孫太一｜暫時的重啟，致命的撕裂——美國政府停擺危機的真正代價

在華盛頓漫長的停擺黑暗之後，美國政府終於迎來了久違的「重啟」跡象。經過15輪艱難的程序性投票，參議院總算通過了臨時撥款法案，為持續數周的政府停擺帶來了實質性的轉機。



按照安排，眾議院最快將於當地時間周二（11月12日）投票表決，若一切順利，政府機關有望在本周末重新恢覆運作。特朗普本人全程參與了協商，意味着他對這一方案不會公開反對。不過，這場危機雖告一段落，卻更像是暫時的休止符，而非徹底的終章。此次撥款只能維持部分機構的全年資金，其餘部門的預算仍將在2026年1月30日到期。換言之，美國很可能在明年二月再度面臨同樣的財政僵局，尤其是在特朗普和共和黨對民主黨做出的政治承諾未能兌現的情況下。

「妥協」源於個人層面的權衡

這次的停擺結束得並非順理成章，而是雙方在政治壓力下的無奈收場。民主黨陣營中有八位較為溫和的參議員投下了關鍵性的一票，讓法案得以通過。但這並不代表黨內達成共識。相反，黨內裂痕正在擴大。比如弗吉尼亞州的參議員蒂姆·凱恩（Tim Kaine），代表着約15萬聯邦雇員。停擺期間，這當中的不少人陷入無薪狀態，生活受到嚴重影響。共和黨人此次承諾恢復停擺期間被解雇的僱員的職位，並在明年一月底前不再實施新的解僱，這讓凱恩得以向選民交代。儘管醫保補貼問題並未解決，他仍選擇支持法案。由此可見，這次所謂的「妥協」更多是個人層面的權衡，而非黨派整體的讓步。

然而，這樣的投票結果令民主黨內部氣氛驟然緊張。堅持原則的議員認為，倒戈者在關鍵時刻動搖，使全黨付出了代價卻換不來長期穩定。那些堅持不讓步的議員甚至感到被背叛，他們失去了政治籌碼，卻要承擔與妥協者同樣的政治責任。這種內部分化或將持續影響未來幾個月的黨內協調。事實上，民主黨的兩難處境正是美國政治極化的縮影：堅持立場意味着停擺持續，妥協則可能削弱黨派凝聚力。

「撕裂」已是無法癒合的創傷

民眾的期待也在悄然改變談判格局。就在上周，我在課堂上問學生是否認為政府會在十天內重新開門，絕大多數學生舉手。理由很簡單——共和黨在停擺中已被普遍視為阻撓一方，而民主黨在地方選舉中的勝利讓公眾寄望其「負責任地執政」。如果在這種民意高漲的氛圍下政府依舊不開門，輿論的反噬將不可避免。事實證明，選舉結果確實為僵局的打破提供了外部壓力，也讓溫和派議員更有動力尋求折中方案。

然而，即便政府重新運行，經濟和制度的創傷依舊難以彌合。根據媒體估算，政府每關閉一周，美國經濟就損失約150億美元。本輪停擺期間，超過4,200萬低收入民眾的社會救助被迫中斷。這些影響不會因為政府「開門」而立即消散。財政停擺如同一面照妖鏡——潮水退去，才能看出問題的真相。特朗普政府此前聲稱，營養補助計劃（SNAP）的暫停發放是停擺的「不可避免後果」，但歷史上多次停擺期間都允許使用緊急撥款維持最低援助。此次政府卻選擇訴訟拖延，讓援助資金遲遲無法下發。由此可見，財政談判早已不是單純的技術問題，而是一場赤裸裸的政治博弈。未來，無論哪一黨失去議會多數，都可能效仿這種「以預算為武器」的模式，將國家財政綁上黨派利益的戰車。

「停擺」將成揮之不去的陰影

更令人擔憂的是，這種政治化的財政鬥爭對美國官僚體系的長期傷害。以往公務員職位被視為穩定且體面的職業，如今「停擺」二字成為揮之不去的陰影。每一次關門都讓一些人才流向私營部門，留下的往往是那些「沒有退路」的人。隨着時間推移，美國行政系統的整體素質與效率恐將不斷下滑。政府重啟的那一刻，看似象徵秩序回歸，但其內部的信任、動力與尊嚴，已被反覆撕裂。

地方選舉的結果讓民主黨暫時佔據政治主動權，但勝利並未轉化為團結。黨內在「妥協與堅持」之間的裂痕愈發明顯。一部分人認為此刻應展示執政能力，避免再次停擺；另一部分人則主張堅守政策底線，否則共和黨會屢試不爽。可以預料，隨着明年中期選舉臨近，這種拉鋸將愈演愈烈。預算問題只是引線，背後燃燒的，是美國政治結構性的不信任。明年一月底臨時撥款到期之際，新一輪對峙幾乎不可避免。

「重啟」只是美國危機的喘息

特朗普本人顯然也意識到政治局勢的不穩定。11月9日，他在社交平台突然宣布要向美國民眾發放「關稅紅利」2,000美元，以回饋「被通脹拖累的納稅人」。財政部長貝森特對此表示毫不知情。顯然，這又是一次「拍腦袋政策」。但從政治層面看，這一動作頗具策略性：既可向選民展示他「直接發錢」的果敢，又能製造與民主黨「空談福利」的對比。特朗普在輿論上陷入通脹與停擺的雙重壓力，急需通過「突發政策」搶回話題主導權。這一行為既體現了他慣常的政治直覺，也暴露了焦慮與不安。

在外部層面，美國的內政不確定性也投射到外交領域。中美兩國在吉隆坡會議上達成的一系列共識正在落實之中。儘管美方政治局勢動蕩，但雙方都傾向於維持暫時的戰略穩定。經過一年的交鋒，彼此對對方的政策底線已了然於心。美國加緊重塑稀土供應鏈，中國則加快芯片產業發展，雙方的競爭正在轉向「內功修煉」而非直接對抗。特朗普政府在「選舉年」更可能維持外交克制，以防外部摩擦牽連國內政治。但不能排除某些國會議員為博取政治資本，在台灣等議題上挑起事端，這將成為潛在風險點。

從根本上看，美國這次「重啟」的政府只是暫時的喘息。財政危機的癥狀被緩解，但政治病灶依舊根深蒂固。政府關門不再是偶發事件，而成了黨派博弈的常用武器；協商不再意味着共識，而成了利益交換的舞台。停擺使公眾對政府信任進一步流失，而這種信任的侵蝕，比任何經濟損失都更為致命。當華盛頓聯邦政府大樓的燈光重新亮起，許多人心中依然存疑：這個政府是否還代表「公共利益」，抑或只是黨派鬥爭的延伸？真正值得擔憂的，並不是政府何時重新開門，而是開門之後，美國的政治系統是否還擁有繼續運行的道德與制度動力。

作者孫太一是美國克里斯多夫紐波特大學政治科學系副教授。



