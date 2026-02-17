李頴彰律師｜赤馬紅羊的現代變奏：魯比奧宣言與新殖民邏輯的危險

李頴彰律師專欄

每逢新春，社交媒體往往充斥着大量流年運程與玄學投資攻略等。儘管法律界人士向來以理性著稱，理應「怪力亂神，子所不語」，但奈何卻有不少在港法律事務所都篤信風水命理之說。今年，「赤馬紅羊劫」一詞頻繁在大量媒體上出現，成為解讀本地、內地及國際時局的熱門關鍵詞。



在天干地支體系裏，丙午年（赤馬）被視為極陽之象，其中天干的「丙」屬陽火，如烈日當空；地支的「午」屬馬，同樣是火旺之地。因丙午年天干地支皆為火，達到陽氣最盛的狀態。古人認為這種純陽之火過于剛烈，容易導致天地間陰陽失衡，從而引發極端的躁動與破壞。緊隨其後的丁未年（紅羊），則呈現另一種凶險。其中天干的「丁」屬陰火，如燈燭星火；地支的「未」屬羊，五行雖屬土，卻是夏末的「燥土」。燥土不生金而能晦火。所以，丁未之年火氣雖不如丙午般猛烈，却如悶燒之炭，熱力內蘊而持久，往往象徵事物的焦灼與枯竭。因此，「赤馬紅羊」在玄學中代表了一個「火運」登峰造極直至物極必反的周期。在這兩年中五行之氣偏枯，水氣被蒸乾、金氣被熔斷。古人視這種能量的劇烈偏頗為引發自然災害與社會動盪的根源。

宋代學者試圖將國運興衰與玄學周期相互印證，並嘗試找出歷史運行軌迹。北宋邵雍著《皇極經生書》，而南宋柴望著《丙丁龜鑑》。《丙丁龜鑒》詳細梳理了自秦漢至五代十國年間，發生于丙午、丁未年的國家危難。從秦朝覆滅、安史之亂到五代十國的政權更迭。在柴望筆下丙午、丁未這兩個年份幾乎成了「厄運清單」。尤以北宋末年的「靖康之耻」最為刻骨銘心，靖康元年適逢丙午，次年丁未，金兵南下導致北宋滅亡。這場歷史浩劫將「赤馬紅羊劫」從單純的玄學概念，升華為歷代知識分子心中揮之不去的憂患意識，警示著盛極而衰、物極必反的歷史規律。

剛步入2026首季，全球地緣政治格局已告別了以往單純的大國理性博弈範式，轉而進入由美國主導的「rAP」 （Reactive, Ad-hoc, Personalized）時代，即反應性、臨時性與個人化特徵的决策模式，意味着美國戰略不再基於長遠的考慮而是取决於特朗普個人的情緒起伏與短期利益交換。這種政策上的極端不確定性與躁動，恰與「赤馬紅羊劫」所象徵的不謀而合，預示着國際秩序正走向一個缺乏緩衝與理性的危險周期。

近日，在慕尼黑安全會議上，美國國務卿魯比奧更發表標志着美國外交政策徹底轉向極端實用主義，一份以「文明衝突」為包裝的新殖民主義宣言。當美國最高級別的外交官員公然宣稱將國際法貶抑為「抽象概念」，並將軍事力量的職能從維護和平異化為服務特定族群利益的工具時，二戰後建立的全球安全架構面臨着結構性的崩解。這已非單純的地緣政治角力，而是人類文明發展方向的倒退，其核心在於試圖將19世紀弱肉强食的叢林法則，重新植入21世紀的國際關係之中，令「强權即公理」的邏輯死灰復燃。

這種新戰略中的歷史修正主義傾向尤為危險。魯比奧將西方列強的殖民擴張美化為文明傳播，刻意淡化過程中的掠奪本質，旨在為當下的單邊主義行動尋求道德豁免。通過暗示聯合國等國際機構在處理加沙或烏克蘭危機上的無能，並將美軍的單邊行動奉為國際行事標準，美國實際上是在否定集體安全機制。這種邏輯不僅是對主權平等原則的踐踏，更是對全球南方國家獨立地位的蔑視，仿佛這些國家的命運只能由西方强權裁决，而非由其人民自决，這無疑將加劇南北半球的對立與不信任。

該演說在經濟層面所揭示的戰略具有極強的排他性與掠奪性。「新西方聯盟」並非基於開放的自由貿易，而是一個封閉的資源壟斷集團。美方明確提出建立不被競爭對手控制的關鍵礦物供應鏈，並在全球南方爭奪市場份額，其本質是將全球經濟體系武器化。這種思維將國際貿易扭曲為零和博弈，試圖通過政治施壓鎖定資源，與昔日「東印度公司」依靠「船堅炮利」進行壟斷貿易的行徑殊途同歸。這不僅是為了維持日漸衰微的經濟霸權，更將導致全球貧富差距擴大，並有可能在資源豐富地區引發新一輪的代理人戰爭。

此外，魯比奧在演說中過度強調「西方文明」的血緣與信仰紐帶，暴露了美國政治精英深層的種族主義焦慮。通過將西方定義為一個基於特定宗教和歷史遺產的排他性俱樂部，美方試圖在歐洲與其他文明之間築起高牆。這種身份政治的操作，旨在利用歐洲內部的文化焦慮，將跨大西洋夥伴關係異化為針對非西方世界的「種族堡壘」。這不僅背離了人類命運共同體的理念，更是在人為製造文明衝突，將新興世界推向對立面。這種「以鄰為壑」的策略雖能暫時凝聚極右翼勢力，長遠而言卻將切斷西方與世界的交流橋樑，使其陷入更深的孤立。

更令人心寒的是，將戰後重建視為商業地產項目的隱喻，揭示了新戰略背後冷血的資本邏輯。當人道主義危機被轉化為利潤計算，當領土主權被視為可交易資產，國際政治的道德底線便蕩然無存。這種將國家行為私有化、商業化的傾向，意味着未來的衝突可能不再僅為了國家利益，而是為了滿足跨國資本集團的貪婪。戰爭若淪為商業併購的極端形式，和平將變得遙不可及，因為衝突的終結往往意味着某些利益集團利潤的終止。

魯比奧的演說折射出美國試圖復活舊時代的殖民邏輯來挽救霸權衰落。這種逆歷史潮流的行徑，無法阻擋全球南方崛起的步伐，反而會加速現有秩序的崩解，迫使各國尋求建立更公正包容的新型國際關係準則。當古人所恐懼的「赤馬紅羊劫」以現代政治的混亂形式重現，世界各國不得不在動盪中尋找新的平衡。

作者李頴彰是執業律師、熟悉民事訴訟和刑事訴訟事項，暨南大學國際關係學院政治學博士候選人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。

