源途有你｜從工具到盟友：四大專業界別的 AI 轉型之路

科技發展之快遠超想像，人工智能（AI）不但是辦公室好幫手，甚至更成為專業人士日常工作的重要夥伴。尤其生成式AI與大模型技術的普及，讓AI從「效率工具」升級為「專業協作者」，其核心定位是輔助而非取代。AI技術簡化了重複性任務，在技術更趨成熟之下，甚至有能力協助解決專業人士的工作難題，提升其效率之餘，亦有助增加工作的精準度，可預見在AI科技高速發展下與各專業界別能夠成就出協同新常態。



上文提到AI在一般辦公室的應用已越來越廣泛，可減省不少涉及大量數據或重複性較強的工作，但其實對於相對專門的行業，筆者有作出探討及與各專業朋友交流，得悉其應用亦不能忽視。

如以工程界為例，因當中涉及圖則的分析或結構的審視等，以往在科技尚未發展完善之時，曾出現核對圖則不夠精準而令工程進度產生問題等情況，但AI的應用令圖則分析及計算更快捷和精準，可協助工程師進行結構應力運算工作及模擬分析等，以電腦擬定不同情況去制定不同預案等，如坊間便有公司推出地面空間隧道智能系統等去協助施工，結合BIM（建築信息模擬）技術還能實現施工安全實時監測、工程進度智能預測，大大提升工程效率，也讓工程師專注於創新設計、項目統籌等高價值工作。

另外，會計行業亦涉及大量數字，以往會計專業人士無可避免需進行繁複的分析及核對工作，但在AI協助下，如利用AI審計平台或財務分析平台等，會計師或可減省需花上數以周計或月計去進行的審計及抽樣工作，而可嘗試以自動識別系統去處理財務數據，包括尋找異常交易、實時稅務合規檢查、企業財務風險預警等，讓會計師騰出精力專注財務戰略規劃等高階專業工作。

此外，法律界亦有機會用上AI協助工作，如法律專業從業人員以往需閱覽大量資料或案例去為案件作準備，但若以人工智能協助初步篩選或揀出關鍵案例，或利用AI作比對不同地區法律條文、合同審核、法律文書草擬等，亦可大大減埋頭苦讀案例等工作。在香港法律實務中，AI更能輔助訴訟風險評估，縮短案件準備周期，但律師的庭辯技巧、與客戶溝通及倫理判斷等始終是其核心工作，難以替代。

至於在醫學上的應用似乎更為常見，醫護人員進行診治時往往要分析大量醫學影像，如加入AI應用，可便利初步識別，如透過慢性病風險預測模型等系統，嘗試先找出可能有異常的情況。香港亦已有醫療機構開始引入AI影像輔助診斷系統，涵蓋肺結節、眼底病變等識別，方便醫生作進一步檢查，亦可減省診斷時間，令患者及早獲得適切治療，AI充當醫生的「第二意見」，而非取代臨床診斷與醫患溝通。

根據香港生產力促進局早前進行與人工智能相關的調查發現，逾60%引入專業AI工具的企業，其專業僱員的基礎性工作減少多達30%。俗語說「工欲善其事，必先利其器」，如筆者早前所言，現今世代AI已取代不少辦公室工具，成為最能「善其事」之「器具」。

各專業界別無須懼怕AI的到來，AI從來不是專業人士的競爭對手，而是助力提升專業價值的盟友。大家對應之道應清晰明確，首先主動接納與學習AI工具，掌握本行業相關AI技術的基礎應用；其次專注發揮人類不可替代的核心能力，包括專業判斷、創新思維、倫理決策、情感溝通與複雜問題處理；最後以人機協作思維重構工作模式，將機械、重複、數據驅動的工作交予AI，自身聚焦高價值、高深度的專業服務。

從遠古石器的運用，到蒸汽機以至電腦的使用及革新，再到如今人工智能的崛起，這不單單是工具的更迭，更是人類自古以來文明與能力進化的重要關節。AI的出現，是為了讓人類從重複勞務中釋放，專注於思考、創造、判斷與人文價值，推動專業領域乃至整個社會邁向更高層次的發展。故大家不應故步自封，反而可藉著AI尚在發展中或改進中之勢，加快學習，令它成為自己職場上更進一步、自我增值，乃至推動人類整體進步的關鍵推助力。

