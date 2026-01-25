星星之伙｜從可持續發展雜誌《SEE》到《荔枝窩志》的文化人

黃錦星專欄（鳴謝鄭敏華女士Patsy合撰)

香港可持續發展之道？偏遠鄉郊之復育？北部都會區之城鄉共融？在一個資訊爆炸、議題速食的時代，有人選擇逆流而行，用近乎考古學家的耐心，向土地與歷史深處挖掘問題的根源。鄭敏華Patsy便是這樣一位「提問者」。認識Patsy近廿載，那些年我是在探索可持續建築環境的建築師，從她身為報章港聞記者時的初識，到2004年她創辦香港的首本可持續發展雜誌《SEE》，她始終引領着讀者，以一種深潛姿態，審視我們的城鄉郊野。踏入2026年，Patsy新鮮出爐的《荔枝窩志》及相關鄉郊活動是又一驚喜，歡迎大眾支持。



叩問可持續之道

2000年代初，Patsy旨於社會共融（Social）、經濟增長（Economic）和環境保護 （Environmental）三種基本元素的框架下，培養可持續發展的生活態度，可持續發展雜誌《SEE》因而出現，本身就是一个深刻的提問：在經濟發展之外，香港是否擁有另一種可能？這雜誌開創了社會對城市課題的新角度，將「可持續發展」從當年的較抽象概念，轉化為可觸碰的待人處事。Patsy的提問不止於紙面。她與夥伴推動「裸買運動」，是對市場常規的叩問：我們能否擺脫包裝的束縛？

又令人眼前一亮的是，在2010年代尾，Patsy連結園藝與竹棚業界，將年宵後數以十公噸計的廢棄棚竹，經打碎處理轉化為種植覆蓋物，創造「竹覆校園」、「竹覆大地」的亮眼推廣。這些創意實踐，將環保從「說教」變為「示範」，一公噸一公噸地轉化廢棄物為資源，也一點一點地說服公眾：可持續發展之道，包括在於有效連結資源循環，邁向循環經濟。時任環境局局長的我，當年推動「綠色年宵」，樂見民間組織及人士如Patsy同行善用創意，提速提量減廢減碳，減緩氣候變化，支持邁向可持續發展。

復育山旮旯之緣

近幾年，Patsy的提問探針，指向山旮旯的時空——香港的偏遠鄉郊與歷史。隨着政府於2017-18年開創鄉郊保育政策，Patsy走進了沙頭角慶春約的村落。慶春約由新界東北七條客家村落組成，包括荔枝窩、梅子林、蛤塘、鎖羅盆、三椏、牛屎湖和小灘，已有三百多年歷史。在那裏，Patsy的角色從倡議者轉為聆聽者與考據者。在沙頭角梅子林村，她與團隊從塌陷村屋的瓦礫中，細心「出土」村民昔日的生活器物，以小物重塑日常歷史。2022年，出版了鄉土尋根著作《梅子林故事：鄉郊文化保育考見記》，並在村中舉行展覽及簽書會，來自城市的各方友好甚欣賞。

隨後，Patsy在鄰近的兄弟村荔枝窩村，更深邃的提問：鄉村社區昔日何以運作？鄉村與墟市是如何依存? 答案部分藏於荔枝窩「培成堂」保存下來的百年文獻中。Patsy耗時逾兩年，在浩瀚的帳簿、契約、書信、單據及會議紀錄中抽絲剝繭，重塑出一套鄉村原始的自治秩序。小至村民集資清理牛糞、拍賣尿水，大至批出近岸灣頭的捕魚權、街渡經營權，乃至十年一屆、動員海內外慶春約村民的太平清醮，皆有章可循、有錄可查。考據的過程充滿驚喜。在一張購買村務物資的單據背面，赫然蓋有「天壽堂」的印章，當中有「東和墟」三字。這枚印章，成為沙頭角昔日商業盛世「東和墟市」存在的關鍵實證，將一段幾乎被遺忘的地方經濟史，重新錨定在具體的物件之上。

同賞荔枝窩之志

這些鄉土尋根的沉澱與探索，結集成冊，是為2026年1月底出版的《荔枝窩志》。Patsy說，這「志」不僅是地方志，更是「志氣」與「精神面貌」。在回溯鄉村的原始環境中，Patsy看見先民在天大地大間，憑雙手雙腳經營求存的智慧與韌性，那是一種「務實的自由」。最令Patsy動容的，是村民回憶童年上山下海、打雀捉魚的時光，那時玩樂與生計一體，笑容裏盡是純粹的快樂與童真，這份人與自然緊密相依的美好，正是鄉郊文化的靈魂所在。Patsy強調《荔枝窩志》的出版並非終點，而是一個讓公眾親身感受鄉村文化的又一起點。

2026年2月起，《荔枝窩志》於各大書局發售。同時，村長、村民與Patsy圍繞新書，今農曆年前後會舉辦一系列客家美食活動與村展。畢竟，傳統文化離不開「不時不食」的智慧，時令節慶中的每一道菜餚，都寄託着前人的心思，蘊含着與自然節奏的和諧與豐富文化層次。這讓來自城市的公眾，不僅能從書本上「讀」鄉郊文化，更能從味蕾上「體會」鄉郊文化。例如「村長發板系列」包括客家豬肉砵工作坊、客家年糕工作坊，參加者入鄉可一次過細味鄉土新年傳統、客家美味和荔枝窩故事。

從2000年代《SEE》雜誌開創性對可持續發展的宏觀提問，到2010年代「竹覆大地」的創造性實踐，再到2020年代《荔枝窩志》對鄉土根脈的微觀考據，Patsy這逾20年的路徑，勾勒出一個不斷進深的探索者形象。Patsy告訴我們，可持續發展不僅關乎對未來的前瞻，也關乎對過去的深度提問、深刻理解與及深情珍視，從我們在歷史的厚度與社區的溫度中，或許能找到對未來生活的啟示。談到未來生活，北部都會區正關乎未來三分一香港人口的生活，而沙頭角印洲塘一帶的復育中村落如荔枝窩、梅子林的鄉郊鄉美境，正好是北都居民的後花園。若政府、村民、企業、學界及民間組織等提升協作，包括與鄉土文化工作如Patsy的近作推動協同效應，聯手復育偏遠鄉郊，可助力彰顯北都城鄉共融之「志」，打造獨特的宜遊、宜居、宜業之可持續北都。

