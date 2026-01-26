寰海明察｜從石油人民幣到航天科技：瓊港互補共同開拓中東市場

梁海明專欄｜寰海明察

隨着海南自貿港在2025年12月18日封關運作，中國向世界展示了擴大高水平對外開放的決心和行動力。海南自貿港作為國家戰略的重要一環，通過實行「零關稅」、「低稅率」、「簡稅制」等政策，吸引了全球資本和企業的目光。香港作為國際金融中心，可充分發揮「超級聯繫人」、「超級增值人」的角色，與海南自貿港聯動，成為內地開拓中東市場的「超級合夥人」。從海洋經濟到航天科技，從特色農業到數字經濟，兩地通過優勢互補，既能助推中東國家經濟多元化轉型，也能深度融入共建「一帶一路」。



海南自貿港的封關運作，不僅大幅降低了進出口企業的成本，還通過86國免簽政策和自由流動的資金、數據環境，為中東國家企業進入中國市場提供新的通道。香港則作為國際資金的聚集地，可為中東國家提供融資、法律、會計等全方位支持，並幫助它們對接全球市場。兩地聯動，將為中國與中東國家的經貿合作開啟新篇章。

香港與中東合作的多重角色

此前，香港各界已提出不少建議和進行實踐，在中東國家經濟多元化的背景下，香港在金融、科技和資本市場上的優勢，可以為其與中東國家的合作提供多種可能性。

其一，香港可利用自身作為國際金融中心的地位，成為中東國家資本運作的樞紐。中東地區擁有全球最大的主權財富基金，其中沙特公共投資基金（PIF）和阿布扎比投資局（ADIA）在全球資本市場中舉足輕重。香港可以吸引這些主權基金來港投資，並支持它們參與「一帶一路」的基建和科技項目。同時，中東地區的家族辦公室數量龐大，對土地、基建和能源等「看得見的資產」投資尤為偏好，香港可通過其國際化的資本市場，為這些家族辦公室提供便利的投資平台。

其二，香港在金融科技和伊斯蘭金融領域的發展潛力巨大。香港金管局已經推出了一系列創新服務，例如「轉數快」（FPS）支付系統和虛擬銀行，這些技術可協助中東國家升級其金融基礎設施。此外，香港可發展成為大中華區的伊斯蘭金融中心，吸引更多中東資本流入，並推動伊斯蘭債券和相關金融產品的創新。

其三，香港還可作為中東國家企業的上市地。隨着中國與中東的油氣貿易逐步實現人民幣結算，這些「石油人民幣」可以通過香港的資本市場進一步實現價值增值。香港交易所已經推出了追蹤沙特股票的ETF產品，未來，香港可鼓勵更多中東國家企業來港上市，實現中東資本與中國市場的深度融合。

然而，這一進程並非一帆風順，因為儘管中國與中東的合作在不斷深化，但也不得不面對來自美國的干擾和國際競爭的挑戰。這些挑戰不僅影響中東資本如何通過香港融入中國市場，也來自地緣政治的複雜性、中東國家內部發展的不均衡性，以及其他國家在該地區的積極布局。這些因素的交織，使中國在中東市場的合作推進面臨多方面壓力。

中東市場的挑戰與美國的干擾

其一，美國以「技術安全」為理由，對中國在中東的科技合作進行限制，成為中國企業在中東市場開拓的一大障礙。近年來，美國加強對中國企業技術的打壓。在中東，阿聯酋曾因華為5G技術的採用問題而受到美國的施壓。美國要求阿聯酋在使用華為5G技術與購買F-35戰機之間做出選擇，這迫使阿聯酋不得不在中美之間尋求平衡。美國此舉不僅是對中國高科技企業的直接打壓，也反映了其試圖通過安全化議題來干預中東國家的對外合作決策，從而削弱中國在該地區的影響力。這種「技術安全」的操作，對中國在中東的科技合作構成了長期挑戰，特別是在5G建設、人工智能及智慧城市等新興領域，中國企業的技術優勢往往因美國的政治干預而受限。

