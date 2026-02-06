利哲宏｜當跑道遇上郵輪：九龍城重生的願景

利哲宏Dr Riz's 專欄

最近我有幸與15位學生領袖在維多利亞港參與航海活動，此行旨在培養抗逆能力，讓他們體會人生如浪——如人生一樣，航海必須以技巧與決心克服逆境與挑戰。我們在海上停留了四小時，起初我為安全憂心，但甫一出海便感到寧靜，與學生共享了不少真摯的時刻。當我們的遊船駛過九龍城水域時，我的目光被兩個地標吸引——啟航1331及宏偉的啟德郵輪碼頭。兩者規模與設施之現代化令人眼前一亮，提醒我九龍城區擁有的基建何其非凡。然而，在讚嘆之餘，一個問題纏繞心頭：我們應該如何促成這兩個場地之間更大的協同效應，為社區注入新動力，讓它們成為居民與遊客的「活資產」？



浪尖上的思考

當我在海上凝望啟航1331與啟德郵輪碼頭時，我更清楚地看到，它們真正的潛力不僅在於硬件，更在於如何策略性地聯動使用。要產生協同效應，兩地都不應淪為「一次性」景點；相反，需透過持續節目——如節慶、展覽、科技展示——保持動態與相關性。把啟航1331的航空傳統與郵輪碼頭所代表的海事文化連結起來，香港可強化同時以「空」與「海」為門戶的雙重定位。同樣重要的是，在社區與旅遊之間取得平衡：讓學校、非牟利機構與本地藝術家參與，確保場地不僅是旅客景點，更是培養居民歸屬感與參與感的生活空間。

加拿大旅遊學家巴特勒（Butler）的目的地生命周期理論提醒我們，持續的更新有賴此種平衡；透過把傳承、創新與社區參與交織，九龍城可將這些地標化為文化活力與長遠增長的引擎。

雙門戶的體驗

承接這個協同的願景，啟航1331已逐步成為啟德具轉化力的青年樞紐。現已全面運作，提供相宜住宿、體育設施與文化交流空間，合共超過700間客房供本地與海外青年使用。對我而言，它的意義尤其突出，因為我們學校即將主辦全港首個「青少年模擬政協活動」活動，屆時將接待大灣區城市逾150名青年。我們最大的後勤挑戰之一就是經濟而合適的住宿，而啟航1331正好提供了完美方案。除了實際價值，該址亦承載深厚歷史意義，讓年輕人可在參與文化與教育活動之餘，認識香港的航空傳承。海外青年亦可受惠——不僅是經濟住宿，更是區域交流的活力平台。

然而，當我站在啟德郵輪碼頭——宏偉的建築、全景視野與「打卡」咖啡店林立——我不禁思索：為何兩地至今仍未形成強連結？若能透過故事敘事、導賞團、單車徑、航空主題展覽與快閃市集進一步凸顯啟航1331的傳承價值，既能吸引本地與旅客，亦能與郵輪碼頭的海事身份互補，為九龍城塑造強而有力的雙門戶形象。

九龍城的韌性

今日的啟德郵輪碼頭已是香港首屈一指的郵輪樞紐，積極接待國際郵輪，同時升級旅客服務設施；政府亦正就2028年後的長期營運者展開招標。在最近的區議會會議上，不少同事強調碼頭定位的重要性——既可容納更大型郵輪，亦吸引區內旅客來港體驗郵輪旅遊。在此藍圖下，啟航1331可扮演互補角色，為注重預算的旅客提供經濟住宿，擴大親民度。為增強吸引力，可設計「郵輪＋九龍城歷史文化遊」等一體化套票，把本區的文化底蘊編入行程。此外，碼頭廣闊的海濱空間非常適合舉辦美食嘉年華、露天音樂會與文化展示，使其不僅是交通樞紐，更是目的地。本區若能把郵輪碼頭的海事身份與啟航1331的航空傳承及青年參與對接，將可形成動態協同，推動社區再生，打造海空雙門戶的體驗。

總結而言，這次與學生領袖的航海之旅，不僅讓我們體會在海浪中前行所需的韌性，也啟發我思考啟航1331與啟德郵輪碼頭如何攜手為九龍城注入新生。兩地本已蘊含航空與海事傳承，若能透過傳承、創新、社區與休閒的周全策劃，必能釋放巨大潛力。互動展品、VR VR 飛行模擬、主題導賞、郵輪主題嘉年華、海濱演出，甚至在啟德體育園舉辦如Zee Cinema Awards等大型盛事，皆可把這些地標轉化為文化動能的引擎。只要把航空與海事身份編織成香港的雙門戶形象，同時透過學校、非牟利機構與本地藝術家確保社區共建共擁，便能避免停滯，維持長期活力。

然則，此願景非政府單方面可成，還需市民主動參與——走進這些空間、出席活動，讓它們成為眾人引以為傲的生活場景。倘若我們共同投入並實踐這種協同，啟航1331與郵輪碼頭將不僅繼續令人讚嘆，更會成為九龍城乃至整個香港重生、韌性與團結的長青象徵。

作者利哲宏博士是九龍城區議員，直資學校副校長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。

