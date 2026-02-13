海豚研究｜應用材料AMAT——Capex大周期，半導體設備股春天來了！

海豚研究專欄

冬天終於要過去了，屬於應用材料的大周期終於來了。北京時間2026年2月13日上午，應用材料（AMAT.O）發布2026財年第一季度財報（截至2026年1月）。儘管本季度收入受去年同期半導體設備業務高基數影響同比微降，卻藏有結構性亮點，DRAM與服務業務雙雙實現兩位數增長，毛利率亦環比改善。



公司給出的下季度業績指引大幅超出市場預期，直接釋放出半導體行業資本開支大周期開啟的強烈信號。在AI與存儲需求雙重帶動下，半導體設備行業是否迎來真正的上行周期？應用材料又將如何把握這波機遇？長橋海豚君為你全面拆解這份財報的核心信號。

具體要點如下：

1. 核心數據：本季度營收70億美元，同比下滑2%，符合市場預期（70億美元），主因是去年同期半導體設備業務的高基數影響。亮眼的是，本季度DRAM與服務業務收入均實現兩位數增長。公司本季度毛利率49%，環比提升1個百分點，優於市場預期的48.4%。毛利率同比改善，主要是毛利率相對較高的半導體設備業務收入佔比回升，形成結構性拉動。

2. 具體業務情況：應用材料AMAT的業務主要分為半導體設備業務和服務收入兩部分，其中半導體設備業務是公司最大收入來源，佔比超七成。在半導體設備業務中：本季度邏輯類業務收入32億美元，環比下滑1%，表現仍較弱，除台積電外，英特爾等廠商的資本投入仍相對保守；本季度DRAM業務收入17.5億美元，環比增長28%，已連續兩個季度實現兩位數環比增長，彰顯存儲端的需求最為強勁。

3. 經營費用端：公司本季度經營費用增至約16億美元，其中包含2.5億美元的和解費用。核心經營費用方面，本季度研發費用小幅增至9.3億美元，管理費用則有所減少。公司曾在2025年10月末宣布啟動裁員計劃，裁員幅度約4%，目前完成度約3%，本季度核心經營費用率降至19.1%。

（應用材料公司於2026年2月11日宣布，已與美國商務部工業與安全局（BIS）達成和解協議。BIS此前指控公司在2020年11月至2022年7月期間，部分向中國客戶發運的貨物未遵守美國出口管理條例（EAR）規定，本次和解協議解決了該項指控。）

4. 下季度指引：應用材料AMAT預期2026財年第二季度營收71.5-81.5億美元，大幅超出市場預期的71億美元，區間中值環比增長9%；公司預期下季度Non-GAAP每股利潤為2.44-2.84美元，同樣顯著優於市場預期的2.25美元。

長橋海豚君整體觀點：

Capex大周期開啟，設備股的春天終於到來！

應用材料AMAT本季度的營收和毛利率表現，屬於市場預期內的平淡，收入端同比下滑主要受去年同期半導體業務的高基數影響，而DRAM和服務收入實現兩位數增長，已是相當亮眼的表現。

值得注意的是，公司本季度調整了報表口徑，將200毫米設備業務從應用全球服務部門轉入半導體系統部門，同時把顯示器業務一並歸入「其他」類別，更能凸顯公司核心業務的經營表現。

相比本季度的業績，公司給出的下季度指引才是真正吸睛的核心，預計下季度營收71.5-81.5億美元，區間中值環比增長9%，明顯優於市場預期的71億美元；每股利潤預期2.44-2.84美元，亦好於市場預期的2.25美元。

公司此前曾透露2026全年營收將呈「前低後高」走勢，因此市場對公司上半年的業績預期均相對謹慎，僅預期小幅增長。而本次超預期的指引，主要來自存儲相關設備的需求增長，該業務已連續兩個季度實現環比兩位數增長。

在本季度業績之外，市場更關注以下幾個方面：

1. 晶圓製造廠資本開支：在AI及存儲需求的雙重帶動下，多家核心晶圓製造廠紛紛上調資本開支展望，這也是推動公司股價上行的主要動力。

具體來看：（1）台積電將2026年資本開支指引上調至520-560億美元，年增百億美元以上；（2）美光將2026年資本開支提升至200億美元；（3）三星在HBM產品通過認證後，將加大存儲類資本投入。

結合各家的資本開支展望來看，2026年全球核心晶圓廠的資本開支將保持20%以上的增長，其中主要增量來自台積電的先進製程和存儲廠商的擴產。

2. 存儲業務佔比呈上升趨勢：存儲類收入約佔公司半導體業務的三成以上，在存儲廠商資本開支大幅增加的背景下，公司的存儲類收入佔比正呈現提升趨勢。應用材料AMAT在DRAM領域更具優勢，因為DRAM和HBM的製造更依賴沉積、CMP和先進封裝等工藝，這也使得公司的存儲收入主要來自DRAM領域，而非NAND。

另一方面，拉姆研究在3D NAND的關鍵工藝——高深寬比刻蝕領域形成絕對壟斷，隨着3D NAND堆疊層數增加（如232層、300層+），對刻蝕設備的投入增長呈非線性。在存儲周期上行、NAND擴產的背景下，拉姆研究的業績彈性更為明顯。

應用材料AMAT則相對側重DRAM領域，增長更為穩健，在存儲廠商資本開支持續增加的情況下，公司的存儲類收入佔比還將進一步提升。

整體來看，應用材料AMAT本季度財報表現一般，但下季度指引明顯超市場預期。結合公司給出的全年「前低後高」預期，市場對公司下半年及2027年的表現將更為期待。

當前半導體行業已開啟擴產周期，市場預期這一周期至少持續兩年以上。其中2026年的資本開支將主要投向AI芯片及存儲產品擴產，2027年的資本開支還將受益於2nm製程的升級迭代，以及後續的端側AI發展。

