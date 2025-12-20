彭韻僖｜期待香港法援的革新

彭韻僖專欄

特區政府昨日（12月19日）宣布，委任律師會前會長陳澤銘為法律援助署署長。《基本法》保障香港居民在法律面前一律平等，而法律援助制度正是這一憲制原則的守護者。作為基層民眾的法律保障網，香港法援署透過提供免費或低收費法律服务，讓經濟困難者不因財力差異而失去法律保護，確保司法公正不淪為有錢人的特權。多年來，法援服務覆蓋刑事辯護、民事索償等多個領域，2023/24年度相關開支達10.7億港元，其中律師費用佔5.86億港元，見證其對平等司法的堅實投入。



然而，這一制度近年正面臨多重挑戰。經濟環境波動下，法援申請需求持續高企，而法律界競爭日趨激烈，外判律師對服務條件的訴求更為突出。一方面，刑事法援收費標準長期偏低，難以吸引優質律師參與；另一方面，費用支付周期成為焦點，儘管法援署承諾六星期內預支中期訟費，且2023年履行承諾率達99%，但部分案件需待訟費確認後才支付餘款，仍讓律師面臨資金周轉壓力。這些問題若不解決，可能導致受援人獲得的服務質素下降，偏離法律平等的核心目標。

值得關注的是，即將於明年上任的新任法援署長陳澤銘並非內部晉升，這一安排打破了回歸以來署長均由內部提升的傳統，可謂香港公務員體制革新的體現。

事實上，香港近年已有多個首長級職位透過公開招聘選任，如公務員學院院長等職位，旨在廣納賢才。外部聘任的優勢顯而易見：新任管理者不受內部既有思維模式束縛，能帶來更廣闊的視野與創新理念，針對法援制度的現有問題提出突破性解決方案；同時，外部人才可能具備不同的法律服務管理經驗，有助於法援的發展。

這種開放的用人機制，不僅擴闊政府招聘範圍、提升治理靈活性，更為法援制度的優化帶來新契機。面對法律界對平等參與機會與快速支付費用的訴求，可透過以下具體行動推動制度完善：

第一，⁠費用機制優化：縮小與市場價的差距；定期動態調整收費上限，提升律師參與意願。

第二，加速費用支付：在維持99%中期預支履約率基礎上，推廣電子化賬單提交與審批流程，進一步壓縮付款周期，緩解律師資金周轉壓力。

第三，⁠借力外部視野：支持新任外聘署長引入跨地區法援管理經驗，推動制度突破現有框架；吸納法律界、學界意見，參考現有外委律師服務意見調查機制，確保改革兼顧平等原則與實操性。

第四，完善服務覆蓋：擴大法律援助輔助計劃適用範圍，針對「夾心階層」優化申請門檻與費用分擔比例，並運用電子預約、線上提交等數字化工具提升服務可及性。

第五，強化機制透明：定期發布制度運行報告，接受社會監督，確保公共資源高效用於平等司法保障。

法律援助是香港法治的重要支柱，其核心價值在於讓每個居民都能平等享有法律保護的權利。新任署長的到來，為這一制度的革新注入了新動力。期待在外部視野與內部經驗的結合下，通過上述具體行動，香港法援署能妥善解決當前挑戰，既回應法律界的合理訴求，也進一步鞏固《基本法》所確立的法律面前人人平等原則，讓香港的法治優勢持續閃耀。

作者彭韻僖是全國政協委員，香港律師會前會長。



