李民斌｜海南自貿港封關運作　可與香港發揮協同效應

經過七年籌備，海南自由貿易港於去年12月18日啟動封關運作，海南全島成為一個海關監管特殊區域。封關對海南經濟的作用立竿見影——封關一個月，海南離島免稅購物人數達74.5萬人次，金額為48.6億元人民幣，分別同比增長30.2%、46.8%。同時，備案外貿企業數量和貨物貿易進出口都激增。



海南自貿港最核心的制度設計，是「一線放開、二線管住、島內自由」，即自貿港與中國關境外的其他國家和地區之間作為「一線」，自貿港與內地之間作為「二線」，「一線」自由便利進出，「二線」實施精準管理，生產要素在島內自由流通。

海南自貿港是目前世界上最大的自貿港，面積是香港的31倍。海南自貿港屬於典型的「制度型開放」，被譽為中國高水平開放的標誌性工程。而且，封關運作只是起點，讓海南具備了推進更多更深層次開放的基礎條件。「實施自由貿易試驗區提升戰略，高標準建設海南自由貿易港」已寫入「十五五」規劃建議，相信未來五年將有更多改革政策出台。

海南自貿港實行的「零關稅、低稅率、簡稅制」與香港的經濟政策高度相似，有人擔心這會給香港帶來挑戰，甚至在未來取代香港的地位。其實，海南自貿港與香港資源稟賦不同、產業定位不同、制度背景更不同，由此決定了「替代說」根本難以成立。

以「承壓最大」的香港零售業為例，隨着海南免稅商品種類大幅增加，以内地遊客為重要收入來源的香港零售業，無疑會面臨顧客分流。但是，海南在12月實行「零關稅」後，仍有約2,300種徵稅商品，而香港除了煙酒汽油等極少數類別之外，其他商品都不徵關稅，「購物天堂」地位難以撼動。而且，香港每年有5,000萬訪港旅客人次，基數巨大，除了内地遊客，也有大量外國客，國際化的優勢仍然牢固。

在產業定位上，香港是國際金融、航運、貿易以及法律和爭議解決服務中心，並正在建設國際創科中心。而海南更多瞄準吸引高端制造產業布局，以形成具特色和優勢的現代產業體系。比如，加工增值30%免關稅的政策，會吸引更多高端製造企業落地，進口原材料深加工後銷往内地市場。

改革開放初期，香港的人才、資金、技術幫助了深圳經濟特區的崛起；崛起後的深圳，又以其龐大高科技產業的金融需求反哺香港，推動了香港產業升級，進一步鞏固國際金融中心地位。海南自貿港也可以借助香港的高端服務業優勢推動自身發展，同時以土地、政策等資源，為香港雄厚的教育和科研提供成果轉化機會。

香港在「一國兩制」下享有内聯外通的獨特制度優勢，這是内地任何自貿港都不能比擬的。當然，海南自貿港封關運作，對香港而言也不失是一次内省的機會，思考在國家大力推動制度型開放的背景下，應如何提前佈局，錯位競爭，與海南優勢互補，發揮協同效應，在「十五五」時期為國家的高質量發展和高水平對外開放貢獻價值。

