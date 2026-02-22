黃頴灝｜擴展在校課餘托管計劃——解決雙職家庭生兒育女後顧之憂

黃頴灝專欄

香港的出生率持續下降，政府雖推出現金津貼、生育扣稅等措施，試圖提升生育意願，但這些政策未能觸及家庭的核心痛點，這就是子女的教育及照顧問題。對許多雙職夾心階層或中產家庭而言，最大的壓力來自放學後的「空檔時間」，特別是安排接送和功課跟進的需求。家長在工作與家庭之間疲於奔命，部分家長甚至因此放棄全職工作，進一步削弱了生育意願，或者是中產家庭父母一人放棄事業，全職照顧子女，令一方家長放棄事業，也令香港減少了一份經濟動力。夾心階層或中產家庭雖沒有基層經濟壓力，卻因缺乏托管支援而面臨相同的育兒困難，這些問題並未受到現行政策充分關注。



筆者建議，政府應進一步或在可預期的將來全面擴展在校課餘托管計劃，並將其發展為「原」校課餘托管計劃，讓學童放學後直接留在原校參加托管服務，完成功課、進行復習，並參加課外活動。這樣的安排不僅能解決家長接送的困擾，也能提升學童的學業成績及全人發展。此計劃不應僅限於基層家庭，還應以收回成本的方式擴展至夾心階層及中產家庭，讓更多家庭受惠，同時維持公共財政的平衡。

公共財政成本與現行支援模式

根據立法會資料，目前課餘托管計劃的年度總開支約為6億港元，服務約20萬名學生，平均每名學生每年的公共成本僅3,000港元，即每月約250港元，充分顯示了公共財政資源的高效運用。這些資金主要來自教育局、社會福利署及關愛基金，主要針對基層家庭提供免費或低成本的托管服務。然而，筆者建議當局在有了先導計劃經驗的成功，把現行計劃原主要覆蓋基層家庭，擴展到對夾心階層或中產家庭的支援。

筆者認為，課餘托管計劃的成本相對低廉，若能以收回成本的方式向夾心階層及中產家庭開放，這些家庭極有可能願意參與，最緊要是子女可以在原校參加課外活動及參與功課輔導，免去不少家長接送的問題，對雙職家庭實在有莫大的支持，也增加香港人的生育意願。例如，按目前的公共成本計算，若向非基層家庭收取每月500至800港元的象徵性費用，不僅能覆蓋運營開支，還能進一步優化服務質素。同時，這些家庭的參與，亦能為計劃全面擴展至基層家庭提供更多的財政支持，維持政府公共財政的健康，更使計劃真正實現普惠性。

原校托管計劃的效益與發展方向

將課餘托管計劃發展為「原校課餘托管計劃」，不僅能解決家長的接送困難，還能為學童提供安全、便利且高效的學習與活動環境。學童放學後直接留在原校，在熟悉的環境中完成功課，並通過專業導師的輔導進行復習和鞏固學業，同時參加多元化的課外活動，例如體育、音樂或藝術等，促進全人發展。這樣的安排，能讓家長安心投入工作，而無需為孩子的功課或課外安排花費過多精力，從而提升家庭生活質量。

此外，原校托管計劃還能充分利用學校現有資源，包括教室、圖書館及操場等，減少額外的設施及行政成本。學校作為托管場地，能為學童提供安全的學習與活動環境，並讓家長信任計劃的質素與成效。筆者建議，政府可先要求公營及津貼學校全面參與計劃，並逐步將計劃擴展至直資及私立學校以供學校管理層自行因家長要求而選擇是否參與。對於直資及私立學校，政府可設立申請渠道，提供資助以鼓勵其參加托管計劃，從而提升計劃的普及度和覆蓋範圍，最終實現全港學校的參與。

教育政策與公共財政的平衡

課餘托管計劃的擴展，不應僅視為一項社會福利措施，而應作為一項長遠的教育及人口政策。筆者認為，該計劃的推行應逐步由教育局主導，將其納入教育政策的核心範疇，結合學業輔導、課程復習及課外活動，促進學童的全面成長。同時，對非基層家庭採取收回成本的模式，能有效平衡公共財政的壓力，實現計劃的財政可持續性。

以公共財政角度計算，全港小學及初中學生約67萬名，若計劃全面推行，並以每名學生每月250港元的公共成本計算，年度總開支約需20億港元。若非基層家庭按上述建議每月支付500至800港元，則可大幅減少政府的財政負擔，同時提升計劃的服務質素。這樣的安排，不僅能實現教育資源的公平分配，還能為更多基層家庭提供免費支援，促進整體社會福利與教育公平。

期待財政預算案的支持

解決香港的低出生率問題，僅靠經濟補貼是不足夠的，政府需要提供更全面的家庭支援，特別是在教育與托兒層面。擴展在校課餘托管計劃，並進一步發展為「原校課餘托管計劃」，能有效解決家長的接送困擾，緩解教育壓力，提升生育意願。

同時，將計劃逐步納入教育局的核心政策，結合學業輔導及課外活動，促進學童的全人發展，並通過對非基層家庭採取收回成本模式，實現公共財政的平衡。

筆者期待政府長遠可考慮逐步學校托管計劃，讓更多家庭受惠，為香港的可持續生育及經濟注入更多活力與希望。

作者黃頴灝是元朗區議員，民主思路聯席召集人（內務及地區事務），環保公司董事。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。

