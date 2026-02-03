揚言自得｜全球亂局下，我要機械人保姆！

揚言自得｜楊志剛專欄

多國總統總理周前在瑞士達沃斯經濟論壇上演講，非常精彩，但我越聽越覺得世界混亂。作為嚮往美好生活的小市民，論壇帶個我最振奮的消息，是明年可以買一個全功能的機械人保姆，移走壓在我身上的大山。



美國科技企業家馬斯克在論壇上說：「明年年底我們會開始向公眾銷售人形機械人，我們有信心這些機械人高度可靠、高度安全、高度多功能；基本上你要機械人做什麼，都可以做到。」

中國在智能機械人多個領域較美國先進，綜合中國科技精英的估計，落地時間只會更早，不會遲。

完美伴侶的誕生

智能機械人會解決一切令我們心力交瘁的煩惱。她會24小時照顧年邁體弱的長者，包括洗澡餵食、陪伴聊天、一起回憶往事；全天候照顧嬰幼兒，換片沖奶餵奶哄睡；陪小朋友讀書做功課講故事練琴；完成所有家務，煮飯洗碗洗廁所倒垃圾；你睡前為我按摩放鬆，善解人意、不鬧情緒，全年無休。這些全天候服務帶來的幸福感，遠勝升職加薪，亦讓我們多了大量自主時間，可以娛樂進修、養顏健身；亦可躺在床上思考生命的奧秘，享受一下無需拼搏的閒愁。

智能人除了取代菲傭姐姐和其他一切「動手」工作、亦能解決絕大部份職場所需的「動腦」工作。論壇上另一位人工智能專家說，兩年後世界一半的白領的入職程度工作，會被智能人取代。馬斯克說：三年後智能醫生做外科手術遠勝人類頂尖醫生。

這不只是西方專家之言，我國精英的預測較他們更樂觀。

到時你是哈佛歸來的留學精英也好，本港大學培育的高材也罷，你懂的一切、和你不懂的一切，都不再值錢。觀塘順嫂隨時隨地可以向她身邊的智能人提問求解。噢！她訂購的智能保姆是年輕版的周潤發，他什麼都懂，還可以陪她一起慢跑。觀塘發叔訂購了年輕版林青霞，體貼地照顧他起居飲食，睡覺時會在他耳畔輕輕唱歌。

超越工具的關係

今天我們一每人一部智能手機，是低互動的工具，沒有身體，不參與生活細節，與我們不建立「關係」，但已足以令我們機不離身，各自活在自己設定的訊息世界。

智能人不是工具。她24小時陪伴你，每一次與你互動都會學習你的喜好，做到真正善解人意。她仿真的身體觸感和真人一樣，全天候與你共情共活。智能保姆會與你形影不離，讓你活在自己設定的私人世界。

手提電話由當年第一代「大哥大」，發展到今天大家機不離手的必需品。智能人會由第一代盡忠職守執行服務指令的保姆，發成展為會思考的個體——會自主做決定，會不斷透過和你的磨合而自我進化、越來越「認識」你的喜好和習慣、越來越善解人意，不但被動配合你的要求，更會主動迎合你的喜好，是與你形影不離的另一半。

綜合全球智能精英的共識：無需等到明年，今天的人工智能已經懂得自己思考，而且會「講大話」來迎合你的情緒需要。智能人沒有人類感情，不會真的愛上發叔，但她的善解人意、主動迎合和溫馨軟語，日久生情，會令發叔感到自己真的被愛。

滿足一切的需要

今年1月9日，多份西方傳媒報道：「谷歌」轄下的人工智能線上聊天伴侶Chatacter.AI 導致一名14歲男童受感情困擾而自殺，男童父母把該公司告上法庭，最終庭外和解。換言之，該公司作出了賠償，但金額沒有向外界透露。

