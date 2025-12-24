奇妙的揭發者｜40億元的溫暖與重量：叩問災難善款的實際效用

胡恩威專欄｜奇妙的揭發者

大埔宏福苑那一場無情之火，燒毀的不僅是鋼筋水泥構築的家園，更將1,984戶家庭驟然拋入流離失所的凜冬。隨之湧動的，是香港社會沛然莫之能御的善心，40億港元的巨額捐款，如一盞暖燈，照亮了災後重建的希望。然而，這筆承載着無數市民體溫與期待的善款，其運用之道，絕非簡單的數字分配所能涵蓋——按每戶200萬元的帳面計算，背後牽動着「居住權」這一根本命題的神經。



這場突如其來的災難，與其說是對應急體系的考驗，不如說是一面稜鏡，折射出城市深層肌理中，關於居住權利、行政責任與社區韌性的複雜光譜。而答案，或許不在於支票上的數字，而在於「家園」能否真正得以「重建」，尤其在於「原區安置」這一樸素而堅定的訴求，能否成為主導善款運用的北極星。

數字外的體溫

當災難猝然降臨，「安置」是超越一切物質補償的首要關懷。對於宏福苑的居民而言，他們失去的不只是一個物理空間，更是與街市、學校、交通、乃至鄰里微笑交織而成的整個生活世界。「原區安置」之所以呼聲高漲，正在於它關乎生活的延續性與尊嚴的存續。將居民打散安置於遙遠的「中選屋」，或許解決了「住」的問題，卻可能割裂了支撐日常的社區網絡，讓災民在承受物質損失的同時，再度承受社會關係的剝離之痛。因此，以40億元善款為槓桿，優先在包括大埔乃至沙田等周邊熟悉區域內，為災民尋覓面積相若的租住單位，或協調公共房屋資源進行彈性調配，遠比簡單的現金分發更具實質意義。

這不僅是策略選擇，更是對居民情感與生活脈絡的體認與尊重。短期而言，此筆資金完全有能力支持一個為期數月的、有尊嚴的過渡性租住方案，為後續長遠安排贏得寶貴時間。甚至，可借鑒日本等地的災後應急經驗，在區內合適空地快速興建規格優良的臨時房屋社區，讓居民在熟悉的地理環境中，維持基本的社區形態，共度時艱。此過程中，大型地產中介以其市場網絡與信息優勢，理應能在政府統籌下，成為提供透明、高效房源信息的重要協作方。

破除行政縫隙

然而，實現「原區安置」這一目標，遠非單一部門或臨時措施所能承載。它無情地暴露了當前跨部門協調機制在應對重大社會危機時的遲鈍與縫隙。此事涉及公屋政策與災民緊急福利，民政局與房屋局無疑應負起主體責任，成立跨部門專責小組，而非將責任零敲碎打地分散予社會福利署等機構，導致政出多門，缺乏指揮核心，令居民無所適從。

政府必須展現出如應對「黑暴時期」或新冠疫情般的決斷力，明確指定一位主要官員（無論是民政局長抑或房屋局局長）作為統一發言人，定期向公眾清晰報告安置進展、善款運用明細及面臨的挑戰，以透明度換取公信力。最終，特首作為行政長官，如何分配並督導此一重大民生項目的責任，更是關鍵中的關鍵。這不僅是行政效率問題，更是政治倫理的體現——在市民慷慨解囊之後，政府有絕對義務將這份善意轉化為最有效率、最有溫度的公共行動。

追問系統性風險

更深一層看，此次火災及其善後，也是一次對系統性風險的嚴厲詰問。調查委員會的成立固然必要，但調查不應止於找出「害群之馬」的操作失誤。「害群之馬」往往存在於「一群馬」的生態之中。調查必須溯本追源，審視在樓宇安全標準、舊式屋苑消防設施更新、日常巡查監管乃至危機應急預案等環節，是否存在長期存在的制度漏洞或執行惰性。政府有責任在調查啟動之初，便向公眾闡明調查範圍、權責界定框架及初步的問責方向預設，展現不回避深層次矛盾的決心。唯有如此，悲劇方能真正轉化為制度進步的契機。

善款的運用，終極目標應是「人的復元」。這要求政府的行動方案，必須建立在對受災家庭精準畫像的基礎之上。1,984戶家庭，其年齡結構、家庭人數、職業狀況、學童就學、長者照護需求乃至特殊困難情形千差萬別。簡單的「一刀切」安置或補貼方案，可能造成新的不公與不便。推行「一戶一社工」或專屬聯絡員制度，進行深入的需求評估與建檔，不僅能為量身定制的安置方案提供依據，其過程本身也是一種重要的心理支持與社會關係黏合。這些精細化的調研信息，應成為民政局、房屋局制定安置策略的核心數據基礎，確保40億元善款的每一分錢，都用在刀刃上，都帶着對每一個具體家庭的溫度。

精準治理的溫度

40億港元，是一份沉甸甸的社會信任。它既度量着香港的人情厚度，也考驗着城市的治理智慧。這筆善款的最佳用途，絕非一次性的經濟補償，而應被視為一種「社會投資」，投資於讓受災家庭最快速度、最小創傷地重歸正常生活軌道，投資於修復與強化社區的凝聚力，更投資於重建並提升公眾對公共部門應對重大危機能力的信心。

宏福苑的災後重建，因此成為一個象徵性的工程：它檢驗香港能否在效率與關懷、應急與長治、部門職責與社會共治之間，找到最佳的平衡點。讓災民有家可回，有鄰可依，有未來可期——這，才是對那40億元善意最莊重、最溫暖的回應。

當每一戶家庭最終在熟悉或不遠的街角，重新點亮窗櫺的燈火時，那光芒所映照的，將不僅是災後餘生的堅韌，更是一座城市在逆境中對「居住正義」這一文明基石的集體捍衛。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員，江蘇省政協委員，進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。

