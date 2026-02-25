葉文瀚｜《財政預算案2026》會否改寫香港的經濟劇本？

葉文瀚博士專欄

每逢財政司司長公布《財政預算案》，香港社會的反應總是「慣性思維」：今年還會否派糖？會否退稅？差餉可否寬減？在熟悉的焦慮節奏下，公眾往往把《財政預算案》理解為一張「資源分配清單」。然而，今年的《預算案》若只從「有多少甜頭」去閱讀，恐怕會錯過真正值得關注的戰略轉向。



《2026-27財政預算案》，與其說是財政文件，不如說是一份經濟定位藍圖。

經歷數年疫情衝擊與結構調整後，政府預計2025/26年度的經營帳目，由30億元赤字轉為錄得513億元盈餘，計及發債後綜合帳目大致平衡。股票市場回暖帶動印花稅回升，住宅成交增加，赤字陰霾比預期更快消散。表面看來，這是「鬆一口氣」的時刻。但真正的問題，不在於帳目是否重返盈餘，而在於政府將會如何運用這得來不易的財政空間。

過去數十年，香港的經濟模式相當簡潔：土地提供財政基石，金融維繫國際角色，政府奉行低稅制與審慎理財，甚少主動介入產業方向。工業政策，向來被視為「市場自己的事情」。今年的《財政預算案》，卻清晰顯示這個年代正在過去。

「北部都會區」不再只是規劃藍圖，而是被放置在經濟戰略的核心位置。河套深港科技創新合作區與新界北新市鎮發展，被界定為「產業生態圈」而非單純房地產項目。政府計劃向河套注資100億元，另撥100億元推動新田科技城，並探索由土地業權人、科技企業與政府三方合作，把閒置土地轉化為先進製造與科研空間。這不只是改劃用途，而是透過政策協調重塑產業結構。

所謂「新型工業化」，亦從口號走向具體。超過120條智能生產線獲得資助，帶動逾10億元私人投資；半導體第三代芯片的中試產線即將投產；新的工業加速與菁英企業培育計劃陸續推出。若回到1990年代，這些舉措或許顯得格格不入，如今卻成為政策主旋律。

更值得注意的是，圍繞這場「產業轉型」，所構建的金融架構。《財政預算案》提出優化上市制度，研究T+1結算，推動無紙化證券市場，完善「不同投票權架構」的監管；同時即將發出穩定幣牌照，為數字資產交易及託管建立制度基礎。金管局推進24小时結算系統與代幣化存款試驗，並計劃推出支援數字債券發行與結算的平台。離岸人民幣流動性安排倍增至2,000億元，當局亦研究引入國債期貨及擴展跨境投資渠道。

這些並非零碎修補，而是一次金融基礎設施的系統級升級。

官方把主題概括為「科技驅動，金融賦能」。這句話聽來官腔，實質卻意味深長：金融不再只是自身繁榮的目的，而是服務產業轉型的工具。 這是一次關鍵的角色轉換。

在財政理念上，也出現微妙變化。政府不再拘泥於每年現金收支必須絕對平衡，而更強調「資產負債表思維」。發債被界定為投資未來生產力的手段，只要所創造的資產足以支撐負債，赤字便不再是道德問題，而是策略選擇。中期預測中，財政儲備將回升至約7,000億元，同時基建與產業投資維持高位，顯示當局願意在審慎與進取之間取得平衡。

宏觀假設亦相對克制。今年經濟增長預測為2.5%至3.5%，通脹約1.8%。這不是一個繁榮神話，而是一個穩定故事。

然而，穩定並不等於必然成功。產業政策向來是執行力的考驗。政府部門之間的協調，與私人土地業權人、創投基金及製造企業的互動，需要的不僅是資金，更是制度信任與專業能力。如何在擴大政策角色的同時，保持市場效率與法治優勢，是香港面臨的考驗。

但無論如何，香港正嘗試從「地產加金融」的雙軸模式，轉向「金融、科技與生產」的三元結構。成敗不在於注資數額，而在於制度執行力與政策連貫性。

衡量一份《預算案》，固然可以看它派了多少資源，但更重要的是它試圖建構甚麼未來。多年來，批評者指香港缺乏清晰的經濟劇本，只剩資產升值的循環。今年的《預算案》，至少提出了一個新的故事框架。它有雄心，也有風險。但可以肯定的是，這不再是一份單純為了「止痛」而設的財政安排，而是一場關於未來的發展選擇。

