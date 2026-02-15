黃頴灝｜智能廚餘回收：從個人責任到社區共識

黃頴灝專欄

近年香港政府為應對廚餘問題，推動了「私人屋苑智能廚餘回收桶試驗計劃」，旨在鼓勵社區參與廚餘回收，減少垃圾堆填區壓力，並提升環保意識。該計劃為參與屋苑免費提供智能廚餘回收桶，並安排貨車將回收的廚餘送往政府的有機資源回收中心（O•PARK）作免費處理，回收的廚餘更會用於發電。然而，隨着首批試驗期結束，部分屋苑因部分業主反對而選擇退出計劃，主要原因是認為廚餘回收屬個人責任，不應由全體業主分擔相關費用。筆者認為大家可以多考慮政府在該計劃中提供的全面支持及其對社區的長遠價值，毅然放棄計劃實在令不少支持者感到惋惜。



政府全面支持回收服務

政府在「私人屋苑智能廚餘回收桶試驗計劃」中，不僅免費向屋苑提供智能廚餘回收桶，還安排了免費的貨車物流服務，屋苑收集的廚餘會被送往政府管轄的有機資源回收中心（O•PARK）處理。有機資源回收中心提供免費廚餘處理服務外，還利用廚餘轉化為可再生能源發電，實現了廢物再利用的環保目標。

這意味著，屋苑參與這項計劃，除了低成本分擔基本維護費外，所有的廚餘後續處理和運輸開支都由政府全額承擔。如果沒有這些免費的支持，屋苑若自行處理廚餘，勢必要支付額外的物流和處理成本，甚至需要為廚餘的專業處理另行尋找服務供應商，這是一筆更大的開支。政府的這些資助與安排，無疑為屋苑提供了一個低成本、可持續的廚餘回收解決方案，同時也讓住戶參與環保的過程變得更加簡單與便利。

社區設施與共享責任

屋苑內設施管理理念應是秉持共享責任，例如屋苑內的會所、游泳池和遊樂場等這類設施，並非每一位業主都會使用，但它們的維修與運行費用，卻需要由全體業主共同維護，這是因為這些設施提升了屋苑的整體品質與吸引力，其價值並不局限於個別使用者，而是惠及整個社區。智能廚餘回收桶當然不能直接跟這些原有建好的設施相比，而且這是後來新增的回收「設施」，但其功能與貢獻同樣也值得被納入物業管理的一部分，而且智能廚餘回收桶可以算是星級的回收設備，它不僅是供部分人使用的選擇性服務，更是一項提升整體社區生活質素的基礎設施。

每台智能廚餘回收桶的成本，包括機器價格和兩年的運作保養費用，總額高達34,000元。政府免費為屋苑提供這些設備，並承擔了試驗期內的維修費用，實際上等同於贈送了 68個月的基本維護費用（以每月基本維護費500元計算），相當於 5年半的費用。這筆免費資助，無疑為屋苑大大減輕了初期的經濟負擔，也為住戶提供了一個低成本嘗試廚餘回收的機會。更重要的是，政府會繼續為透過智能廚餘回收桶參與廚餘回收的住戶提供綠綠賞積分奬賞，住戶每次進行廚餘回收均會獲得$0.5等值的綠綠賞積分。住戶只要每月進行四次或每星期進行一次廚餘回收，即可總共獲得$2等值的綠綠賞積分，足以彌補住戶每月所承擔約$1至$2的智能廚餘回收桶運作及維修費用。

再加上免費的物流與處理服務，政府已經為社區提供了非常全面的支持，這些支持的價值，絕不僅是金錢上的計算，而是對社區環保工作的極大鼓勵和推動。智能廚餘回收設施的維修費用，按每個桶每月500至880元計算，分攤到每戶僅需1至2元。這筆微不足道的費用，卻能帶來長遠的環保價值與社區效益。它不僅改善了社區環境，還能提升屋苑的市場價值與形象。此外，隨着垃圾徵費政策的推進，廚餘回收習慣能幫助居民減少垃圾總量，從而降低未來垃圾徵費的負擔。

回收與管理的成本關係

即使某些業主不參與廚餘回收，原來源頭分類的廚餘仍會存在，當沒有選擇下，他們的廚餘仍然會以垃圾的形式進入垃圾桶，被視作一般垃圾處理。這不僅增加了垃圾的總重量，也提高了垃圾處理的成本，仍需由全體業主分擔。相比之下，智能廚餘回收桶能有效減少垃圾中的廚餘比例，降低垃圾房的氣味與衛生壓力，同時改善整體居住環境。

例如，回收桶的自動驅除異味功能，能避免垃圾房異味四溢，並減少蟲鼠滋生問題，全體的業主其實也受惠於這項設施帶來的環境改善。若屋苑選擇放棄智能回收桶，居民仍然有廚餘回收需求，物管公司很可能重新設置普通掩蓋式的廚餘桶。然而，這些傳統設施因缺乏密封設計，會導致氣味和蟲鼠問題，這些過往的經驗早已印證了它們的弊端。與其讓屋苑倒退回老舊模式，不如支持智能回收桶的延續，實現更高效的廚餘管理。

智能廚餘回收桶，不僅僅是一個設備或個人選擇，更是一項提升屋苑形象的星級回收設施，因政府補貼下成本不高，也可以為下一代提供環保教育。就像會所或游泳池一樣，它的價值並不局限於誰在使用，而是體現在整個社區的環境改善上。環保不止是個人選擇，更可以是整個社區的共同責任。無論是否參與廚餘回收，每位業主都在社區中共享環境的改善成果。智能廚餘回收桶不僅讓積極參與者受益，也讓非參與者間接受惠，這正是社區設施的價值所在。

作者黃頴灝是元朗區議員，民主思路聯席召集人（內務及地區事務），環保公司董事。



