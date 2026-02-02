李頴彰律師｜精靈球下的軍國幽靈：Pokémon靖國風波的試探和傲慢

李頴彰律師專欄

近日日本寶可夢（Pokémon）公司因其官網刊登將於靖國神社舉辦卡牌活動一事，引發中國乃至東亞地區輿論的強烈反應，雖然該公司隨後發布致歉聲明並取消活動，試圖以「確認疏漏」與「個人申請」為由將責任輕輕帶過。然而，細究其背後的審核機制、危機處理手法以及日本企業在歷史問題上的慣性操作，便難以將此單純視為一次無心的商業失誤。



官方監管漠視歷史

首先必須嚴正指出，靖國神社絕非單純的宗教祭祀場所，它是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神圖騰與象徵。對於中國、朝鮮半島以及東南亞等廣大泛東亞地區的人民而言，那裏供奉着雙手沾滿鮮血的甲級戰犯，是歷史傷痛的集結地，更是對數千萬無辜死難者靈魂的持續褻瀆。任何在該地進行的參拜或商業活動，本質上都是在美化侵略歷史、淡化戰爭罪責，是對受害國人民民族尊嚴與歷史正義的公然踐踏。

儘管相關活動是由擁有認證資格的個人玩家所發起並選址，但寶可夢官方網站作為全球極具影響力的IP資訊發布平台，其對於內容的審核責任絕非一句「機制疏漏」所能推卸。根據一般商業法理與企業合規原則，平台方對於在其控制範圍內發布的資訊負有不可推卸的監管義務，特別是當涉及靖國神社這具有高度政治敏感性與歷史象徵意義的場所時，任何一家具備基本國際視野的跨國企業，都應具備起碼的政治敏感度與風險預判能力。寶可夢官方如此堂而皇之地通過審核並公開發布，若非內部管理體系形同虛設，便是有意為之的試探——這無疑暴露了其審核機制存在着系統性的重大缺陷，甚至是對歷史正義的漠視。

快速回應更惹質疑

更令人深思的是寶可夢公司在事件發酵後的反應速度與處理方式。該公司在輿論壓力下迅速刪除頁面並發布道歉聲明，這一連串行雲流水的危機公關動作，恰恰反證其對於靖國神社問題的嚴重性及其觸碰的紅線所在心知肚明。既然深知該地是東亞各受害國人民的集體傷痛禁區，為何在事前審核階段卻未能攔截？

這種「事前縱容、事後滅火」的矛盾行為，不禁令人懷疑其中是否隱藏着更為複雜的動機。任天堂與寶可夢公司作為享譽全球的娛樂巨頭，理應對其品牌形象與社會責任有着嚴格的把控，此次事件的發生絕非偶然，其背後是否存在着某種默許甚至是刻意為之的試探心態，必須給予公眾一個合乎邏輯且具備誠意的說法，而非僅以技術性失誤搪塞過去。因為在歷史大是大非面前，任何形式的模糊與隱瞞都是對受害者的二次傷害。

企業不能吃飯砸鍋

進一步從市場倫理的角度審視，寶可夢公司長期以來在中國市場獲取了巨大的商業利益，其產品與IP深受中國消費者喜愛。然而權利與義務是對等的，任何外資企業在享受中國市場紅利的同時，都必須尊重中國人民的民族情感與歷史底線，這不僅是商業道德的基本要求，更是企業在當地賴以長期生存的政治基石，一邊大賺人民幣，一邊卻在歷史傷口上撒鹽，這種「吃飯砸鍋」的行為是典型的雙重標準。缺乏歷史責任感的日本企業若繼續抱持這種傲慢與投機的心態，必將面臨中國消費者用腳投票的嚴厲懲罰，畢竟市場的選擇不僅基於產品的優劣，更基於企業價值觀的認同，任何試圖挑戰底線的行為終將付出慘痛的代價。

若將視角拉高至日本國內的政治光譜，難免令人質疑此事件或許並非單純的商業糾紛，而極有可能是一次計算精密的政治操作與助選策略。在日本右翼勢力抬頭的當下，每當發生日本知名企業或公眾人物因歷史問題向中國「跪低」道歉時，往往會激發日本國內民族主義情緒的反彈，進而轉化為對極右翼勢力的支持度。這種「碰瓷」式的挑釁隨後再以受害者姿態道歉的劇本，在過去屢見不鮮，很難不令人聯想到這是一場經過精心算計的政治博弈，旨在通過製造外部衝突來凝聚內部的右翼共識。在這種極高明的政治操弄下，寶可夢公司或許只是一枚被利用的棋子，甚至其本身就是這場政治大戲的參與者之一。這種利用商業活動掩護政治目的的手法，隱蔽性極強且危害深遠。

歷史底線不容試探

再者，基於對日本民族性與企業文化的深入觀察，日本人行事向來以嚴謹着稱，凡事三思而後行，極少出現一時興起的魯莽之舉，特別是在涉及靖國神社這類極度敏感的議題上。日本社會內部有着極為清晰的認知與潛規則，因此要說此次活動的審核通過純屬無心之失，實在難以令人信服。更合理的推測是這是一次有預謀的「試水溫」，意在測試中國民間與官方的反應底線，以及日本國內輿論的動員能力。通過這種邊緣試探，日本某些勢力試圖一步步蠶食歷史定論，模糊戰爭罪責，從而為其軍國主義招魂鋪平道路，這種「積小勝為大勝」戰術若不加以警惕與反擊，後果不堪設想。

事實上，這並非任天堂及其關聯公司首次在涉華問題上引發爭議。從過去的遊戲地圖標識問題到此次的靖國神社事件，種種跡象表明這家企業在處理歷史與政治問題上存在着一貫的輕視態度，甚至是潛意識裏的傲慢。這種屢次的「辱華」嫌疑，已經不能簡單地用文化差異或管理疏忽來解釋，它反映出的是一種深層次的「歷史修正主義」傾向，以及對鄰國尊嚴的長期漠視。每一次的道歉若無實質性的整改與深層次的反省，都只會成為下一次挑釁的鋪墊。中國消費者與監管部門必須對此保持高度的警惕，不能被其表面的歉意所迷惑，而應透過現象看本質，認清其背後的政治圖謀與文化霸權。

寶可夢靖國神社事件絕非孤立的個案，而是折射出當前中日關係複雜性以及日本社會右傾化趨勢的一個縮影，它警示在經濟全球化的今天，資本的流動雖然跨越了國界，但歷史的正義與民族的尊嚴絕無妥協的餘地，對於那些試圖在歷史問題上玩火的企業與勢力，必須予以堅決的打擊與抵制，這不僅是為了維護中國的國家利益，更是為了捍衛人類社會的公理與正義，唯有讓挑戰底線者付出不可承受的代價，才能真正杜絕此類鬧劇的再次上演，讓歷史的真相不被扭曲，讓和平的基石不被動搖。

作者李頴彰是執業律師，熟悉民事訴訟和刑事訴訟事項。



