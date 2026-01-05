源途有你｜人形機械人的世紀演進與倫理思辨：從青銅齒輪到AI靈魂

源途有你｜源栢樑專欄

當今科技發展迅速，人工智能系統與機械人相互應用遍佈各行各業，是現時我們日常生活中不可忽視的元素。早前有報道指汽車公司Tesla （特斯拉）行政總裁馬斯克（Elon Musk）留意到有關中國宇樹科技人形機械人的網上片段，引起各界熱議，亦令人工智能化機械人科技的神速發展再受到關注。



在該網絡影片中，機械人不但流暢地模仿工程師的動作，甚至連工程師被機械人意外踢到時蹲下的動作，亦模仿得順暢及神似，令人驚嘆不已。

其實要數機械人的發展歷程，可追溯至公元三世紀時，人類對機械的想像力便開始萌芽，並期望以機械去減少勞動力。當時歐洲古代劇場已有木偶出現，更出現以青銅齒輪推動木偶的技術。而古時的中國，有傳說指三國時期蜀漢重臣諸葛亮曾以木牛和木馬去翻山越嶺運送糧食，這些都是創造機械人的早期實踐。

其後機械人（Robot）一詞首次出現是在1921年，捷克作家卡萊爾·恰佩克（Karel Capek）在他的劇作中創造了稱為「羅梳的機械人」，使用了「Robot」一詞，在捷克用語中是「強迫勞動」的意思。因為在劇中的人形機械人是用於服務人類，但同時也漸漸展現出對人類的敵意，甚至想要取代人類，成立機械人管理機構，這種想像至今仍引發我們對機械人倫理和道德的思考，亦反映了當時人類已經對機械人可能取代人類工作感擔憂。

及後科幻小說大師以撒．艾西莫夫（Isaac Asimov）曾在大約1942年提出了著名的「三大機械人法則」，包括不傷害人類、需服從命令及具自我保護能力，這些法則不僅為其科幻作品奠定故事的基礎，也為後來的機械人設計和倫理考慮提供了重要的參考。

時至1961年，機械人開始進入工業生產中。著名的通用汽車公司設計出機械手臂，可以處理高溫金屬部件，有報道指它可重複進行五千次的相同動作而不會疲憊，這一創新改變了製造業的格局。而至70年代，日本川崎公司亦以機械人去協助工業組裝工作，成為重工業生產線的重要一員，這不僅提高了生產效率，也減少了人類的勞動強度。這些年可算是開始出現「以機代人」的年代。

及至1966年，推理機械人面世，這些機械人能夠在空間中自由移動，並且彼此避開障礙，這標誌着機械人自主性的初步實現。這段歷史不僅顯示了機械人在工業生產中的重大作用，更為走向應用人工智能自動化技術奠定了基礎。

隨着人工智能技術的飛速發展，今天的機械人不僅用於工廠生產，更逐漸融入家中，成為家居好幫手。然而，隨着機械人技術的進步，我們也面臨不少挑戰，包括倫理問題、安全隱患及對就業市場的影響。究竟如何取捨？而香港見到的發展情況如何？我們下文再探討。

作者源栢樑是香港工程師學會前會長。



