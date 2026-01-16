思哲研究所｜高支持率下的政治打算——高市提前大選是一場豪賭？

思哲研究所｜柴思原、李冠儒

1月9日，日本《讀賣新聞》報道，日本首相高市早苗考慮最早於下月初解散眾議院，提前舉行大選。1月15日，日本《共同社》報道，高市早苗在官邸與自民黨幹事長鈴木俊一、日本維新會黨首吉村洋文等舉行會談，正式通知將於下周五（1月23日）召開的例行國會中儘快解散眾議院的意向。她將於下周一（1月19日）召開記者會進行詳細說明。《時事通信社》報道，選舉時間可能為1月27日發布公告、2月8日投票，或2月3日發布公告、2月15日投票。外界推測，高市打算借個人的高支持率，儘快讓自民黨及其執政夥伴日本維新會在選舉中取得更多席位，進一步鞏固執政基礎。



高支持率下盤算「閃電大選」

JNN日本新聞網1月11日公布的民調顯示，高市早苗內閣本月的支持率上升2.3個百分點，達到78.1%，不支持率則下降2.1個百分點，至18.6%。其中，日本青年對高市的支持率已經長期維持在約85%的高水平。自民黨的支持率小幅上升0.2個百分點至29.7%，日本維新會支持率則維持在5.0%。

同時，國民民主黨支持率上升2.2個百分點至6.3%。最大在野黨立憲民主黨支持率則下滑至5.0%。其他小黨支持率持續低迷，均低於4%，其中部分甚至不足1%。因此，這些小黨對高市的批評，在日本國內並不會引起太多關注。

個人能否掩蓋政黨「黑金」失信？

假設民調數據可信，高市個人支持率持續走高，為解散眾議院、提前大選提供了理想的時機。然而，提前大選仍然充滿不確定性，因為自民黨整體的支持率依然偏低，由於「黑金問題」失信於民的影響並未被消除。

在眾議院，由自民黨和日本維新會組成的執政聯盟，在三位獨立議員的支持下，席位勉強過半，但在參議院仍處少數。也因此，自民黨幹事長鈴木俊一曾表示，若與國民民主黨組成三黨聯盟，將「切實確立日本的政治穩定」。國民民主黨已同意協助自民黨通過預算案，但在三方政策協作以及選舉期間的候選人協調方面，仍然沒有明確態度。高市可能希望通過在提前大選中取得壓倒性勝利，來推動國民民主黨與自民黨和日本維新會的正式結盟，進一步鞏固自民黨的執政基礎。

強硬「台灣有事」論鞏固支持度

高市目前的高支持率可能更多來源於她對外的強硬姿態，以及作為日本首位女性首相和已故首相安倍晉三門生的個人形象，而非其經濟政策的效果。若要進一步穩操勝券，高市必須在經濟與通脹問題上給選民一個交代。高市去年11月就「台灣有事」發表國會發言後，中國與日本關係日趨緊張，外交與防務問題的關注度不斷上升。高市至今依然拒絕收回「台灣有事」論，其強硬立場在一定程度上鞏固了支持率，但也迎來了中國的制裁措施。

早在去年年底，中國已對赴日旅行和留學發出警示，減少赴日航班並限制日本海產品進口，對日本本地的旅遊業造成了衝擊。畢竟數據顯示自新冠疫情結束以來，中國遊客貢獻了日本約8.1萬億日圓（約合516億美元）旅遊收入中的約五分之一。

通脹壓力與日圓貶值考驗內政

1月初，中國對包括稀土在內的軍民兩用產品實施出口限制。參考2024年的數據，日本大約63%的稀土依賴中國進口，而稀土又是日本製造和防務等產業的重要原材料，可能會對日本經濟和國防造成較大影響。因此，部分民眾對日本觀光業、零售業以及依賴稀土相關產業所面臨風險存在擔憂。同時，中國的經濟制裁目前被反華派解讀為早晚需要迎來的陣痛，描述為是日本減少對中國經濟依賴的良機。

《讀賣新聞》關於高市考慮提前大選的報道發布後，日圓兌美元一度跌至158日圓區間的低位，而日圓持續貶值被視為推高日本通脹的重要因素。但即便如此，高市如今堅持增加政府開支、提高防務預算，以及加大對高度依賴進口產業的投入等計劃，不免引發部分公眾對其經濟政策是否有效的質疑。可見，儘管高市個人支持率走高，自民黨支持率依然疲軟，民眾對經濟問題的擔憂沒有獲得根本解決，使提前大選被視為高風險的政治豪賭。

作者柴思原是「思哲研究所」特約撰稿人；作者李冠儒是「思哲研究所」青年事務教育總監。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。

