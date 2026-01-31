劉暢｜美國盟友「排隊」訪華：西方不再說教，中國如何穩舵前行？

劉暢專欄

2026年開年不足一月，北京已迎來一場罕見的外交「春潮」——韓國總統李在明、愛爾蘭總理馬丁、加拿大總理卡尼、芬蘭總理奧爾波接連到訪；英國首相施紀賢剛結束行程，德國總理默茨又將於2月底首訪中國；甚至美國總統特朗普亦計劃4月來訪。這一連串高密度、高規格的外賓訪問，打破了中國冬季外交節奏的傳統慣例，更釋放出一個清晰訊號：世界風向變了，而變局的核心，是中國。



美國盟友自降姿態訪華

按照中國外交慣例，1至2月是內部政策醞釀期，全國「兩會」（人大、政協）即將召開，政府重心在於國內議程，極少安排重大外事活動。加上北京冬季氣候寒冷，歷來不是接待外賓的黃金時段。然而今年，歐洲多國領導人卻「搶閘」而來，甚至不惜自降外交姿態——英國作為聯合國「五常」、擁核國家，相隔八年再度由首相率團訪華；加拿大、韓國亦是八年來首次元首級互訪。

這種「不合時宜」的急迫，絕非偶然。其背後，是美俄合流態勢下歐洲的戰略焦慮。一方面，特朗普重返白宮後推行極端「美國優先」，對盟友加徵關稅、威脅吞併格陵蘭，徹底撕碎跨大西洋信任；另一方面，烏俄戰爭長期化使俄羅斯完成戰爭動員，軍工體系全面激活，歐洲深恐「今日之烏克蘭，明日之波蘭」。在美不可靠、俄不可控的雙重夾擊下，歐洲不得不向東看，向中國求穩。

多邊主義對沖美國風險

這些密集訪問不僅規格高，頻次高，更呈現出幾個個深刻轉變：放棄美國敘事，轉向務實合作。過去西方政要訪華，往往先拋出「產能過剩」、「人權問題」等美式說教。而今，無論是英國帶來的50餘家頂尖企業高管團，還是芬蘭總理奧爾波在北京故宮坦言「中國自古以來一直是超級大國......如今正恢復其應有地位」，都顯示出一種新態度：不談意識形態對抗，只談利益與合作。

當特朗普公然將盟友視為可收割對象，歐洲終於意識到：在美國單邊主義面前，自己也不過是一道「配菜」。於是，多邊主義重新被珍視——與中國深化經貿、科技、綠色能源合作，成為對沖美國風險的現實選擇。

歐洲轉向源於利益精算

從加拿大到愛爾蘭，從芬蘭到英國，各國雖未公開「選邊站隊」，但行動已說明一切：他們開始反思過去盲目追隨美國的代價，隨着中國在全球治理、氣候變化、產業鏈穩定等問題上的作用日益突出，西方國家意識到，在複雜的國際問題中，需要中國的參與和合作。西方世界不再簡單地將國際關係視為「選邊站隊」的零和遊戲，而是尋求在實際問題上的務實合作，凸顯多边主义的價值和意義。

這場「萬邦來朝」般的盛景，固然證明了中國綜合國力的提升和外交突圍的勝利，標誌着美國長達八年的貿易戰與圍堵政策在事實上宣告破產。但我們也需要保持清醒，謹慎樂觀之餘，也要客觀理性地分析這波「訪華潮」的動機。歐洲國家的轉向，並非源於對中國文化的熱愛或價值觀的認同，而是基於利益的精算和對美國收割的恐懼。這是一種「避險性」的靠攏，而非「結盟性」的投誠。他們依然是西方陣營的一員，依然可能在未來的某個時刻，因為利益的交換而再次搖擺。

中國外交邏輯深刻變化

因此，中國的外交邏輯正在發生深刻的變化。首先，是「你打你的，我打我的」。我們不再被動應對西方的指責，而是按照自己的節奏，穩步推進國內建設。如同「十五五」規劃建議中強調的「保持戰略定力，增強必勝信心，積極識變應變求變，敢於鬥爭，善於鬥爭」。外部掌聲再多，根基仍在內功——科技自立、內需提振、制度完善。

其次，是「聽其言，觀其行」。對於西方國家的示好，我們表示歡迎，市場的大門始終敞開。但在核心利益問題上，我們寸步不讓。歡迎合作，不等於放鬆警惕。

最後，是構建「新型國際關係」。我們不尋求替代美國成為新的霸權，而是致力於推動多極化世界。我們支持歐洲的戰略自主，因為一個獨立強大的歐洲，符合世界多極化的趨勢，也是制衡單邊霸權的重要力量。我們通過「一帶一路」、國際調解院等公共產品，為世界提供不同於西方掠奪式發展的「中國方案」。

「敵人少少的」，固然是理想狀態，但「朋友多多的」，更需要高超的政治智慧。真正的領導力，不在於被多少人簇擁，而在於能否在變局中錨定方向，於合作中守住底線。當西方國家終於學會放下傲慢，開始學習如何平等地與東方對話時，一個更加公正、合理、多邊的國際新秩序，或許正從北京這個繁忙的冬日裏，悄然萌芽。

作者劉暢博士是「香港新方向」總召集人，香港人才創業者協會執行主席，海南大學「一帶一路」研究院客座教授。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。

