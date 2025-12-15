星星之伙｜針對自然缺失症的「貓頭鷹」團隊

黃錦星專欄（鳴謝馬昀祺博士Xoni合撰）

當今，兒童與大自然失聯？2016年，香港戶外生態教育協會（OWLHK）成立，OWL (貓頭鷹) 象徵智慧，代表此環境教育機構的專業知識﹑關注生態以及重視教育。OWL 團隊相信，接觸大自然，有助身心健康，甚至減壓、降低焦慮和抑鬱等，並深信憑熱誠、專業和抱負，能貢獻生態保育和環境教育。但在高度城市化、日益以科技為導向的香港當中，學童與大自然的聯繫如何？近月，OWLHK發表了《香港學童自然連結感及學校戶外環境教育報告及行動手冊》，發現香港學童的自然連結感相比一些西方地區的同齡兒童低，同時揭示自然連結感與香港學童的心理健康和環境意識顯著相關。令人擔憂的是，樣本中約三分一的兒童可被視為心理健康狀況欠佳。



學童自然缺失症之憂

馬昀祺（Xoni）的博士論文，專注香港戶外環境教育。畢業後，在2016年與勞丕禮Janice和沈鼎榮Bond合創OWLHK。Xoni回想在博士修讀期，2013年時看新聞有研究顯示： 「英國每五名兒童，有四名與大自然失去連繫。」當時Xoni感震撼，心想若在香港進行類似研究，會發現什麼？念念不忘，必有迴響，OWLHK終獲太古集團慈善信託基金資助，於2023年首創「Nurture via Nature：香港學童自然連結感研究及戶外環境教育推廣計劃項目」。當中重點，是與香港科技大學社會科學部談儉邦教授合作，進行開創性的本地大型基線研究。

2025年10月，OWLHK在港主辦了首個「自然連結感與環境教育」國際會議，並公布首個「全港學童與家長自然連結感」以及「全港小學戶外環境教育」基線調查結果：香港小學生接觸自然的頻率低，逾40%的受訪兒童表示，他們與家人一起接觸自然的頻率僅為每半年一次或更少；而60%的兒童表示，師生一起接觸自然的頻率亦甚低；更甚是，近10%的兒童表示在過去一年中，他們完全沒有與家人或老師同行接觸自然的經歷 ……

學童自然連結感偏低

「自然連結感」是指個人感受到自己與大自然之間相互聯繫的程度。結果發現，香港高小學生的自然連結感不高，而超過四分一的兒童被視為與大自然連結度低。整體而言，香港兒童的自然連結感屬中等水平，無法與加拿大魁北克和英國等地的同齡兒童相比。研究點出，儘管90%的父母感孩子接觸大自然的重要性，但逾85%的父母指他們的孩子與大自然的接觸不足。再者，接近60%的父母參加者表示，他們的孩子在一般非上學日身處自然環境中的時間少於一小時。而現時高小學生在自然環境中學習的時間，平均每學年僅約4小時，佔總課堂時間（近800小時）僅0.5%。

證據已表明，具有較高自然連結感的成年人或兒童，通常擁有更好的心理健康和更強的關懷環境意識。考慮到自然連結感對身心健康和可持續發展的重要影響，進一步促進自然連結感，並為學童創造更多接觸自然和在自然中學習的機會，是關鍵。Xoni有感過往缺乏本地數據支持，推動環境教育甚困難；至今香港有了實據，他期望各界思考如何急補學童自然缺失症的問題。正如是次國際會議中，戶外環境及可持續教育教授Peter Higgins所說，在大自然學習好處多，或許不是問為什麼要多戶外學習，反而應問為什麼只留在室內學習？

如何與自然重新連結

2023年，國際自然保護聯盟（IUCN）教育及宣導委員會編寫的技術簡報《Nature-based Education for Planetary Health》 ，將自然為本教育（NbE）定義為「一個融合教育策略的生態系統，涵蓋環境教育、鄉郊傳統智慧、氣候與生物多樣性教育、可持續發展教育、戶外教育與體驗式教育、正念以及社會情感學習等。」同年，國家發布了《全國自然教育中長期發展規劃（2023-2035）》 ，是內地第一部引領性的自然教育產業行動指南，當中強調將自然教育納入課堂教學、課外活動和研學實踐相關環節，並推動大中小學生走進郊野、鄉村田園等「自然大課堂」中，深化認知及提升質素。

在香港，2024年教育局推出了《4Rs 精神健康約章》 ，涵蓋休息（Rest）、放鬆（Relaxation）、人際關係（Relationship）和抗逆力（Resilience），Xoni倡議在此約章加上「與自然重新連結」（Reconnection with Nature）。Xoni和我的親身經驗相近，每當沉浸於郊野或偏遠鄉村環境中，頓可修煉身心靈。而OWLHK的研究亦發現，含較長時間親近大自然的沉浸感活動（如露營宿營等），更能在自然連結感、心理健康、知識保留及環境意識等方面帶來顯著且持久的提升。《香港學童自然連結感及學校戶外環境教育報告及行動手冊》針對不同的目標群體和影響層面，度身訂制了30項建議，大家宜參考應用。

總括來說，在大自然中學習，無論對於學科教學、環境及價值觀教育、STEAM教育、以至身心靈健康，都有莫大好處。面對當前氣候及生物多樣性危機，建立人與自然連結的那份感情和愛，是最究竟及持久的。Xoni期望政府把握更新《生物多樣性策略及行動計劃》及《香港氣候行動藍圖》的契機，加強善用自然及鄉郊環境，聯同教育界將NbE嵌入各政策框架，從小培養孩子對自然的熱愛與認知，並理解綠水青山就是金山銀山的國家方略，孕育一代代知識與熱誠兼備的「環境守護者」。

順提，最近發現相對年輕的Xoni和我甚有緣，曾居於同一座靠山邊的公共屋邨（但不同時期），後山就是郊野公園，同樣童兒時就愛上大自然。近日，我又有緣探訪OWLHK工作間，感到「貓頭鷹」團隊成員都散發着正能量，相信是大自然連結感的威力吧！

作者黃錦星是前環境局局長，去年出版《邁向碳中和 香港人和事》。