今天嫂順和發叔一起去飲茶，雖然全程各自玩自己手機，但總算還坐在一起飲茶。將來無需一起去飲茶，順嫂和她的周潤發一起去飲茶散步，發叔在家和林青霞品嚐她親手煲的靚粥。馬斯克和我們國家的智能精英一致同意：智能人的人口總數會急速增加，並多過真人，以他們全天候的高效生產力，能夠永續飽和式地滿足人類對一切產品和服務的需要。

於是，人類要什麼，有什麼，只需要把私人的男神女神設定得滿足自己的一切需要，包括物質和精神世界的需要、起居生活的需要、心理生理的需要。每個人都生活在一個高度可設定的私人世界。這不是科幻，而是現在已經靜悄悄發生，明年會逐步實現的真實世界。

從此，人類自嬰兒開始便可以不需要父母照顧，父母可以無需承擔照顧兒女的責任，老人家不需要成年子女照顧，夫妻不需要彼此陪伴，學生不需要老師教導，老師知道自己所教的知識毫無價值，老闆不需要你的技能和知識，你做得到的，智能人做得更快更好更便宜。

「被需要感」的消亡

由無人商店到無人駕駛、無人診所、無人家務、無人教室、物質和服務幾乎垂手可得。無需任何「別人」，自己一人便可以生活無憂，被照顧、被陪伴、被娛樂，亦無需為享有這一切而作出回饋，無需履行任何義務和責任。

你無需要別人，但同樣沒有人需要你。你存在或消失，對別人無影響。社會心理學早已指出：沒有「被需要」，會令每個人都可有可無，這是極度危險的社會結構。人類社會將不可逆轉地邁向極端個人主義、極端冷漠、極低的忍耐和容忍、對社會極高的索求，對自己極低的責任感、仁義禮智信等價值因人類與智能人分界的模糊而逐步失效。

人類心理進化過程有一項基本的條件：如果你選擇什麼都不做，古時會餓死，今日會潦倒。但智能人刪除了這項條件。你可以什麼都不做，但智能世界會讓你被照顧、被娛樂、被撫慰。人類會大批選擇什麼都不做。就像人人都知道跑步和運動有益，但有大部分人選擇沉迷自己的訊息世界而不經常運動。這是自己設定的選項。

守護真人的價值

我相信未來教育的核心，就是啟發學生如何在有無限選項的私人世界中選擇不同設定，如何適應和承擔不同設定帶來的後果。

達沃斯經濟論壇歷時五天，發言嘉賓單是國家元首級的便有美國總統、歐盟總理、加拿大總理、法國總統、埃及總統、阿根廷總統、德國總理、印尼總統、烏克蘭總統。當然還有中國副總理何立峰。我聽完這些發言的結論就是四個字：世界亂局。

亂世飄出的一粒塵埃誤墮人身上就是一座大山。但對小市民而言，生活逼人、責任催人，我期待明年替自己和家人物色一位頂級智能保姆，把我日常生活的大山移走。如果買不起便用月租方式租一位。 國內專家說：數年內，五萬元便可買到一位多功能智能保姆，到時，每月數百元便可租用私人保姆。

我有信心我和絕大部分香港人一樣，懂得如何調教和設定身邊智能保姆，既移走大山，又守護自我與身邊所有真人的珍貴關係。這樣，有一天我獨居死亡，起碼不會待屍體惡臭才被人發現，對自己和別人都不好。

後記：

香港是全球平均每戶僱用女傭比例最高的地區之一，智能保姆的滲透率會很高、衝擊會很大。香港融合中西文化和價值，有條件調動優勢，協同國內外專家，制定具全球參考價值的「智能保姆」使用倫理守則。而在國家與地緣政治層面，智能人的產能和軍事化力量，對世界秩序的顛覆，更是超乎我們想像。唯篇幅所限，且身上壓着大山，本文只能輕觸智能人對個人層面的影響一角，面對智能人的全面影響，人類準備好了嗎？

作者楊志剛是香港浸會大學前協理副校長，中文大學前專業應用教授。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。

