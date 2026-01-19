源途有你｜當AI從工廠走入生活，香港如何應對陣痛與紅利？

源途有你｜源栢樑專欄

機械人及人工智能科技發展一日千里，不但成為各行各業提高生產效率、減省人手成本的好幫手，亦是人類生活中不可或缺的智能助手。上文提及機械人科技的歷史和變遷，本文則由科技如何逐步融入生活說起。



其實上世紀80年代起，機器人已開始「走出工廠」，1988年醫療機器人HelpMate面世，是一款自主機器人，它使用視覺、超聲波和紅外線判斷距離等來感知其環境，以便沿着走廊導航和避開障礙物。按照儲存在其記憶體中的地圖，它能攜帶醫療用品、晚餐托盤，亦可記錄和將實驗室樣本送到護理單位或醫院部門。其技術要求包括需求分析、導航技術和軟體架構。

此外，機械人亦出現在精準度要求極高的手術枱上，如2000年開始各地政府逐漸批准在外科手術使用機械臀作協助，當年曾有公司研發出「達芬奇手術機器人 (da Vinci Surgical System)」，能作出極度微細的移動，可用於精確度高的微創手術，據報它至今已在全球完成多達1,400萬次手術。

至於人形機械人，多年來亦發展迅速。2000年，本田ASIMO機器人實現雙足穩定行走，2008年協作機器人打破「安全籠內作業」的限制，讓人機同枱工作成為現實。近數年，特斯拉Optimus、小米CyberOne等人形機器人相繼亮相，甚至機械人製造商波士頓動力公司（Boston Dynamics）製作出新一代的人形機器人Atlas更可以做出跳舞及翻筋斗等動作。技術反映如今的機器人早已不是「冰冷機械」，雙足機器人步行速度接近人類，而2025年全球機器人產業規模已達630億美元，有指中國在國際市場佔比甚高達約30%，當中的技術發展已經從「炫技」走向「實用」層面。

至於在本港的應用，亦越來越貼近生活。例如，新冠疫情爆發時，香港中文大學曾研發出「防疫機械人」，屬首款可以5G動作控制、用AI推動的機械人，它設有紅外線溫度計，可偵測出體溫異常的人士，即時將數據輸送至系統，協助及時追蹤體溫異常人士，有助辦識密切接觸者，可快速圍堵傳播鏈。

香港科技大學亦曾開發人工智能系統，能以系統將不同教學影片，如煮食、工業操作等，轉化為機械人能學習到的知識，為機械人進行培訓。此外，亦有管理公司透過人工智能分析閉路電視片段，能測出異樣以協助處理保安工作，甚至有公司試行使用5G連線的機械人協助巡邏大廈，利用科技偵測環境的安全狀況等。

最新近發展要算是香港城市大學團隊在人機互動研究領域取得突破，研發出配備柔性觸覺傳感器的機械手。該傳感器厚度僅0.5毫米，可仿照人類皮膚特性，自動區分並精準測量正壓力與剪切力，為義肢研發帶來新希望。

至於在建築及物流行業方面，土木工程界開發人工智能隧道檢查系統，協助不同幹線工程檢測工作。據悉T2幹線等進行隧道檢測均有使用此類系統，與無人機系統結合檢視建築物質量，確保工程沒有偏差等，5G系統亦可實時將資訊同步發放中央人工智能平台，交由AI代替人類撰寫報告。更有報道指本港的航空貨運設施亦設有5G網絡，以便由人工智能控制拖拉機及鏟車等控制物料運送，據報使用智能系統後，設施整體吞吐量可提高達30%。

然而，幾何級數增長的機械人技術與擴大應用跨度背後，轉型帶來的「陣痛」與潛在風險亦不容忽視。香港的低技能勞動力首當其衝，物流分選、零售理貨、基礎建築等崗位面臨被機器人替代的壓力，部分從業者因技能斷層陷入就業困境。智慧城市建設中，亦可能會導致街頭滿佈巡檢機器人，服務機器人等採集海量數據等情況，如何在符合《個人資料（隱私）條例》前提下平衡數據利用與隱私保護，成為當局與企業的共同考題。數字鴻溝同樣顯現，不少公屋長者面對智能服務機器人時手足無措，難以享受技術紅利。此外，香港較高的土地發展與運營成本，也讓中小型機器人企業的商業化之路步並不平坦。

應對挑戰，香港需沿着發揮 「一國兩制」優勢，走 「科創引領、協同灣區、普惠民生」的路徑。政策層面，可依賴「再工業化」計劃，並加碼機械人技能培訓課程導向的職業訓練，幫助傳統從業者轉型為機器人營運人員、系統調試員。產業端應深化大灣區協作，以 「香港研發、珠三角製造」模式降低機械人生產成本，推動技術成果快速落地。企業則需秉持「技術向善」理念，例如推出適應老年人方面的機器人使用設計，包括增設語音交互、簡化操作界面，更全面地讓技術惠及全港市民。

隨着機械人和人工智能的快速發展，其應用已深入生活的各個領域，從醫療、物流，到日常生活上，顯着提升生產效率及生活便利性。未來隨着技術進步，我們期待人機合作更加無縫，推動社會發展與生活質素的提升，帶來更智能化的明天。

作者源栢樑是香港工程師學會前會長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。

