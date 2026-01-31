李頴彰律師｜大英帝國的求生之旅：生存邏輯戰勝意識形態

李頴彰律師專欄

歷史的鏡頭往往在不經意間捕捉到時代權力更迭的「微言大義」。當英國首相施紀賢的身影，出現在北京故宮的紅牆之下，這不僅僅是遲到了八年的外交破冰，更是關於大英帝國如何適應後殖民時代新角色的回答。回望1793年，馬戛爾尼使團（Macartney Embassy）帶着工業革命初期的傲慢叩響清帝國的大門，彼時的英國自視為文明的燈塔，試圖以俯視的姿態教導東方諸國何為貿易與規則。然而，時光流轉至2026年，當施紀賢站在見證了王朝興衰的紫禁城內，那種「日不落帝國」的不可一世早已煙消雲散，取而代之的是審慎、務實，甚至帶有幾分求助意味的謙卑。這種姿態的轉變並非偶然，而是基於冷酷的地緣政治現實與經濟壓力的必然選擇，它標誌着西方中心主義敘事在東方大國崛起的現實面前，不得不做出歷史性的退讓與修正。



英國對華姿態劇烈轉變

英國政壇在過去八年間經歷了劇烈的動盪，唐寧街10號的主人如走馬燈般更換，政治的不確定性與脫歐後的經濟陣痛相互交織，將這個老牌資本主義國家推向了結構性危機的邊緣。國內通脹高企，公共服務系統瀕臨崩潰，從鐵路工人到醫護人員的罷工潮此起彼落，英國民眾的生活成本危機已成為懸在執政黨頭上的「達摩克利斯之劍」（Sword of Damocles）。

在這種內外交困的背景下，施紀賢政府深刻意識到，僅憑昔日的帝國榮光與意識形態的口號，已無法填補國庫的虧空，更無法解決英國街頭的民生疾苦。「生存」成為了壓倒一切的政治邏輯，而要在全球經濟版圖中尋找增長的動力，中國這個世界第二大經濟體便成為了英國無法繞過、也繞不過的關鍵變量。

內外交困亟待經濟輸血

正是在這種極度渴望「經濟輸血」的背景下，施紀賢的訪華之旅，被賦予了極強的功利主義色彩。儘管在面對西方媒體的聚光燈時，施紀賢仍必須履行某種政治儀式：即提及黎智英案件以安撫國內的對華鷹派與人權組織，但這種表態在外交實務層面顯得極為空洞且缺乏實質效力。仔細解構外交辭令中的「互相尊重」一詞，其潛台詞往往意味着雙方在核心利益上存在根本分歧，但為了更宏大的合作目標，英方選擇了將爭議擱置。

中央政府對此展現出了極高的戰略定力，官方通報中對英方關於個別案件的提及直接予以忽略，這種「不予置評」本身就是一種最強有力的回應。它清晰地界定了主權與治權的邊界，表明香港的司法獨立不容外部勢力置喙，同時也無情地揭示了一個事實：在龐大的中英經貿利益面前，個別被西方捧上神壇的政治代理人，早已淪為一張失去了兌現價值的過期支票。

務實重新定義香港角色

更為諷刺且具啟示意義的是，施紀賢此行對香港角色的重新定義。回想2019年「黑暴」期間，英國政客曾高調宣稱香港處於「自由崩潰的前線」，甚至揚言要對港實施制裁。然而，短短幾年後，當英國經濟深陷泥潭，施紀賢卻在北京公開讚揚香港作為「獨特而重要的橋樑」，並強調香港的繁榮穩定符合英方利益。這種180度的態度大轉彎，絕非源於對東方政治哲學的突然頓悟，而是源於對資本邏輯的誠實回歸。

匯豐、渣打等英資金融巨頭在香港的深耕細作，是支撐倫敦金融城地位的重要支柱——這些資本最為敏感，也最為誠實，它們深知只有在《香港國安法》確立的法治秩序下，社會才能恢復安寧，商業活動才能獲得可預期的保障。施紀賢的這番表態，實際上是對香港「一國兩制」重回正軌的最高級別「背書」，也間接承認了只有穩定的社會環境才是外資眼中的「避風港」。

理性對沖對美特殊關係

從更宏觀的國際戰略層面分析，施紀賢的「向東看」實則是對英美特殊關係的一種理性對沖。隨着美國國內孤立主義與保護主義的抬頭，尤其是特朗普主義的陰影籠罩，華盛頓已不再是倫敦絕對可靠的經濟靠山。「美國優先」的政策導向往往以犧牲盟友利益為代價，無論是關稅壁壘還是產業補貼，都讓英國感到陣陣寒意。

在法德領導人紛紛加強對華合作的當下，英國若繼續固守意識形態的偏見，只會讓自己在全球供應鏈中被邊緣化。因此，通過加強與中國的經貿聯繫，特別是利用香港這個「超級聯繫人」進入粵港澳大灣區市場，成了英國分散風險、尋求戰略自主的必經之路。這不是對美國的背叛，而是基於國家利益最大化的計算，是英國試圖在混亂的國際秩序中為自己購買的一份「最化算」保險。

東方大國崛起不可逆轉

這場外交大戲的背後，折射出的是全球地緣政治板塊的劇烈運動。過去，西方國家習慣於站在道德高地上，手持尺規去丈量世界的每一個角落；如今，當自身的治理模式陷入困境，經濟增長乏力之時，他們不得不放下身段，重新審視並尊重中國的發展道路。施紀賢在故宮的參觀與訪問，象徵某種心理調適：承認東方大國崛起已是不可逆轉的歷史潮流。中央政府以禮相待，展現出的不僅是大國的風範，更是對自身制度與實力的絕對自信。中國不再需要通過別國的認可來證明自己，反而是衰退中的西方強權需要中國的市場與機遇來延續繁榮。這種主客勢易的變化，將在未來的國際關係史中留下濃墨重彩的一筆。

對於那些曾經對英國抱有不切實際幻想，甚至不惜離鄉別井移居英國的香港人而言，施紀賢的「華麗轉身」無疑是對他們一記響亮的耳光。當他們目睹自己寄予厚望的「宗主國」首腦，為了經濟利益而主動向中國示好，並公開肯定香港的穩定價值時，內心的幻滅與失落可想而知。這殘酷地揭示了國際政治中永恆的真理：沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人，只有永遠的利益。那些試圖將香港作為地緣政治博弈籌碼的企圖，最終都會在堅硬的現實面前碰得粉碎。香港的未來，從來不取決於倫敦的臉色或華盛頓的指令，而是在於背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，在於國家強大實力所賦予的底氣。

施紀賢的北京之行，是一場充滿現實主義色彩的求生之旅，也是一次對過往對華錯誤認知的糾正。它證明了在經濟全球化深度交融的今天，人為築起的意識形態高牆終將倒塌，務實合作才是解決國內矛盾的唯一良方。英國政府最終選擇了擁抱現實，承認香港繁榮穩定對於英資銀行的「救命草」作用，這不僅是對香港治理能力的肯定，更是對「一國兩制」生命力的有力註腳。歷史的車輪滾滾向前，在這場東升西降的宏大敘事中，香港作為中西交匯的樞紐，其地位不僅沒有因為外部的噪音而削弱，反而在大國博弈的平衡中顯得愈發關鍵與不可替代。

作者李頴彰是執業律師，熟悉民事訴訟和刑事訴訟事項。



文章僅屬作者意見,不代表香港01立場。