其二，中東國家內部的經濟發展水平和政治體制存在巨大差異，這也影響了它們對中國合作的需求和深度。在中東地區，沙特和阿聯酋等國家近年來大力推動經濟多元化，並在數字經濟和人工智能領域進行大量投入。例如，沙特在其「2030願景」中提出要將該國打造成全球科技創新的樞紐，而阿聯酋則推出了「2050能源戰略」和「2071百年計劃」，致力於發展智慧城市和人工智能。然而，與沙特和阿聯酋相比，部分中東國家仍然高度依賴傳統能源經濟，對高科技合作和產業轉型的需求相對有限。例如，伊拉克和敘利亞等國家仍處於戰爭後的重建階段，其經濟結構較為單一，對外資和技術合作的吸引力不足。這種內部發展的不平衡，導致中國在推進與中東地區的合作時，需要根據各國具體情況採取差異化策略，從而增加了合作的複雜性。

其三，中東國家對美國的安全依賴，也在一定程度上限制了它們與中國的合作深度。美國長期以來通過軍事基地和軍售，確保其在中東的地緣政治影響力。例如，阿聯酋和沙特是美國武器的重要買家，美國通過售賣先進武器和提供軍事保護，鞏固了與這些國家的戰略關係。即使中東國家希望在經濟上加強與中國的合作，但在安全和防務問題上，它們仍需仰賴美國的支持，這使得它們在合作選擇上不得不考慮美國的立場。例如，在能源基礎設施建設和5G技術選擇等問題上，中東國家往往面臨來自美國的壓力，這限制了它們與中國的合作空間。

其四，中美在中東市場的競爭日益激烈，這使得中國在該地區的合作充滿挑戰。過去幾十年，美國一直是中東地區的主導力量，但隨着中國在經濟和科技領域的快速崛起，中美在中東的競爭逐漸升級。美國近年來採取多項措施重返中東，例如通過推動傳統能源和基建投資，加強與沙特和阿聯酋等國的石油外交，試圖重新鞏固其在中東的主導地位。美國還與中東國家簽署多項能源合作協議，以確保其在全球能源市場中的控制力。同時，美國通過其在國際金融體系中的影響力，限制中國企業在中東的資本運作。例如，美國對中國企業的制裁和出口限制，使部分中東國家在與中國合作時面臨風險，從而不得不謹慎行事。

除了美國，日本和歐盟等國也在中東市場積極布局，對中國形成競爭壓力。以日本為例，該國近年來積極推廣其能源技術，並與中東國家在清潔能源領域展開合作。例如，日本在沙特的「2030願景」中扮演了重要角色，雙方合作開發了多個可再生能源項目。而歐盟則利用其在綠色技術和可持續發展方面的優勢，與中東國家建立了多項合作計劃，例如推動綠氫技術的應用和智慧能源網絡的建設。這些國家的積極參與，對中國在中東市場的合作空間構成了挑戰。

海南自貿港封關吸引中東企業

海南自貿港的封關運作，為中東國家企業進入中國市場提供了新的機遇。海南作為中國深化改革開放的試驗田，以「零關稅」「低稅率」「簡稅制」為核心的政策體系，吸引了全球的目光，特別是在中東國家尋求經濟多元化和國際市場合作的背景下，海南自貿港的優勢為雙方合作提供了更大的可能性。

其一，海南的「零關稅」政策覆蓋了6,600個稅目，商品稅目比例提升至74%。加工增值達30%的產品，可免關稅銷往中國內地，極大地降低了企業成本。這對於希望將產品出口至中國的中東國家來說，是一項極具吸引力的政策。例如，中東國家的石油化工產品和農產品在加工增值後，可以更低的成本進入中國市場，這不僅提高了產品的市場競爭力，也為中東國家企業進一步開拓中國內地市場提供了政策支持。特別是隨着中東國家推動能源轉型和出口多元化，它們的高附加值產品將成為海南政策的受益者。

