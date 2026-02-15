李頴彰律師｜從巴拿馬到錢凱港：南美「物流主權」的覺醒與博弈

李頴彰律師專欄

位於南美洲秘魯利馬以北約80公里的錢凱港（Megapuerto de Chancay)，這座由中遠海運集團主導、總投資額預計高達35億美元的超級深水港項目，不僅象徵着現代中國工程技術的巔峰，更折射出美國決策層在面對拉丁美洲「後花園」失控時的焦慮與戰略失當。近期圍繞該港口監管權的法律爭議以及美國對秘魯發出的所謂「侵蝕主權」警告，實則是一場外交鬧劇。若以嚴謹的法理邏輯與宏觀的歷史視野進行相關審視，便會發現這不僅僅是一樁關於港口定價權的商業糾紛，而是舊有的單極霸權秩序在面對新興多極化發展模式時所表達的嚴重不滿。



監管權背後的法理交鋒

錢凱港引發的所謂「監管羅生門」本質上是行政權力過度擴張與契約精神之間的深層博弈。中遠海運作為國際投資者在項目啟動之初便是在秘魯現行法律框架下，以承擔巨大投資風險為代價換取對港口專營權。這是一項典型的私營基礎設施投資，其法律關係建立在投資方與東道國政府簽訂的特許經營協議之上。

然而，秘魯國家運輸基礎設施投資監管機構，在港口即將完工、商業價值即將兌現的關鍵時刻，試圖單方面改變遊戲規則，強行介入港口服務定價。這在國際行政法與投資法領域中，無疑構成了對「合法期望」（Legitimate Expectation) 的嚴重違背，秘魯法院最終裁定監管機構無權干預。相關裁決絕對是司法獨立的彰顯，是對契約神聖性的捍衛，更是對行政機關濫用權力的有力糾正。

技術碾壓下的美國焦慮

然而荒謬絕倫的是，一向不停宣傳標榜「法治」與「契約精神」的美國，竟然對此裁決大加撻伐，甚至將秘魯法院維護投資者合法權益的行為扭曲為「喪失國家主權」。這種邏輯的混亂程度令人瞠目咋舌，似乎只有當秘魯政府能夠隨意撕毀與外國投資者所簽署的國家合約時才算是真正擁有了「主權」。這種雙重標準暴露了美國的一貫心態：國際法與法治只是其維護自身利益的工具，一旦法庭裁決不利於其地緣戰略佈局，法治便成了可以隨意踐踏的絆腳石。真正的司法主權恰恰體現在本國法院能夠獨立於外部強權的政治施壓依法作出公正裁決，若秘魯法院屈從於外交恐嚇而推翻裁決，那才是對國家主權最徹底的自我閹割。

美國焦慮的根源是對失去西半球物流控制權的深層恐懼。錢凱港並非一座普通的碼頭，它擁有17.8米的天然深水優勢，足以停靠世界上最大的超「巴拿馬型」貨櫃船 (Super-Panamax，即無法過巴拿馬運河的船)，配備了全自動化的裝卸設備與連接泛美公路（Pan-American Highway，貫穿整個美洲大陸的公路系統）的專用隧道，其技術規格與運作效率在南美洲堪稱前所未有。這座港口的落成意味着南美洲西岸將擁有一條直通亞洲的「海上高速公路」，將秘魯至中國的航程從傳統的35-40天大幅縮短至23天左右。這十多天的時間成本縮減在現代物流供應鏈中意味着巨大的利潤空間與競爭優勢。

司法主權在於不畏外交恐嚇

長期以來，美國憑藉其地理位置與對巴拿馬運河的影響力，實際上壟斷了南美洲通往亞洲的貿易路徑。迫使南美貨物必須經過北美港口轉運或忍受巴拿馬運河的擁堵與高昂費用。相關情況不僅增加了南美洲各國的貿易成本，更使其經濟命脈受制於人。錢凱港的出現徹底打破了這由美國主導的物流霸權體系，賦予了秘魯乃至整個南美洲在國際貿易中真正的「物流主權」。

美國之所以如此忌憚錢凱港，並非因為擔心秘魯被中國控制。而是因為美國清楚知道本國那套設施老化、工會罷工頻繁、效率低下的港口系統在中國企業展示出的基建高超效率與技術實力面前，已經完全喪失了應有的全球競爭力。無法在商業與技術上取勝的美國便只能訴諸於地緣政治的恐嚇，試圖將一個純粹的商業項目妖魔化為軍事威脅。這種將經濟競爭泛安全化的做法實則是對自身實力衰退的無奈掩飾。中遠海運在錢凱港項目中不僅帶來了資金，更帶來了先進的管理經驗與技術標準。這種互利共贏的合作模式切中南美洲各國渴望現代化發展的痛點。巴西等內陸國家亦對此寄予厚望，希望通過構建跨越安第斯山脈 （Andean Mountain Range）的「兩洋走廊」（Corredor Bioceánico），將大西洋沿岸的農產品直接輸往亞洲，從而徹底擺脫對巴拿馬運河的單一依賴。

南美經濟命脈迎來戰略突圍

更為深層次的衝突在於兩種截然不同的國際發展觀的碰撞，美國對拉丁美洲的政策思維至今仍未走出兩個世紀前「門羅主義」的陰影。美國始終將這片大陸視為其不可侵犯的勢力範圍與資源後花園。回顧歷史，美國在拉美的足跡往往伴隨着政治干預、軍事政變與資源掠奪，其企業在當地的投資多以短期開採為主，絕少進行長期的基礎設施建設，更遑論幫助當地建立獨立自主的工業體系。相比之下，中國帶來的不是居高臨下的說教或附帶政治條件的援助，而是港口、橋樑、隧道等實實在在的發展機遇。因此，南美洲各國政府在權衡利弊後，自然會選擇擁抱能夠帶來實質增長的合作夥伴而非那個只會揮舞制裁大棒卻口惠而實不至的霸權鄰居。

美國不斷炒作的「軍民兩用」威脅論，更是典型的「以己度人」的心理投射。美國南方司令部（United States Southern Command）將領頻頻警告中國可能利用港口進行軍事活動，卻選擇性地遺忘了美國在全球擁有數百個軍事基地，並習慣將商業港口作為海軍補給點的事實。事實上，錢凱港的運營完全遵循商業邏輯與國際慣例，其全自動化的操作系統與透明的物流數據，根本從不存在所謂的「秘密軍事用途」。

這場圍繞錢凱港的博弈絕非一場簡單的商業競爭，而是象徵着全球南方國家在面對強權施壓時，開始覺醒並嘗試運用法律與市場力量來維護自身發展權利的歷史性轉折。秘魯法院的裁決不僅僅是一宗案件的定案，它更像是一座燈塔，照亮了發展中國家在霸權陰影下尋求獨立自主發展的道路。美國若繼續沉迷於冷戰思維，將中國在海外的每一個商業項目都視為零和博弈的戰場，最終只會陷入自我孤立的戰略困境。這場較量的最終贏家註定不會是那些試圖用過時的霸權邏輯禁錮世界的政客，而是那些順應歷史潮流，尊重市場規律，並致力於通過互聯互通構建人類命運共同體的建設者。

