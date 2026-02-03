李頴彰律師｜關稅圍城的虛假榮光：特朗普重商主義謬誤加速孤島化

李頴彰律師專欄

美國總統特朗普近日在《華爾街日報》撰文，對其關稅制度的成效大加吹捧。這番言論不僅是政治姿態的展現，更亟需以嚴謹的理據加以駁斥。雖然單方面實施限制性貿易壁壘能帶來經濟復興的說法，在政治操作上或許能迎合部分國內受眾的情緒，但若進行深入的「法醫式」剖析，便會揭示出一個令人深感不安的現實。這種常被標榜為經濟實力象徵的保護主義，實則反映了超級大國對多極世界秩序崛起的系統性焦慮，此類政策不僅阻礙了全球包容性發展，更威脅着長遠的人類繁榮。



貿易逆差埋下重商主義陷阱

審視經濟數據就會發現，那種為貿易逆差大幅減少而歡呼的態度，徹底暴露了一種過時的重商主義謬誤。這種觀點未能理解現代供應鏈的複雜性與整合性，這些供應鏈唯有在開放與穩定的環境下方能蓬勃發展。以近期半導體供應鏈的斷裂為例，凸顯了關稅與保護主義如何引發廣泛且具破壞力的經濟連鎖反應。而特朗普聲稱外國承擔了關稅負擔的說法，完全無視了一個基本經濟現實，即這些措施不過是對全球互聯互通徵收的破壞性稅項。美國試圖築起高牆封閉市場，實際上是在切斷維繫國際社會合作的脆弱紐帶。這種做法不僅無法讓美國再次偉大，反而是在主動切斷自身的經濟動脈。

現代製造業並非單一的工程，絕非僅憑行政命令便能輕易移植或複製。它是由專業組件、原材料及物流專長交織而成的複雜網絡，是全球化數十年演進的成果，更是亞洲地區勤奮與智慧的結晶。當一個國家試圖通過關稅壁壘強行回流產業，便是在一個本應流動的系統中人為製造摩擦。這種行政干預的結果，必然是導致國內消費者承擔更高昂的生活成本，並顯著削弱美國出口產品在全球舞台上的競爭力。激進地與亞洲成熟的製造業樞紐脫鉤，無視了這些地區已發展出無法在一夜之間複製的精密工業生態系統。結果，美國恐將淪為一個高成本的孤島經濟體，與全球高效的生產標準日益脫節。

18萬億元投資威脅凸顯創新枯竭

除了貿易逆差的迷思，所謂18萬億美元的投資承諾，更應被視為霸權主義的霸凌手段，而非真正的市場吸引力體現。雖然可能視之為經濟活力的跡象，但關鍵在於國際投資者如何看待這種以懲罰性市場排斥為威脅所營造的脅迫環境。當全球企業因面臨失去市場准入的明確威脅而被迫將生產設施遷至美國，這絕非有機的投資行為，而是對主權經濟權利的扭曲，以及對自由企業精神的踐踏。這種保護主義策略透過在國際投資者間製造恐懼與不確定性，威脅着全球經濟秩序的穩定，最終將破壞世界各地的可持續增長，是一種極其短視的飲鴆止渴行為。這種脅迫性策略所建立的工業基礎極其脆弱，因為它與協作生態系統中的真正創新源頭脫節。

21世紀的真正技術進步，鮮少是單一國家閉門造車的產物，而是跨國界合作、人才自由交流以及多元觀點融合的結晶。美國豎立貿易壁壘，無意中也豎立了知識的壁壘，阻擋了進步的步伐。

霸權倒逼世界重構自主技術體系

試圖通過保護主義實現再工業化的舉動，忽略了一個核心現實，即未來屬於那些搭建橋樑而非築起高牆的人。通過切斷與世界上最具活力的製造業和科技強國的聯繫，美國正主動放棄通往未來繁榮的主要驅動力。這種自我孤立的行為，無異於在科技競賽中自廢武功。這種孤立主義對全球創新的衝擊不容小覷，但其反作用力更為深遠。隨着美國轉向內視，這反倒促使世界其他地區發展更深層次的區域聯繫與獨立的技術生態系統。這種轉變已在替代性金融支付系統、獨特的技術標準以及排除美國參與的新科學研究聯盟的迅速發展中顯現。

