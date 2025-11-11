奇妙的揭發者｜的士政策老土僵化　出行改革迫在眉睫

胡恩威專欄｜奇妙的揭發者

香港街頭，紅色計程車依舊穿梭，卻難以載動這座國際都市的現代化出行需求。



站在香港街頭，眼前一幕令人困惑：五花八門的的士應用程式標識擠滿手機屏幕，香港乘客手忙腳亂地嘗試不同叫車軟體；與此同時，空車的士呼嘯而過，對路邊招手的乘客旅客視若無睹。這不是技術的進步，而是選擇的悖論——五支的士車隊，五個獨立app，表面上豐富多樣，實則支離破碎。

在東京，的士司機戴白手套彬彬有禮；在內地，滴滴出行一鍵解決所有出行需求。而香港，這座曾經的亞洲國際都會，在點對點交通服務上卻遠遠落後，成為城市現代化進程中一個不協調的音符。

制度滯後：發牌框架幾十年不變

香港的士政策最核心的問題在於，其發牌制度幾十年來幾乎沒有實質性改變。在科技迅猛發展的今天，這種僵化的管理思維已無法適應現代城市的出行需求。

運輸署在處理這一問題時，未能有效理順各方關係，也缺乏深入的背景研究和數據支持。現行制度下，香港的士牌照這種割裂的系統表面上看是給了消費者選擇權，實際上卻造成了極大的混亂。

乘客需要下載不同的應用，且各平台之間資訊不互通，這根本不是真正的選擇，而是選擇的幻滅。

的士車主群體中，擁有大量牌照的既得利益者缺乏動力推動車輛更新換代。街道上行駛的許多四人座計程車不僅樣式陳舊，甚至已成為「古董車」，與香港力圖展現的國際形象格格不入。

這些車輛內部空間狹小，舒適度低，且部分車輛的設備標準落後，的士司機證的印刷水平像1990年代盜版VCD封面；與香港作為現代化都市的定位嚴重不符。

服務參差：的士體驗成旅遊軟肋

的士服務是城市旅遊體驗的第一道窗口，卻也往往成為遊客對一個城市最初印象的決定性因素。在香港，的士服務質素的參差不齊，已成為損害旅遊業發展的隱形殺手。

語言障礙、過海與不過海的區分，這些對本地人都頗為複雜的問題，對遊客而言更是難以理解和應付。常常可以看到街頭茫然無措的旅客，如同在紐約街頭一般，面對複雜的的士系統感到慌張不安。

服務質素的差異直接影響了香港的旅遊形象。有學者一針見血地指出：「在各類交通工具中，的士投訴比例最高，這凸顯了傳統服務模式面臨的挑戰。」

這種情況與香港致力打造的「好客之都」形象背道而馳。

更為根本的是，現行的士系統無法滿足不同消費層次旅客的需求。在內地，滴滴出行等平台提供從經濟型到豪華型的多樣化選擇，所有服務均可在同一平台完成。

而香港則缺乏這種分層次的服務體系，旅客無論預算多少，都只能面對同一種標準的服務——而這種服務，往往難以令人滿意。

網約車條例：尚待完整的法律框架

今年剛剛通過的網約車條例，表面上是一次政策突破，實質上只是一個缺乏操作細節的法律「框架」。這種框架性立法，缺乏具體的實施細則和時間表，難以從根本上改變市場格局。

前運輸及房屋局局長張炳良教授曾提出幾個重要的政策考慮因素，第一是取酬載客必受規管，第二是要平衡不同持份者的利益，第三是要促進市場良性競爭。

然而，現在的網約車規管框架並未充分體現這些原則，特別是在平衡各方利益和促進競爭方面顯得力不從心。

政府網約車政策中的論證過於抽象，缺乏具體數據支持和實質性內容。這種「拖延」戰術，實際上是在逃避決策責任。

規管機構應當參考國家標準，建立統一、透明的服務規範，而不是將責任推給市場。

運輸署權責：未充分發揮協調作用

運輸署在的士政策制定和執行中擁有極大權力，但卻未能充分運用這種權力來推動系統性改革。的士站設置、過海的士站選址、交通信號燈配置，整個運輸系統都在運輸署的統一控制之下，但其決策卻缺乏數據支持和系統思維。

未來城市對話系列活動的與會者提出了關鍵問題：未來無人駕駛車輛盛行，現時的政策又應何去何從，我們應該怎樣迎接這些劃時代的改變？

這表明，香港需要的不僅僅是對現有系統的小修小補，而是具有前瞻性的長遠規劃。

運輸署應當借鑒國際經驗，建立數據驅動的決策機制。通過收集和分析出行數據，優化的士站設置，動態調整交通信號系統，提高整個道路網絡的運行效率。同時，應當建立統一的電子支付平台，消除不同支付系統之間的壁壘。

改革路徑：借鑒內地，重建生態

香港的士政策改革最有效的方式，或許是借鑒內地成熟的出行平台經驗，邀請像滴滴這樣的專業顧問進行全面評估，而非一味追求西方顧問團隊。

這些西方團隊往往對香港的實際情況了解有限，其建議也常常缺乏實用性。

內地出行平台的成功經驗在於其高度整合的服務體系。無論是支付寶還是微信支付，都可以方便地叫到各類型的士，獲得相對標準化的服務，路線圖也清晰可見。

香港在這一方面的落後，不僅體現在技術層面，更體現在服務理念和系統思維上。

香港需要的是一場徹底的生系統重構，而非表層的調整。

這包括：建立統一的電子招車平台，整合現有五個區域的的士資源；引入服務分層機制，滿足不同消費者的需求；推行標準化的車輛升級計劃，提高車隊整體質素；建立基於大數據的動態定價和管理系統。

現任文化體育及旅遊局局長曾任運輸署署長，理應積極參與和推動的士政策改革。的士服務作為香港旅遊形象的門面，關係到旅遊業的整體發展。

當局應當從旅遊發展的戰略高度，看待的士政策改革，將其納入旅遊整體規劃之中。未來香港的街頭，或許會出現這樣的情景：旅客剛踏出機場，便用手機一鍵呼叫車輛，系統自動匹配適合其需求的車型；車內整潔現代，司機專業有禮；路線規劃透明合理，支付方式簡單便捷。

這不是技術的勝利，而是「以人為本」的城市治理理念的迴歸。的士改革不僅關乎出行便利，更關乎香港作為國際旅遊城市的聲譽與未來。運輸政策的革新，必須超越既得利益格局，打破數十年不變的發牌制度桎梏。

唯有如此，香港才能真正迎接智慧出行的新時代，重現「東方之珠」應有的光彩與活力。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員，江蘇省政協委員，進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。