應用材料AMAT的業績將在2026年下半年繼續提速，在本輪Capex上行周期的推動下，公司股價有望再度向上突破。

以下是長橋海豚君關於應用材料AMAT財報的詳細分析：

一、主要經營數據：業績指引大超市場預期

1.1 收入端

應用材料AMAT在2026財年第一季度實現營收70億美元，同比下滑2.1%，符合市場預期的70億美元，主因是去年同期半導體設備業務的高基數影響。本季度收入看似「低迷」，但從結構性角度看，卻有不俗亮點：本季度DRAM業務和服務業務均實現了兩位數增長。

公司管理層預計下季度營收有望達71.5-81.5億美元，區間中值環比增長9%，優於市場預期的71億美元。由於公司此前給出了「前低後高」的全年預期，市場對下季度的業績預期相對偏低，本次超預期的指引，直接表明當前DRAM等相關設備的需求好於市場期待。

1.2 毛利率

應用材料AMAT在2026財年第一季度實現毛利34.4億美元，同比下滑1.7%，其中毛利率達49%，環比提升1個百分點，優於市場預期的48.4%。這一改善主要是毛利率相對較高的半導體設備業務收入佔比回升，形成了結構性的拉動作用。

對於下季度毛利率，公司預計將達49.3%，實現進一步提升，這一增長仍將受DRAM等相關設備需求增加的帶動。

1.3 經營費用及利潤

應用材料AMAT在2026財年第一季度的經營費用為16億美元，同比增長21%，費用大幅增加的核心原因，是公司本季度產生了2.5億美元的和解費用。

（應用材料公司於2026年2月11日宣布，已與美國商務部工業與安全局（BIS）達成和解協議。BIS此前指控公司在2020年11月至2022年7月期間某些向中國客戶發運的貨物未遵守美國出口管理條例（EAR）的規定，該和解協議解決了該指控。）

在核心經營費用中：

（1）本季度研發費用9.3億美元，同比增長8%；

（2）本季度銷售費用2.2億美元，同比增長8%；

（3）本季度管理費用1.9億美元，同比下滑26%，主因是公司在2025年10月末宣布了裁員計劃，計劃裁減員工總數的4%。

應用材料AMAT本季度核心經營利潤21億美元，同比下滑3.6%，核心經營利潤率為29.9%。利潤端的改善，主要受毛利率回升的帶動。

二、各業務進展：Capex大周期之下，存儲業務連續環比增長

應用材料AMAT從本季度開始調整了報表口徑，將原本歸屬於應用全球服務的200毫米設備業務，轉入半導體系統部門，同時將顯示器業務一並歸入「其他」類別，讓核心業務的業績表現更為清晰。

從應用材料AMAT的分業務表現來看，半導體設備業務是公司最大的收入來源，本季度佔比達73%，主要包括沉積、刻蝕、CMP等設備收入，應用於邏輯類、存儲類等晶圓製造領域；其餘收入主要來自應用全球服務業務（設備維護、升級等），本季度佔比約22%。

2.1 半導體設備業務

應用材料AMAT的半導體設備業務在2026財年第一季度實現營收51.4億美元，環比增長5.4%，符合市場預期的51.6億美元，增長主要來自DRAM需求回暖的帶動。

半導體設備業務是公司的業務核心，可細分為邏輯類、存儲類兩大應用場景：①本季度邏輯類業務收入31.9億美元，環比下滑1%，仍是半導體設備業務的主要收入來源；②本季度DRAM業務收入17.5億美元，環比增長28%。

DRAM業務已連續兩個季度實現兩位數環比增長，主要受存儲廠商擴產需求的帶動，其中美光、三星、海力士均明確表示將在2026年增加資本開支，這一趨勢有望推動公司存儲類收入佔比進一步提升。

由於公司的設備主要用於半導體生產製造，晶圓廠是最直接的下游採購方。隨着台積電、美光等核心晶圓廠相繼上調資本開支，2026年全球核心晶圓廠的資本開支將保持20%以上的增長，為公司後續的業績提速奠定了堅實基礎。

2.2 服務收入

應用材料AMAT的服務業務在2026財年第一季度實現營收15.6億美元，同比增長15%，符合市場預期的15.4億美元。公司本季度將200毫米設備業務從服務業務劃入半導體系統部門後，服務業務將更聚焦於設備維護、零部件用量管理、智能製造解決方案（預測性維護、遠程診斷）等核心領域。

由於設備維護等屬於行業常規性需求，業務波動較小，公司預計服務業務未來將保持低雙位數的穩定增長。

2.3 各地區收入

中國大陸和中國台灣一直是公司最大的收入來源，本季度兩地的收入佔比分別達30%和25%。此外，隨着三星、海力士加大DRAM相關設備的採購力度，本季度韓國地區的收入佔比繼續回升至21%。

值得注意的是，當前中國大陸地區的收入佔比維持在三成左右，該部分收入仍存在一定的不確定性。近期公司與BIS達成和解並支付相關費用，在一定程度上緩解了中美半導體領域摩擦帶來的影響。

此前BIS的管制調整曾直接限制了公司的設備出口，2025年9月29日BIS發布規定，任何由「實體清單」中一家或多家實體持股比例≥50%的關聯實體，將被納入實體清單的出口管制範圍，需遵守與清單內實體一致的監管要求。

在後續的中美談判後，BIS將此項規則從2025年11月10日起正式暫停實施一年。目前該項管制措施雖已暫停，但BIS對中國大陸的設備出口限制範圍仍約有20%，主要涵蓋先進製程、NAND、DRAM以及部分ICAPS市場（物聯網、通信、汽車電子、功率和傳感器）。

