狄志遠｜檢討一戶一社工流弊　建立可持續支援機制

大埔宏福苑早前發生的嚴重火災，無疑是香港近年來的一場重大災難。在災後重建的艱難時刻，特區政府迅速推行「一戶一社工」計劃，動員近二千名社工對接受災家庭，這份對災民的重視與承擔值得肯定。然而，近日一名參與該計劃的社署社工在探訪後不幸猝死的消息，雖然目前未有醫學證據直接指向過勞，但這宗悲劇如同一記沉重的警鐘，在社福界引發了對該計劃執行模式的強烈擔憂。我們必須在尊重逝者家屬低調意願的同時，誠實地檢視制度上的不足，以免「救人者」最終成為制度下的受害者。



「爆肚式」動員陷臨界點

勞工及福利局局長孫玉菡強調社工並非「單打獨鬥」，背後有行政支援與公務員義工。然而，前線的實際體感往往與高層的說法存在落差。誠然，災情緊急時採取「爆肚式」的臨時動員是無可厚非的應急之舉，但問題在於，這種臨時狀態是否應該常態化？

目前的「一戶一社工」主要依賴現有的社署人手。這些社工本身已背負繁重的恆常個案與家庭服務工作，在原本已飽和的工作量上，再疊加高強度的災後支援任務，客觀上形成了「加辛不加薪」的局面。這種依靠燃燒前線熱誠來維持的服務模式，既難以持久，也容易導致服務質素下降。當社工疲於奔命，連自身的喘息空間都被擠壓時，又如何能為災民提供高質量的心理支撐？

角色定位模糊與資源錯配

除了人手壓力，角色定位的模糊也是一大痛點。在實際執行中，社工往往被視為「萬能鎖」，從情緒輔導到申請各類津貼、安置房屋，甚至處理瑣碎的行政雜務，職責邊界不清。這導致災民對社工的期望與社工實際能提供的權限出現巨大落差，容易產生誤解甚至不滿，進一步加劇了前線人員的心理壓力。

此外，災後支援涉及房屋局、民青局等多個部門，若缺乏高層次的跨部門統籌，社工便會淪為部門間的「傳聲筒」，在繁複的行政程序中空轉。政府必須明白，社工的專業在於「人」的輔導與連結，而非單純的行政跑腿。

邁向「專業持續」的改革建議

針對上述困局，政府應當利用現有的數十億賑災善款，將服務從「臨時應急」轉向「專業持續」，具體建議如下：

第一，成立兩支專責隊伍，引入NGO力量。 政府不應再單純依賴內部抽調，而應利用資源重新組合服務隊，並積極引入非政府機構（NGO）參與。建議設立兩支專責隊伍：一支專注於「災後個案管理」，負責物資對接、安置等行政協調；另一支則專注於「家庭支援與創傷輔導」，專責心理重建。這樣既能分工明確，又能避免臨時抽調對現有社會服務造成衝擊。

第二，確立中長期服務承諾，設立三年創傷輔導期。災後服務不能僅限於短期的物資發放。經歷如此重大的火災，災民的創傷後遺症（PTSD）往往在災後數月甚至數年才會浮現。因此，政府應設立專業的創傷輔導隊伍，針對精神健康需求提供至少三年的持續支援，涵蓋創傷輔導與生活重整，確保服務的深度與廣度。

第三，簡政放權，賦予前線專業判斷權。為了讓支援更靈活貼地，政府應減少繁文縟節，賦予前線社工更多的資源調配權與專業判斷權。同時，必須強化勞福局、房屋局與民青局的跨部門協作機制，讓社工在處理房屋安置或經濟援助時有明確的政策綠燈，而非讓他們在行政迷宮中碰壁。

逝者已矣，生者如斯。那位盡責社工的離世令人惋惜，我們對其家屬致以最深切的慰問。但最好的悼念，是完善他生前所投身的制度。政府在強調「全體出動」的數字政績之餘，更應關注服務的「質」與執行者的「量」。唯有通過制度改革，合理分配資源，才能讓「一戶一社工」真正成為災民的依靠，而非社工的夢魘。

