似乎只是圍繞《平價醫療法案》補貼問題的爭執，但實際上，它更像是兩黨長期權力不對稱的集中爆發。對民主黨而言，預算談判是目前為數不多能撬動政策影響力的槓桿；而對共和黨來說，他們認為民調在手、選民支持穩固，因而有足夠底氣讓僵局持續。雙方都認為「時間站在自己這一邊」，結果便是政府機關關門、公共服務停擺，成千上萬的公務員被迫無薪休假。



兩黨自信「民意在我」

各自縱容「政府停擺」

這種情形在美國政治史上並非首次出現，但這次格外特殊。通常，總統會出面居中調停，試圖止損。然而特朗普卻顯得格外從容，甚至有意讓停擺持續。保守派內部的判斷是，這一僵局短期內對共和黨更有利，因為選民更容易將經濟混亂歸咎於國會的無能，而非白宮的決策。民主黨方面當然不認同，他們引用另一套民調來證明停擺對執政黨損傷更大。兩邊都自信「民意在我」，結果誰也不退。

但隨着時間推移，輿論的焦點逐漸從政策分歧轉向治理能力。航班延誤、福利中斷、民眾抱怨聲不斷，原本的政治算計正在轉化為公眾怨氣。共和黨內部出現微妙動搖，部分溫和派議員開始擔心，這場「政治秀」可能最終演變為選舉負資產。

民主黨在地方選舉翻盤

逆轉勝源於不滿特朗普

與國會僵局形成鮮明對比的，是地方選舉中民主黨的普遍勝利。紐約市選出的新市長曼達尼（Zohran Mamdani，又譯「馬姆達尼」）成為首位民主社會主義穆斯林和南亞裔市長，這個結果在社交媒體上被熱烈慶祝，被視作美國政治多元化的又一次突破。但如果僅用「進步派勝利」來概括這一趨勢，恐怕並不準確。

曼達尼的當選固然有象徵意義，但從整體得票率看，民主黨內的溫和派候選人在其他州反而贏得更穩、更高。新澤西、弗吉尼亞等地的建制派民主黨人，以明顯優勢超出預期獲勝，這表明在當前的社會氛圍中，選民傾向於支持「能治理」的務實路線，而非「理念先行」的激進政策。即便在「左翼」重鎮紐約，對曼達尼的質疑聲仍未消失。

民主黨此次大勝的根源，其實在於對特朗普政府第二任期的普遍不滿。許多原本支持共和黨的拉丁裔選民，因為感受到移民政策的「變味」——從打擊非法移民到帶有種族偏向的執行方式——而轉向民主黨陣營。這一反彈心理，疊加特朗普政府在經濟與社會議題上的分裂效應，讓民主黨在城市地區重新凝聚了反對派聯盟。

全新競選邏輯逐漸浮現

選民「不談文化只談荷包」

值得注意的是，這次地方選舉的成功，也歸功於民主黨策略上的轉向。過去幾年，美國政治辯論被「文化戰爭」主導——從性別議題到校園課程，爭議不斷。然而，民主黨候選人在此次選舉中普遍避免卷入這些爭論，而是把重點放在通脹、就業、醫保、住房成本等「錢包議題」上。這種聚焦經濟的策略重新吸引了一批關鍵選民：那些在經濟轉型中受衝擊、但社會觀念相對溫和的中產階層與藍領群體。

對這些選民來說，意識形態並非首要考慮，生計才是核心焦慮。特朗普的貿易政策和關稅戰曾承諾讓制造業回流，但結果是物價上漲、部分崗位流失。民主黨抓住這一痛點，以「穩定生活」為口號成功動員。曼達尼、AOC乃至桑德斯所代表的進步派在經濟議題上話語鮮明，主張提高最低工資、擴大社會保障，這在底層選民中產生了共鳴。某種意義上，這種「左翼民生牌」正在重塑美國選舉的敘事重心。

地方選舉的結果並不僅僅改變了幾個城市的政治版圖，它還在悄然重塑2028年大選的潛在格局。共和黨雖然依舊掌握三權兩院，但在這場停擺中形象受損。選民的不滿正在累積，尤其是那些原本支持「強政府、弱華盛頓官僚」的保守派，也開始質疑「效率在哪裏」。民主黨反倒在在野狀態下「以退為進」，通過地方治理展示「可執行能力」。從政治傳播的角度看，這是一種極具殺傷力的對比。

全國政治版圖隱性重組

「低頻震蕩」激發新可能

再往前看，選區重劃將進一步影響兩黨力量平衡。加州的調整抵銷了德州可能給共和黨帶來的「增席效應」，而密蘇里、北卡、俄亥俄等州的邊界變化又使共和黨在某些地區有望獲得額外席位。總體上，兩黨的競爭區仍然膠着，但政治博彩市場的變化已經顯示民主黨翻盤的概率上升至約六成。

更微妙的是黨內動態。曼達尼背後是AOC和桑德斯這一進步派聯盟，而溫和派則依托紐森、Spanberger等人物。若民主黨未來重新拿下眾議院，且這得益於加州重劃後的新增席位，那麽紐森的黨內威望勢必大幅提升，為2028年的總統初選埋下伏筆。

政府停擺與地方翻盤，構成了美國政治的兩極：一端是制度性的停滯與僵局，另一端是社會力量的再分配與激蕩。表面上看，這是一次政黨輪替的起伏，實質上卻反映出美國社會在重新尋找一種平衡——既希望保持制度穩定，又渴望能回應民生痛點的現實政策。

這種矛盾也許會長期存在：停擺或許還會重演，選舉仍會反覆搖擺。但可以確定的是，美國的政治重心正在從「意識形態對抗」回到「經濟治理」，回到普通人生活的日常困境。也許，這正是「民主的修復期」，雖然緩慢、混亂，卻在不斷試探新的可能。

作者孫太一是美國克里斯多夫紐波特大學政治科學系副教授。



