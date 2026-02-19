李頴彰律師｜美軍殺妻疑犯潛逃香港：制裁政治箭終成傷己迴力鏢

李頴彰律師專欄

美國維珍尼亞州諾福克市（Norfolk, Virginia）近日揭發的一宗家庭倫常慘劇。相關慘劇不單是一宗令人髮指的嚴重暴力刑事案件，更意外地挑動當前中美關係的敏感神經，並使港美之間本已複雜的司法互助機制面臨新的考驗。案中疑犯，現年38歲的海軍預備役軍人David Varela，涉嫌殺害妻子Lina Guerra並將其遺體藏於家中雪櫃，隨後潛逃至香港。



美方親手製造引渡真空

這宗案件被美方控以一級謀殺罪，緊隨而來的一場跨國追捕行動，卻揭示了美國政府過去數年對中國及香港特區政策的短視與荒謬。疑犯選擇香港作為逃亡地，客觀上利用了美方親手製造的法律真空。因此，這場跨國追緝行動能否成功，關鍵並不在於香港警方的執法能力，而在於美方能否面對其切斷港美司法互助協議後所帶來的災難性後果，以及其在處理逃犯問題上長期持有的雙重標準。

香港特區政府與美國政府早於1998年生效《移交逃犯協定》。多年來雙方在打擊跨國犯罪、維護公義上合作無間。然而在2020年，時任美國總統特朗普為表達對中國落實《香港國安法》的不滿，簽署行政命令單方面終止給予香港的特殊待遇，隨後更主動暫停了與香港的移交逃犯協定。這出於政治動機的魯莽舉措，當時被美方視為「制裁」香港的有力武器。殊不知今日卻淪為「迴力鏢」，狠狠地擊中美國自身的司法體系公義。當一名極度危險的美國殺人疑犯利用這法律漏洞大搖大擺地入境香港，美國執法部門才驚覺已失去了要求香港履行條約義務的法律基礎。這種外交上的自斷臂膀，直接導致了今日美方在尋求引渡時顯得進退維谷，既無法理依據，更無道德高地。

司法互信危機尚未解除

在缺乏長期協定的情況下，雖然香港《逃犯條例》第503章容許特區政府以「個案形式」處理移交請求，但這在實際操作層面上卻面臨着難以逾越的政治與程序障礙。根據相關法例，特首發出的證明書需經立法會審議，而在當前以「愛國者治港」原則下組成的新一屆議會去通過一項旨在協助美國的議案，無異於天方夜譚。試問，當美國至今仍對本港多位現任及卸任官員及法官實施無理制裁，甚至在每年其國會報告中對香港的法治狀況大肆抹黑之際，特區政府又有何理由動用政治資本，啟動繁複的立法程序去協助一個對自身充滿敵意的國家？若特區政府在此刻對美方有求必應，不僅是對被制裁官員及法官的不公，更會向本港及國際社會傳遞出錯誤的訊號，彷彿香港特區政府在面對無理打壓時仍會委曲求全。這不僅是法律程序的問題，更是政治倫理的考量。

更為諷刺且令人無法忽視的是，美國在處理逃犯問題上長期奉行極度虛偽的雙重標準，嚴重破壞了國際司法合作中最核心的「互惠原則」。過去數年，多名涉嫌在香港干犯嚴重罪行、甚至涉及危害國家安全的通緝犯潛逃至美國，美方不僅未有履行國際義務將其遣返，反而以「人權」、「民主」為幌子，為這些罪犯提供政治庇護或延遲強制離境的待遇。這種霸權行徑，早已令港美之間的互信基礎蕩然無存。如今，當美國自身的公民在國內犯下謀殺重罪後潛逃至香港，美方卻忽然高舉公義旗幟要求港方配合，這種前後不一的態度，實在難以令全港市民大眾信服。外交是講求對等與互惠的，若美方無法在遣返香港通緝犯一事上展現誠意，特區政府亦無義務在單方面受損的情況下為美國收拾殘局。

軍人背景存在國安變數

此外，此案還有一個極具敏感性的變數，即疑犯的「海軍預備役軍人」身份，這使得案件性質從單純的刑事犯罪，提昇至國家安全的敏感領域。根據美國媒體披露的細節，David Varela的軍事背景絕非泛泛之輩：他早於2007年便加入美國海軍預備役，服役足跡遍及全國至少六個州份，期間更曾獲頒多項軍事獎章。這種資歷顯示其在美軍體系內有著長期的參與。正因如此，海軍犯罪調查局（Naval Criminal Investigative Service, NCIS）將有極大機會高度關注此案。其核心憂慮並非僅止於謀殺指控本身，而是深恐David Varela是否曾接觸過敏感軍事資訊。美方軍事評估通常先會假設，任何曾接觸機密資訊的人員若身處「戰略競爭對手」的管轄範圍內：即被拘捕於中國境內，都將構成潛在的敏感資訊外洩風險，擔心相關軍事機密落入外國政府手中。

既然美方對此抱有如此重的戒心，那麼特區政府及中央駐港國安公署絕對有權利也有必要，在考慮任何後續行動前，先對該名疑犯進行詳盡的背景調查與國安風險評估。這不僅是為了核實其是否攜帶敏感軍事資料，更是為了確保其在港期間沒有進行任何危害國家安全的間諜或滲透活動。這意味着，即便撇開引渡協議的問題，單就國安審查這環節，案件的處理時間也可能會遠超美方預期，甚至可能因涉及國防外交事務而由中央政府直接介入。

香港不再跟隨美方起舞

當然，美方仍有一條非正式的解決路徑，即透過註銷疑犯護照，使其在港喪失合法逗留資格，再由香港入境處根據《入境條例》將其遞解出境。這種行政手段過去雖有先例，但必須建立在雙方互信與尊重的基礎之上。這宗跨國追捕案向全球展示了將司法合作政治化所帶來的惡果。香港作為法治社會，自然不會容忍殺人疑犯逍遙法外，尤其是面對David Varela這類涉嫌以極度冷血手法殘殺至親、且受過專業軍事訓練的危險人物。

David Varela 流竄於香港市面，客觀上已對本港市民的人身安全構成了一枚隨時可能引爆的計時炸彈。但這並不代表香港必須無條件地配合美國的指揮棒起舞。在美方未解除對港官員及法官制裁、未停止干預香港司法獨立、未在遣返香港逃犯問題上作出對等回應之前，特區政府完全有理由採取「依法辦事」的嚴謹態度，嚴格按照本地法律程序處理。這並非特區政府不講情理，而是對法治尊嚴的維護，亦是對霸權主義最有力的回擊。美國若想解開這個死結，必須先學會尊重，並為其過去的傲慢與偏見付出相關代價。

作者李頴彰是執業律師、熟悉民事訴訟和刑事訴訟事項，暨南大學國際關係學院政治學博士候選人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。

