星星之伙｜綠建環評前世的開荒者暨傳承人

黃錦星專欄（鳴謝工程師陳永康博士Cary合撰）

《一手住宅物業銷售條例》自2013年生效，十餘年來越來越多新建住宅物業售樓書印有「綠建環評」(BEAM Plus) 評級，成主流化新常態。香港的綠建認證標籤，現分四級，鉑金級最高，代表相對最環保宜居。另外，大家出入公共建築和商業大廈等，宜多留意「綠建環評」標示。面對全球氣候變化危機，不論商住或公共建築，環保水平越見重要，當中「綠建環評」是關鍵的驅動工具之一。當討論「綠建環評」驅動香港綠建進展時，有人問這旅程始於何時？有什麼開荒故事？今年，經陳永康博士Cary 聯繫，致力尋找散於各地的「開荒者」，首度重組了這失落了約卅年的香港綠建環保史。



何時？

有人或說2010年，即15年前推出現正流通的「綠建環評」，英文名BEAM Plus喻意升級版。有人追溯至1996年，即香港首個綠建評估工具正式誕生之年，當時名為HK-BEAM。對Cary而言，這段綠建之旅起步更早：1995年5月2日，那是他加入太古地產工作首天，就參加了歷史性首個為建立HK-BEAM的工作會議。1990年代初，全球首先開發應用的綠建評估工具是BREEAM（即 Building Research Establishment Environmental Assessment Method)。香港置地公司技術服務部負責人Mike Corbyn，1993年在倫敦一場會議遇上BREEAM，頓感此工具的潛力。

Mike返港，就在能源諮詢委員會會議上分享這新工具，並倡議政府在香港建立類似計劃，他當時代表其公司擔任委員。當時委員會聚焦電力公司相關挑戰，儘管部分委員對倡議表示興趣，最終建議未被採納。其後，Mike與同為此委員會成員的太古地產技術服務部負責人Jim Dale重提此事，兩人意見相近，而他倆所屬公司均為香港地產建設商會 (REDA) 成員，此事引起了太古地產高層Keith Kerr關注。1994年，REDA同意由業界自發開拓此計劃，並會考慮資助研發。1996年，全亞洲首個綠建評估工具於香港面世。

何事？

Cary回憶直指BREEAM源於外地，不宜直用於本港建築環境，需開發本地版。於是，Mike和Jim邀請本地大學參與，當時香港理工大學John Burnett及其同事如陳維田博士Daniel熱衷此事，並引薦英國卡迪夫大學Phil Jones教授為研究夥伴。跨地域團隊多番共議後，向REDA提交資助預算，之後正式執筆。屬於香港的綠建評估框架由此而生。名稱呢？Mike回想，當初名為「香港建築環境評估評級」，而「評級」英文為Rating，縮寫是HK-BEAR，Keith笑指這或造成混淆！(筆者按：BEAR常令人聯想到「熊」。) 最終改稱Method，HK-BEAM「香港建築環境評估法」的稱號自此植根香港。

紙上框架如何落地驗證？Mike毅然提議以落成十多年的中環置地廣場先試評估，以檢視可行性。置地廣場是香港地標之一，環保水平如何？結果驗身理想，尤其大廈外牆熱傳導方面得分極高，因其大樓外牆原是方框遮陽設計，令窗戶僅佔外牆面積約17%，再者為了解決原有紙皮石牆磚問題而加裝外牆覆層，不經意地又提升了隔熱效能，令整體建築物節能慳電。Jim補充，太古地產也提供了當時尚在設計階段的太古坊林肯大廈被評估。置地廣場作為既有建築，其評估表現優異，在在鼓舞了其他業主支持HK-BEAM，因一些業主對新事物卻步，對其建築物被評估存有顧慮。

何用？

HK-BEAM只用於報喜？會否也用於報憂？Mike指研發過程中，團隊發現了對當時建築設計的一些憂慮，例如意識到採用反光玻璃外牆有助節能，但營運時對周邊環境或會產生光害，故此評估系統的制訂需貫穿規劃、設計、施工、調試、營運至維修管理等的建築生命周期。又問評估只否用於商業大廈？HK-BEAM的目標範疇是從辦公樓等商用建築，逐步擴至各類型。歷程中，香港房屋委員會的參與是轉捩點。時任房署副署長Ray Bates回想，1998至2001年間擔任HK-BEAM委員會成員 (緊接的房署代表為Chris Gabriel)，當時新建和既有辦公樓的HK-BEAM標準已發布，而新建住宅版本的標準在制作中，房委會代表加入正合時。

其時，Ray意識到公屋設計師參與HK-BEAM，可多贏，包括為公屋項目提供全面考慮環境因素的設計框架。Ray作為先鋒之一，將香港公營機構首度引入綠建體系，隨之的互動協作，包括於1998年選出兩個新建公共屋邨以支持先試。同年11月，Keith作為時任REDA 主席在房委會所辦大型會議上，正式宣布評估新建住宅的HK-BEAM Residential標準。此乃香港綠建史又一里程碑，不但代表HK-BEAM應用範疇更廣，而且象徵業界和政府緊密合推綠建主流化。

藉「建築環保評估協會」(BEAM Society) 剛於10月底的周年活動，Cary聯同香港置地公司前高層Mike Arnold和我，向業界率先分享了類似回顧。Cary有感HK-BEAM的旅程體現眾志成城，開荒者包括Mike、Jim、Keith、John、Daniel、Phil、Rate、Chris等等，他感言：「大家建立的不只是一個評估工具，更是一種理念、一個社群，開啟了眾人參與的可持續發展之旅。」

建築師的我，從1990年代初投入綠建事務，因而有緣認識了Cary，亦與綠建評估結上不同緣份和參與角色，包括2009至2010年間領導了升級版「綠建環評」的誕生及新命名。Cary 從太古地產退任後，隨之出任香港綠色建築議會 (HKGBC) 執行董事，近年轉為大學客座教授，繼續廣傳綠建及可持續發展的洞見，他是傳奇的香港綠建開荒者暨傳承人之一！全球氣候變化正急速惡化，官商民須提速綠建，確保我城更低碳環保及具氣候韌力，並將這綠建之旅廣傳至「一帶一路」夥伴地區，抓緊香港作為超級連繫人的循環經濟機遇。

作者黃錦星是前環境局局長，去年出版《邁向碳中和 香港人和事》。