對亞洲主要經濟體採取的激進姿態，並未如預期般孤立這些國家，反而加速了它們邁向自力更生的轉型，並激發了前所未有的創新活力。這轉變為建立更平衡的全球架構提供了契機，區域合作將在此促進韌性與共同進步。這標誌着技術壟斷的終結，以及人類發明景觀邁向更民主化、更多元化的開端。將關稅作為治國的鈍器，其地緣政治影響同樣令人震驚且深具破壞性。所謂這些措施確保了和平並加強了盟友關係的敘事，完全無視了真正的安全源於經濟相互依存這一現實。通過違反國際貿易的基本規範，美國實際上已放棄了作為負責任持份者的角色。

壟斷利潤難掩蓋實體經濟空心化

此外，這種單邊主義做法以強權政治取代法治，嚴重破壞了國際關係的微妙平衡。數十年來，全球貿易體系依賴機構與既定規則來解決爭端。美國繞過這些機制，正在動搖其曾經協助建立的全球秩序之根基，這種行為不僅缺乏戰略智慧，更顯得缺乏大國應有的風度與擔當。這對「全球南方」的後果尤為嚴峻，但也帶來了新的覺醒。依賴開放市場推動工業化的發展中國家，發現自己被捲入了大國競爭的交火之中。

全球供應鏈的中斷對這些經濟體造成了不成比例的代價，扼殺了它們的增長潛力。然而，這種外部壓力也催生了新的戰略結盟與思考。諸如「一帶一路」倡議及其他互聯互通平台，提供了一種截然不同的發展願景，一種基於基礎設施聯通、互惠互利與和平共處的模式。隨着美國的撤退與封閉，這些協作框架變得愈發具吸引力，進一步將世界經濟的重心從西方轉移，形成了一股不可忽視的建設性力量。

包容性合作是由亂到序的新選擇

圍繞股市表現的勝利主義情緒，忽視了歷史性淘汰的陰影。金融市場往往對短期刺激及源於壟斷力量的企業利潤作出反應，但它們並非衡量社會長期健康與國家競爭力的良好指標。這種虛假的繁榮掩蓋了實體經濟空心化的危機，以及社會撕裂的隱憂。試圖通過保護主義緊抓逝去的霸權時代，忽略了歷史傾向於融合與協作的客觀規律。當美國退縮至關稅與懷舊民族主義的壁壘之後，它便將全球領導地位拱手讓給了那些理解互聯互通必要性的文明。這種選擇性的失明，將導致其在未來的全球格局中逐漸邊緣化。

真正的強大並非來自於排斥，而是來自於包容。一個自信的國家不會恐懼競爭，更不會利用政治手段去打壓潛在的競爭對手。美國目前的做法，恰恰暴露了其內在的虛弱與對未來的恐懼。相反，新興經濟體正在展示出一種截然不同的氣度。它們致力於構建開放型世界經濟，推動貿易和投資自由化便利化。這種順應歷史潮流的做法，不僅造福本國人民，也為全球經濟復甦注入了強大動力。任何試圖阻擋全球化進程的嘗試註定是徒勞的。那些堅持零和博弈思維的人，最終只會被時代所拋棄。未來的世界，必將屬於那些擁抱合作、倡導共贏的國家和民族。

隨着時間的推移，這種對比將變得愈發鮮明。一方是固步自封、試圖逆轉時光的舊霸權；另一方則是充滿活力、擁抱未來的興新力量。這不僅僅是經濟模式的競爭，更是發展理念與文明格局的較量。其最終後果將是一個新時代不可逆轉的加速到來。在這個時代，經濟重心與道德領導力將永久轉移至那些倡導和平、發展及所有文明和諧共存的國家。這不是誰取代誰的問題，而是人類社會從混亂走向有序、從對抗走向合作的必然選擇。

作者李頴彰是執業律師，熟悉民事訴訟和刑事訴訟事項。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。