其二，海南的86國免簽政策進一步便利了中東企業家的商務考察和合作洽談。免簽政策不僅降低了中東商人進入中國的門檻，也為雙方貿易和投資談判提供了更加直接的渠道。例如，摩洛哥橄欖油、阿聯酋椰枣等中東特色農產品，通過海南進入中國市場後，迅速受到中國消費者的青睞，並取得了良好的銷售業績。這不僅為中東產品在中國市場打開了大門，也為海南自貿港成為中東產品進入中國的集散地奠定了基礎。同時，海南還吸引了來自中東的直接投資，例如，阿布扎比哈利法經濟區成為海南自貿港的第35個全球自貿區（港）夥伴，雙方在航運、物流和貿易方面的合作進一步深化。這樣的合作不僅加強了海南與中東國家的經貿聯繫，也為海南成為中東國家企業進入中國的樞紐提供了實際助力。

其三，海南在航天技術和數字經濟領域的發展，也為中東國家帶來了新的合作機會。海南文昌國際航天城已經建成全球領先的商業航天產業鏈，具備「雙工位、多型號、高頻次」的發射能力，這一能力吸引了多個國家的衛星發射需求，為中東國家的航天計劃提供了合作平台。例如，沙特近年來積極推動航天技術發展，與海南在衛星發射和航天技術上的合作，可以為其提供更低成本、更高效的解決方案。同時，海南還計劃打造國際衛星數據交易服務平台，並與中東國家共同推進數據資源的標準化、資產化和國際化。這對於中東國家來說，既能為其數字經濟轉型提供支持，也能促進其數據資源在國際市場中的價值實現。

其四，海南的數字經濟發展還為中東國家提供了其他潛在的合作空間。例如，海南正在推動跨境數字服務貿易和區塊鏈技術的應用，這些技術可以幫助中東國家在金融科技、智慧城市和電子商務等領域實現快速發展。特別是在中東國家大力推動數字經濟建設的背景下，海南數字經濟的技術和經驗，將為雙方的合作提供重要的參考和實踐基礎。

香港與海南的合作成為「超級合夥人」

此前，筆者在本專欄曾發表文章《從封關運作到區域共榮：瓊港如何聯手開拓東盟大市場？》，探討了香港如何與海南自貿港合作開拓東盟市場。未來，香港也可與海南自貿港通過深度聯動，成為中國開拓中東市場的「超級合夥人」。兩地的天然優勢互補，香港在國際金融、貿易和專業服務領域的成熟經驗，結合海南自貿港的「零關稅」等政策優勢及航運、數字經濟等發展潛力，能實現資源整合與協同發展，助力中國與中東國家的經貿聯繫邁向更高層次。

其一，在海洋經濟領域，香港和海南的合作能為中東國家的經濟多元化提供強有力的支持，並形成資源互補的協同效應。香港作為國際航運中心，擁有成熟的港口管理經驗和航運金融服務，可為中東國家提供高效的港口運營方案和金融支持，幫助其完善航運金融體系，特別是在阿聯酋、沙特等積極發展港口經濟的國家，香港的專業服務需求巨大。同時，海南的洋浦港作為國際中轉樞紐港，已經與中東的阿布扎比港建立了姐妹港關係，並開通多條直達航線，未來可充分利用海南自貿港的「零關稅」政策，承接中東國家的貨物中轉業務，成為中東產品進入中國內地市場的主要通道。香港可通過金融、服務和技術支持，與海南共同打造高效的物流與貿易鏈條，進一步提升雙方的貿易效率，並促進中東國家與中國在海洋經濟領域的深層次合作。

