李頴彰律師｜千億偽鈔的荒謬時空：收割貪婪和焦慮的認知戰爭

近年本港已多次上演一幕幕嚴重違背經濟常識的鬧劇。若干內地旅客手持面值高達數億、甚至165億歐元（折合約1,520億港元）的天文數字偽造鈔票及債券，試圖在歷史悠久的外資發鈔銀行闖關兌現。這些票據設計粗劣且錯漏百出，部分甚至帶有港人熟悉的「冥通銀行」色彩。表面上看，這似乎僅是個別人士或小組「超低能」的鬧劇。然而，若剝開這層荒誕的表象，深入解構其運作邏輯，便會發現這絕非單純的個別愚蠢行為，而是一個運作多年、極具蠱惑性且高度組織化的系統性詐騙網絡。



這種利用近百年歷史宏大敘事進行的金融詐騙，實則是一種全球性的「認知病毒」，利用資訊落差與人性的貪婪，構建出一個與現實平行的「荒謬時空」。

這種以「歷史債券」為名的騙局並非中國獨有，在國際金融市場早有先例。美國證券交易委員會（SEC）於2024年12月正式入稟加州聯邦法院，起訴一家名為Historic Asset Placement Services Global（HAPS）的公司及其關聯人士。案情指控被告公司及其關聯人士聲稱掌握一套秘密流程，能兌現德國威瑪共和國、沙皇俄國及清政府發行的舊債券，以此向投資者收取高昂預付費。美國監管機構明確指出，這些早已失去法定效力且發行主體已不存在的舊債券，根本毫無兌現可能。這宗跨國案例有力地證明，所謂「資產解凍」從來都是一場徹頭徹尾的金融騙局，而非什麼被遺忘的國家寶藏。

然而，這類跨國騙局經過內地詐騙集團深度的「本土化」改造後，演變為更具煽動性與政治隱喻的「民族資產解凍」神話。詐騙集團並非憑空捏造，而是狡猾地利用了中國近百年政權更迭頻繁、檔案散佚的「歷史縫隙」。

他們將西方的陰謀論敘事巧妙置換為中國受害者熟悉的政治符號：從大清皇室在崩潰前夕將國庫轉移至海外的所謂「金花資產」；或是國民黨撤離大陸時遺留了巨額潛伏資金；甚至是虛構出「國際梅花協會」、「中華民族資產最高管理委員會」等帶有半官方色彩的神秘組織。為了增加可信度，他們惡意曲解1979年《中華人民共和國政府和美利堅合眾國政府關於解決資產索賠問題的協議》等真實歷史文件，將正常的國家間資產處置，編織成一個關於「國家秘密戰略儲備」的彌天大謊。

更為惡毒的是，犯罪分子深諳受害者的心理弱點，將虛構資產與國家大政方針強行掛鉤。他們偽造帶有「國務院」、「財政部」或軍方印鑑的文件，聲稱解凍兆億資產是為了配合國家「精準扶貧」、「中國夢」、「一帶一路」或抵禦外國「金融戰爭」。這種手法將單純的貪婪昇華為一種「執行國家秘密任務」的神聖使命。受害者不再認為自己是在參與分贓，而是在為民族復興忍辱負重。這種心理重構極大增強了他們對外界質疑的防禦能力，使其道德防禦機制在面對違法行為時徹底失效。

在具體運作上，詐騙集團展現了極高明的心理操控與現代龐氏騙局特徵。他們利用微信、QQ等封閉式社交網絡，構建與世隔絕的「回音室」。收費項目名目繁多且層層遞進，從最初僅需十數元人民幣或幾個泰達幣（USDT）的「會員註冊費」、「保密費」，到中期的「軍裝制服費」、「印章費」，再到最後聲稱前往香港或北京兌付所需的「差旅報備費」與「打點費」。

金額往往精準設定在基層群眾或退休老人剛好能負擔的「低門檻」區間。這種「以小博大」的極致誘惑，精準擊中了社會邊緣群體渴望一夜暴富、改變階級命運的痛點。隨着投入的資金與時間增加，受害者陷入深度的「沉沒成本謬誤」。即便面對印有現代電腦簡體字體卻聲稱發行於民國36年的荒謬票據，受害者也會啟動心理防禦機制，將其合理化為「國家為了考驗忠誠度而故意留下的破綻」。承認受騙意味着否定自己過去數年的人生價值與智商，這種痛苦遠大於繼續相信謊言。

最令本港執法者頭痛的是，詐騙集團構建了一套能夠自我閉環、具有邪教特徵的邏輯體系，甚至將公權力的執法行動異化為騙局真實性的佐證。他們預先灌輸「宏觀調控」與「負面保護」的概念，聲稱國家為了保護鉅款不被外國勢力掠奪，必須表面否認資產存在，甚至抓捕參與者以「掩人耳目」。因此，當被洗腦的「衝關者」在香港銀行被捕時，幕後主腦會迅速將新聞扭曲為「資產數額過大驚動國際資本」、「銀行高層被外國勢力收買試圖私吞國寶」或「國家正在考驗我們的意志」。

這種反智的敘事成功利用「確認偏誤」，將客觀的法律制裁轉化為加強內部凝聚力的「悲情營銷」，每一次本港警方的拘捕行動，反而在詐騙集團封閉的信息中成為了資產真實存在的「鐵證」。因此，在他們的認知世界裏，他們不是罪犯，而是悲壯的「護寶英雄」。

這類案件揭示了一個令人深省的社會現象：這些受害者之所以如飛蛾撲火般前仆後繼來港兑現天文數字假債券及偽鈔，不僅是因為貪婪，更是源於一種深層的身份焦慮與存在感缺失。在如今網上信息過量與演算法主導的時代，人類的認知防線比想像中更為脆弱。當現實生活的困頓與無力感襲來，一個被包裝成「愛國英雄」的劇本便成為了他們逃避平庸現實的救命稻草。這場荒誕劇的終結，不僅需要法律的嚴懲與金融知識的普及，更需要大眾反思如何在一個價值觀多元且混亂的時代，重建社會大眾對常識的尊重以及對自我價值的理性認同。否則，只要人們內心深處仍渴望着那種虛幻的「救世主」角色，這類利用人性弱點編織的「平行時空」，便永遠不乏信徒。

作者李頴彰是執業律師、熟悉民事訴訟和刑事訴訟事項，暨南大學國際關係學院政治學博士候選人。



