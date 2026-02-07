思哲研究所｜從最新民調看日本大選：自民黨或橫掃眾議院？

思哲研究所｜柴思原



針對日本2月8日舉行的眾議院選舉（465席），《朝日新聞》於1月31日至2月1日對約37萬人進行了電話（比例選區）與網絡調查（小選區）。調查結果為我們預測本次選舉提供了重要窗口。結果顯示：第一，自民黨議席數可能大幅超過過半數門檻（233席），若加上日本維新會，執政陣營有望衝擊300席以上，形成「超級多數」。第二，中道改革聯盟表現低迷。第三，國民民主黨基本維持原狀。第四，參政黨與「未來團隊」呈現躍升之勢。



調查結果中有幾點尤其值得注意。

第一，高市自去年10月就任首相以來保持高支持率，其對自民黨的「帶票能力」已基本得到驗證。高市的支持者在比例代表投票中高度集中投向自民黨，很少出現「支持高市、卻改投國民民主黨或參政黨」的情況。

此外，在2025年參議院選舉中曾投票給參政黨的選民中，只有45%這次仍打算支持該黨，而41%轉而支持自民黨。同時，高市的個人人氣還吸引了無黨派選民：35%的無黨派人士傾向支持自民黨，而支持今年1月由立憲民主黨和公明黨結成的中道改革聯盟的僅為19%。

第二，中道改革聯盟未能將立憲民主黨、公明黨支持者以及無黨派選民整合為一個有效陣營。在公明黨支持者中，雖然有76%表示在比例代表投票中會支持中道改革聯盟，但在小選區中，只有55%願意投票給該聯盟的候選人，這也反映出公明黨和創價學會的動員能力不復當年。

第三，從政策層面看，中道改革聯盟看起來未能打動選民。在被認為最重要（48%受訪者選擇）的「物價與生活成本」議題上，51%的選民支持自民黨，而僅有19%支持中道改革聯盟。在關注度排名第三的「外交政策」（14%）議題上，自民黨的支持率高達61%，中道改革聯盟則只有12%。

第四，調查顯示投票率可能上升。表示「一定會投票」的受訪者比例達72%，高於2024年的66%，且各年齡層均有所上升。其中，18至29歲人群中，有51%表示「確定投票」。這意味着本次選舉的實際投票率或將高於2024年眾議院選舉的53.85%。在高市內閣整體支持度較高、且其本人及自民黨在無黨派選民中佔據優勢的背景下，更高的投票率反而可能促成「壓倒性勝利」。

有趣的是，2025年參議院選舉的投票率為58.51%，和2022年的參議院選舉比上升了6.46%，但結果是自民黨大敗。而此次投票率可能的上升，卻反而可能助力自民黨橫掃，因為上面提到的無黨派人士傾向於支持自民黨。

儘管調查顯示高市和自民黨可能取得全面勝利，中道改革聯盟很難追趕差距，但是選情仍存在一定的變動空間。筆者注意到在本次《朝日新聞》的調查中，仍有相當比例的選民尚未明確投票意向，比例代表約三成，小選區約四成，這些選民在一定程度上可能影響最終結果。

其次，高市近期關於「日元匯率」的發言不單引發了在野黨的批評，也可能觸動金融市場的敏感神經。1月31日，高市在神奈川縣川崎市的街頭演講中談及匯率對日本經濟的影響。她先強調企業應更多在國內而非海外投資，並稱「高市內閣將徹底改變這種狀況」，隨後表示很難簡單斷言「強日元好還是弱日元好」。

高市指出，弱日元有利於出口企業，並提到外匯特別會計因海外投資回報上升而「收益豐厚」。她最後強調，自己並非要比較強弱日元孰優孰劣，而是希望打造一個能夠承受匯率波動的強大國內經濟。對此，中道改革聯盟黨首野田佳彥批評她「輕描淡寫」弱日元已推高物價、加重家庭負擔。不過，高市上台後「日元貶值」和「增加政府支出」等政策的鮮明立場，迄今並未明顯影響其支持率。所以或許可以認為，她在經濟政策上的相關表態，短期內恐怕難以動搖那些已明確表示將投票給自民黨的選民。

耐人尋味的是，儘管選民在近幾個月的民調中始終將「高物價」列為首要擔憂，但是高市依然維持高支持率。這在一定程度上顯示，部分選民似乎對她在「日元貶值」等經濟政策上的立場表現出某種「選擇性失明」。一些研究者甚至將這種「失調」歸因於某種高市的「偶像效應」，尤其在她的年輕支持者中很明顯，其對相關經濟政策及原理的理解似乎有限。

