寰海明察｜港版「五年規劃」　宜追求「小而美」　可遵循五大原則

梁海明專欄｜寰海明察

本港正邁向制定第一個港版「五年規劃」的關鍵時刻，這是特區政府在新時代背景下的重要探索和實踐。面對複雜的國際形勢和區域競爭，香港需在規劃中展現獨特優勢與前瞻性目標，以及註重加強與內地的國家戰略、重要區域聯動發展。港版五年規劃不必追求「大而全」，而應追求「小而美」。在這一過程中，特區政府可從以下五個原則入手，確保規劃的科學性與有效性：完整準確全面貫徹新發展理念；加快發展新質生產力，以科技創新推動產業創新；注重發展文化經濟；統籌發展與安全；在發展中保障和改善民生。



筆者曾參與內地省級「五年規劃」的制定工作，並主持過國家發改委有關區域聯動發展的研究課題。大型規劃的制定過程復雜，短則需一年多，長則超過兩年。相比之下，香港的第一個「五年規劃」，建議以「小而美」為目標，重點突出，避免「面面俱到」。規劃的制定周期便可控制在行政長官李家超近日指出的一年之內，以高效應對複雜多變的內外部環境，同時為香港未來的發展奠定堅實基礎。

國家主席習近平指出：「發展理念是否對頭，從根本上決定着發展成效乃至成敗。」他提出的「創新、協調、綠色、開放、共享」新發展理念，為高質量發展提供了重要指引，也應成為香港制定「五年規劃」的核心遵循。香港需結合自身特點與優勢，全面貫徹這一理念：在金融科技和綠色金融領域持續創新，推動經濟高質量發展；深化與粵港澳大灣區內地城市的協調發展，加強與海南自貿港聯動發展，優化資源配置，提升區域競爭力；通過更高標準的環保政策推動綠色發展，建設可持續的綠色城市；以更加開放的姿態融入全球經濟，鞏固「超級聯系人」和「超級增值人」地位，並積極扮演「超級合夥人」角色，以更好服務國家發展大局；通過政策創新和完善社會保障體系，提升市民幸福感，實現發展成果共享。

在加快發展新質生產力方面，習近平主席強調，要以科技創新推動產業創新，特別是以顛覆性技術和前沿技術催生新產業、新模式、新動能，發展新質生產力。這一原則對香港尤為重要。香港在金融、貿易、航運等傳統優勢領域已具備國際領先地位，但在新興產業方面仍有提升空間。制定港版「五年規劃」時，應將發展新質生產力作為重點任務：依託科研資源和國際化優勢，加強與內地高校和科研機構的合作，吸引這些高校和機構落地香港，推動科技成果轉化；鼓勵傳統產業向數字化、智能化方向轉型，培育人工智能、生物科技等新興產業，打造國際創新中心。

「文化經濟」是習近平主席提出的一個重要概念，他指出「文化經濟是對文化經濟化和經濟文化化的統稱，其實質是文化與經濟的交融互動、融合發展」。文化經濟不僅是經濟增長的新動力，更是提升城市軟實力的重要抓手。作為中西文化交匯的獨特城市，香港具備發展文化經濟的天然優勢。在制定「五年規劃」時，香港應充分挖掘這一潛力，推動文化與經濟的深度融合發展。

具體而言，香港可以大力發展文化產業，打造國際文化創意產業中心，支持電影、音樂、設計、出版等行業，塑造具有香港特色的文化品牌；推動文化與科技融合，發展數字藝術、虛擬現實等新型文化業態，提升文化產品的傳播力和影響力；優化文化消費環境，完善文化設施建設，推動文化資源普惠化，為市民和遊客提供更多樣化的文化體驗；同時深化文化交流，借助「一帶一路」倡議，加強與內地及國際文化機構的合作，講好香港故事，傳播中華文化。據統計，2024年內地文化及相關產業增加值已高達62,094億元，佔GDP的4.61%，已成為高質量發展的重要引擎。香港若能抓住文化經濟發展的機遇，不僅能實現經濟多元化，還能增強其在國際舞臺上的文化話語權。

在堅持高質量發展與高水平安全良性互動方面，習近平主席多次強調：「安全是發展的前提，發展是安全的保障，安全和發展要同步推進。」對香港而言，制定「五年規劃」時必須統籌發展與安全，確保兩者良性互動。在「經濟安全」方面，香港需提升對國際經濟波動的應對能力，強化金融體系的穩定性與韌性，防範潛在風險；在「社會安全」方面，則需聚焦住房、醫療、教育等民生領域的安全保障，切實增強市民的安全感與幸福感。同時，香港還需加強國家安全教育，增強市民的國家意識和文化認同，為「一國兩制」行穩致遠奠定堅實基礎。

民生問題是社會和諧的基石。習近平主席曾指出：「必須堅持在發展中保障和改善民生，鼓勵共同奮鬥創造美好生活，不斷實現人民對美好生活的向往。」特區政府在制定「五年規劃」時，應將改善民生作為核心目標，通過優化住房政策，增加土地供應、加快公屋建設，緩解住房壓力；提升教育質量，加大職業教育和高等教育投入，培養適應未來經濟需求的高素質人才；完善醫療體系，推動醫療資源均衡分配，提升公共衛生應急能力；同時關注弱勢群體，完善社會保障體系，幫助低收入家庭改善生活條件，構建更加包容的社會環境，讓市民切實感受到五年規劃帶來的變化和發展紅利。

制定港版「五年規劃」是香港實現高質量發展的重要舉措，是對接國家「十五五」規劃、積極融入和服務國家發展大局的重要體現。在這一過程中，特區政府應以「小而美」為目標，集中力量解決關鍵問題，確保規劃具有可操作性和針對性。國家的「十五五規劃」以2035年為遠景目標，展現了長遠發展的戰略眼光。香港的「五年規劃」也可在制定首個規劃的同時設定更長遠的發展願景，為外界注入更多信心與預期，為香港的長遠發展注入新的動力與活力。

作者梁海明是絲路智谷研究院院長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。

