思哲研究所｜打造立法會議員互動平台　告別單向式碎片化溝通困局

思哲研究所｜李冠儒

立法會YouTube官方頻道播放量每況愈下，同時不少立法會議員通過建立個人社交媒體專頁向各方展現自己的理念。後者做法可圈可點，也是官方和市民了解議員工作的一個渠道；不過，有關做法不時被質疑是「網紅」行徑，且難以接觸年輕人。因此，打造一個匯總立法會議員觀點、直接與市民互動的官方平台，是「破局」的關鍵。



官方頻道收視慘淡

個人專頁零散不一

為適應公眾接收資訊習慣的改變，結合立法會YouTube官方頻道播放量每況愈下的現實，調整宣傳手段已然是燃眉之急，議員不免要主動創新傳播策略，讓立法及議政過程更透明、更親民。筆者認為，建立官方整合信息的新平台是不二法門。

不少立法會議員都會通過在Facebook、Instagram、YouTube等社交媒體和視頻平台開設個人專頁，向媒體和網民交代工作表現。不過，有關做法不時被質疑是「網紅」行徑，而且難以接觸年輕人。因此，香港有需要設立一個獲官方授權的立法會互動平台，用以匯聚各種議會及議員信息，包括提煉議員發言重點、解讀法案核心內容、通報關鍵議題進展，以簡短、精煉、多媒體形式呈現，直接主動向市民傳播與他們息息相關的公共政策資訊。

容許市民實名互動

有別以往單向傳播

有別於目前的單向傳播，這個平台將會大幅降低市民接觸有關信息的難度與成本。故此，它必須平衡「專業」與「親民」，以傳遞信息、普及知識為導向，在貼近市民的同時，保持立法機關的莊嚴性和專業性，而非一般主打娛樂作風或民粹主義的「網紅」平台。

匯總的工作是「自上而下」的，但該平台還要肩負「自下而上」的反映民意功能，方能構建一個兼顧良性互動與輿情收集的機制。具體來說，它不能只輸出議員的觀點，而要容許實名認證的市民直接向議員提問、就議員回答進行討論。該平台可由立法會秘書處甚或特區政府物色人選擔任管理員，確保所有用户格遵守法律及維護國家安全，過濾一切有害或無用信息。在此前提下，就有條件允許市民就特定議題提出建設性意見，並由議員或其助理團隊定期進行回應。這既能對香港內外展示特區尊重民意、保障合法言論自由的決心，也能為政策制定和民意研究提供高質量的數據來源，以免非官方平台搶佔輿論主導權。

善用平台連接內外

培養輿情管理經驗

立法會及立法會議員均應善用該平台連接香港與世界，並從中積累一些公關技巧及輿情管理經驗。例如，去年聖誕節前夕，有8名立法會議員乘坐公務艙到考察多個旅遊景點後引起不少爭議，儘管立法會主席已經透過新聞媒體公開交代行程和預算，也有涉事立法會議員在個人專頁解釋「不是旅行」，但前者的資訊越趨零散，而後者的權威性不足。如果能有這個官方平台，關注事件的市民至少知道可以透過什麼渠道獲取相關信息。

即使沒有輿情事件，議員也可主動通過該平台向市民系統介紹內務委員會及其下的小組委員會，例如議會聯絡小組的具體職能與以往的交流成果。這既能遏制「橡皮圖章」等不實謠言及有關「軟對抗」，也能引導市民更全面準確了解議會和議員工作，從而持續增強市民對議員工作的認同感。除此之外，還可培養議員主動應對輿情的能力。

肩負科普國情重任

有助外媒準確報道

議員尤其是具備政協與國企背景的代表們，自應肩負起科普國家最新發展規劃（如「十五五」規劃）和國情的重大責任，幫助港人更好地把握國家發展機遇。為此，他們可以通過該平台積極分享在內地各省市及與部委交流的感言。與此同時，也應當積極與市民分享其區域與國別見聞，解讀國際社會對香港的關注點。這可以讓市民理解香港作為「超級聯繫人」進行「二軌外交」的價值，繼而認同「一國兩制」下香港具備國際合作的能力與活力；也能讓外媒知道可從這個官方平台上取材，給予他們更全面地報道香港新聞的機遇。

新一屆立法會議員們肩負讓香港明天更好、讓香港「由治及興」的重任，應展現利用好新媒體說好香港故事以及主動與民溝通的態度。但在這基礎上，也要為這些議員提供更好的基礎措施——一個匯總立法會議員觀點、讓市民與議員直接互動的官方平台。期待市民12月7日投票支持自己心中能夠履職盡責、通過與市民積極對話來凝聚社會共識、與市民共同維護香港的繁榮穩定、為「一國兩制」的行穩致遠作出實際貢獻的候選人。

作者李冠儒是「思哲研究所」青年事務教育總監。



文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。