其二，在航天科技領域，海南文昌國際航天城的獨特地理優勢和技術實力，為中東國家的航天需求提供了理想的合作平台。文昌航天城是中國唯一位於低緯度地區的航天發射基地，具備「雙工位、多型號、高頻次」的發射能力，能夠更高效地完成衛星發射任務。近年來，中東國家對航天科技的興趣日益濃厚，例如阿聯酋已經成功發射了多顆衛星，並計劃進一步擴大其航天項目。海南可以通過提供衛星發射服務，幫助中東國家降低航天成本，同時促進雙方技術交流與合作。此外，香港作為國際金融中心，可通過設立航天投資基金，吸引中東地區的主權財富基金和家族辦公室參與中國航天產業的發展，助力文昌航天項目拓展國際市場。這種「技術+資本」的雙向合作模式，不僅能推動中國航天產業的國際化，還能促進中東國家的航天技術進步和產業升級。

其三，在數字經濟和人工智能領域，香港與海南的聯動能夠為中東國家提供更多支持。中東國家正處於數字化轉型的關鍵階段，沙特的「2030願景」和阿聯酋的「百年計劃」中均提出了發展智慧城市和人工智能的目標。香港作為金融科技的先行者，已經建立了成熟的數字支付系統和虛擬銀行模式，這些技術經驗可輸出至中東地區，幫助其升級金融基礎設施。

海南正積極推動北斗導航系統在國際市場的應用，香港與海南可聯手將北斗系統推廣至中東，為其智慧城市建設、智能交通管理和能源基礎設施提供技術支持，例如在物流運輸和跨境貿易中實現更高效的導航與監控，助力中東國家的數字經濟發展。同時，北斗系統在公共衛生和健康醫療服務領域也展現出巨大潛力，特別是在重點病患監測及藥品儲運監測與溯源方面，市場需求快速增長，僅全國市場規模預計到2025年就將超過133億元。在這一背景下，海南可依託自貿港政策優勢，打造「簡而俱全」的特色健康醫療應用服務綜合示範場景，而香港則可發揮其在醫療創新、金融服務和國際市場聯繫方面的優勢，為北斗相關醫療技術的研發、應用推廣及資金保障提供支持。通過兩地的協同合作，不僅能推動北斗技術在健康醫療領域的國際化應用，更能提升中東地區公共衛生和醫療服務的現代化水平，為中國與中東的合作注入新的動力。

其四，在特色農業領域，海南和中東國家的合作潛力同樣巨大。海南作為中國熱帶農業的重鎮，擁有豐富的科研資源和先進的種植技術。例如，海南成功引進阿聯酋的椰枣苗，並建立了專門的椰枣產業研究基地，推動椰枣在中國的種植和加工。未來，海南還可以進一步推廣熱帶水果、熱帶作物的種植技術，幫助中東國家提升農業產值。同時，摩洛哥的橄欖油和阿聯酋的椰枣等特色農產品已經通過海南進入中國市場，並獲得了消費者的廣泛認可。香港則可以發揮其融資和法律支持的優勢，為中東農業科技項目提供資金保障，並幫助中東國家解決農產品出口中的貿易糾紛和政策壁壘問題，最終促進農業現代化和國際貿易的增長。

其五，香港專業人士的豐富經驗可與海南自貿港形成協同效應，共同為中東地區提供全方位支持。香港可憑藉其在工程承包、項目管理、城市規劃、風險管理及項目融資等領域的國際化專業服務，助力中東基礎設施建設；同時，作為國際法律與仲裁中心，香港以普通法為基礎的法律制度與高效的爭端解決機制，能與海南自貿港形成互補，幫助中東國家應對基建項目和跨境貿易中的法律糾紛及政策壁壘問題。香港與海南自貿港的聯動合作，將為中東地區提供從貿易支持到法律保障的一體化解決方案，降低交易風險，推動基建發展，並深化中國與中東的經貿聯繫。

總結來看，香港與海南自貿港的聯動合作，不僅能幫助中國與中東國家實現經濟互補，還能在全球經濟多極化的背景下，為中國參與國際經濟合作提供新的模式。未來，隨着海南自貿港建設的不斷推進，以及香港國際金融中心地位的進一步鞏固，兩地聯動發展將實現共贏乃至多贏局面。

作者梁海明是海南大學「一帶一路」研究院院長，絲路智谷研究院院長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。

