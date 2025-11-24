劉暢｜立法會選舉，不做錄音機：一場人性、理想、靈魂的「空戰」

劉暢專欄

隨着2025年香港立法會選舉的腳步日益臨近，這場在新選制下持續深化的政治角力，正呈現出前所未有的新氣象。當我們審視目前的潛在候選人名單，不難發現一股令人欣喜的趨勢：候選人結構正在經歷顯著的優化。年輕面孔增多，女性力量崛起，且背景不再局限於傳統政黨梯隊，更多來自法律、創科、工程等領域的專業人士投身其中。這種多元化、專業化與年輕化的轉變，無疑為香港政壇注入了正面的活水。



然而，對於這些蓄勢待發的新生代候選人——尤其是投身地區直選的「政治素人」或新面孔而言，擺在眼前的現實卻是殘酷的。選舉周期短促，選區範圍廣大，而選民的注意力卻前所未有的碎片化。在這樣的高壓環境下，一個核心問題浮出水面：如果候選人的政綱大同小異時，你憑什麼讓選民在幾秒鐘內記住你，並最終投下信任的一票？

答案或許不在於那份厚厚的政綱，而在於政綱背後的「靈魂」——候選人的政治理想、參選動因，以及將這些理念傳遞出去的現代化「空戰」能力。

政綱只是入場券

傳統的選舉文化往往陷入一種「清單式」的誤區。候選人習慣將政綱視為購物清單：爭取多少條巴士線、要求增建多少公屋、建議派發多少福利。這些當然重要，但在2025年的今天，這僅僅是合格的「入場券」。選民真正渴望看到的，是政綱背後的「人」。為什麼是你？為什麼在眾多專業人士中，你要放棄原本安穩的職業生涯，跳進這個「熱廚房」？你的參選動因是什麼？你對香港未來的核心價值觀判斷是什麼？

這就是「政治理想」的力量。政綱是「做什麼」（What），而政治理想是「為什麼做」（Why）。一個優秀的候選人，必須在政綱之後，向選民展現清晰的價值觀。例如，同樣是爭取房屋政策，一位出身基層的候選人可以講述自己童年住劏房的經歷，從而帶出「安居才能樂業」的深層信念；一位專業背景的候選人，則可以從城市規劃的宏觀視野，談論對「宜居城市」的長遠構想。這些帶有溫度的敘事，比冷冰冰的數字更能觸動人心。選舉歸根結底是為了得到民眾的「託付」。這種託付不僅是基於能力的信任，更是基於價值觀的共鳴。

新人陷入傳統困境

對於本次湧現的年輕及專業背景的新候選人來說，傳統的競選模式——即所謂的「地面戰」是選舉的基礎，但也是難題。傳統的「地面戰」包括擺街站、洗樓、派傳單、掛橫額。這些手段在過去行之有效，是因為當時的資訊傳播渠道單一。但在今天，這些方式對於新人門檻很高。

首先，地面戰依賴已有的地區網絡，這正是現任議員或傳統黨派的絕對優勢，新人難以在短時間內撼動。其次，街站的接觸面極窄，在早出晚歸的都市節奏中，路人往往行色匆匆，一張單張在手中停留的時間可能不超過三秒。試想，一位充滿理想的年輕候選人，如果只懂得站在地鐵站口機械地高喊口號，他的專業形象與深層思考如何能被傳遞？他的「新」與「變」，很容易就被其他鋪天蓋地的旗海戰術所掩蓋。面對宣傳期短、政綱差異性難以突顯的困局，新人一方面，確實要多多與市民接觸，但是也不能迷信「勤力掃街就能贏」，這無異於以己之短，攻彼之長。

結合人性啟動「空戰」

因此，2025年的選舉，必須是一場技術升級的戰爭。新生代候選人要實現「彎道超車」，必須大幅度增加「空戰」武器的比重。這裏的空戰，不是指發幾條 Facebook 帖文那麼簡單，而是指構建一套全方位的網絡內容傳播體系。

首先，是社交媒體的精準投放。 候選人不能再將社交媒體僅僅視為「信息發佈渠道」，用來發佈行程或新聞稿。Facebook、Instagram、抖音、微信視頻號，每一種平台都有其獨特的受眾屬性。候選人需要利用大數據與演算法，將自己的理念精準推送到目標選民的手機上。

其次，是「視頻短片」的戰略地位。在短影音時代，文字的閱讀率正在下降。一支 90秒的精良短片，其傳播力勝過一萬字的長文。這裏指的不是生硬的政策宣講片，而是具有「網感」的內容。候選人需要學會面對鏡頭，用平實、真誠甚至帶點幽默的語言，講述自己的故事。

再者，是搜索引擎（SEO/SEM）的佈局。 當選民對某個議題感興趣並上網搜尋時，候選人的解決方案與相關文章能否出現在搜尋結果的首頁，往往決定了誰能掌握話語權。這是被動接收與主動尋找的區別，後者的轉化率往往更高。

理想才是決勝點

技術只是手段，內容才是核心。在「空戰」的載體中，候選人必須注入「人性」。

我們身處一個渴望「改變」的時代。選民期待看到有血有肉的候選人，希望找到和自己有共鳴的代言人。新面孔的優勢正是在於沒有包袱，在於那份尚未被磨平的「理想主義色彩」。候選人應該大膽地展示自己的脆弱、掙扎與堅持。講述你在行業中遇到的不公，講述你作為女性在職場與家庭平衡中的感悟，講述你看到社會問題時的憤怒與不忍。這些「故事」能讓候選人從一個二維的名字，變成一個三維的立體形象。

不要害怕展現理想主義。在複雜的政治領域，真誠的理想主義可能是最稀缺的資源。當你談論「改變」的力量時，不要只談論政策的改變，更要談論你希望為這座城市帶來的風氣之變、價值之變。你需要用你獨特的論述體系，去構建一個關於未來的願景，讓選民覺得，投給你，不僅是選了一個人，更是參與了一場讓香港變得更好的運動。

靈魂方可贏信任

2025年的立法會選舉，註定是一場新舊交替、模式轉型的關鍵戰役。對於那些蓄勢待發的新生力量而言，背景的多元與專業是你們的底氣，但如何將這份底氣轉化為選票，考驗的是你們的智慧。

請記住，不要做政綱的錄音機，要做理想的播種者。不要只迷戀地面的握手，要學會掌控空中的頻率。在這個資訊爆炸的時代，唯有那些敢於展現真我、擁有動人故事、並善用現代傳播手段的候選人，才能穿越喧囂，直抵人心，最終贏得市民神聖的託付。因為選民最後選擇的，永遠不是最完美的政綱，而是最值得信任的靈魂。

作者劉暢博士是「香港新方向」總召集人，香港人才創業者協會執行主席。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。