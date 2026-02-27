李頴彰律師｜特朗普國情咨文2026：最長的演說，最短的未來

李頴彰律師專欄

美國總統特朗普於國會山莊以破紀錄的108分鐘發表《2026年國情諮文》，冗長演說試圖為其口中的「美國黃金時代」塗脂抹粉。然而，這場精心編排、充滿荷里活式矯揉造作的政治真人騷，不僅無法掩蓋美國的種種政治及民生問題，反而將國內前所未有的憲政危機與社會撕裂赤裸裸地展現於全球面前：72名民主黨議員集體杯葛離場，同時國會山莊外迴盪「人民國情諮文」的巨大抗議浪聲。



特朗普試圖以「馬拉松式」的演講長度來填補實質管治的空洞，利用一連串精心挑選的「平民英雄」作為政治道具。從冬季奧運金牌得主到百歲二戰老兵，這種訴諸情感的煽情戲碼，恰恰是為了轉移公眾對其施政無能與破壞法治的視線。將嚴肅的國政報告降格為一場廉價的綜藝表演，相關處理本身就是對現代民主政治的一種極大諷刺。

這種政治娛樂化的手段，雖然能在短時間內凝聚「基本盤」的狂熱情緒，卻無法掩蓋其管治邏輯的內在矛盾。當一個國家元首需要依靠表演性質的政治動員來維持管治合法性，而非依靠扎實的政策實績與制度信任時，這恰恰反映了該國政治體制已經喪失了自我修復與整合的能力，淪為民粹領袖操弄權術的舞台。這種政治娛樂化的盛行，標誌着理性公共商討的終結，取而代之的是情緒化的宣洩與符號化的對抗，民主制度賴以生存的理性基礎已在這次《2026年國情諮文》被徹底掏空。

經濟數據的粉飾，是整場演說中最為虛偽的部份，亦是其「民粹經濟學」破產的直接證據。特朗普高調吹噓核心通脹率回落至1.7%，並以此作為美國經濟奇蹟的佐證。這完全是一種偷換概念的數字遊戲，意圖欺騙缺乏經濟學常識的美國民眾。通脹率的下降僅代表物價上漲速度放緩，絕非物價水平的實質回落。美國民眾在經歷了長達數年的高通脹後，生活成本已處於歷史高位，特朗普所謂的「油價下跌」只是局部地區的短期波動，並不能掩蓋全國性電力、租金與食品價格居高不下的結構性困局。

這種以偏概全的敘事手法，試圖將美國民眾對生活困苦的切身感受，強行扭轉為對領袖英明領導的虛假讚頌，實則是對民生疾苦的漠視與嘲弄。更深層次的問題在於，這種依賴金融泡沫與美元霸權維持的虛假繁背後隱藏着美國實體經濟空心化的殘酷現實。

更為荒謬的是其推出的「特朗普賬戶」 (Trump Account，或稱 530A Account)，美其名為兒童建立免稅投資戶口，實則是將公共財政與私人資本進行赤裸裸的利益輸送。透過政府注資將納稅人的血汗錢輸送至華爾街金融機構的資產負債表中，這種典型的官商勾結被包裝成「還富於民」的德政，不僅無法解決貧富懸殊的深層次矛盾，反而進一步鞏固了金融寡頭的既得利益。

這項政策的本質，是利用國家機器為資本積累開路，將公共資源轉化為少數特權階級的私有財產，暴露了美式資本主義掠奪本質的醜陋面目。當社會財富分配機制徹底失靈，中產階級持續萎縮，底層民眾只能依靠這種帶有施捨性質的政策度日時，所謂的「美國夢」早已支離破碎，淪為權貴階層掠奪社會財富的遮羞布。這種政策不僅加劇了階級固化，更為未來的財政危機埋下了定時炸彈，將債務負擔轉嫁給下一代。

如果說經濟政策的失敗尚可歸咎於技術層面的失誤，那麼特朗普在演說中對司法獨立的公然踐踏，則標誌着美國引以為傲的「三權分立」制衡機制已名存實亡，憲政秩序正面臨前所未有的挑戰。針對最高法院近期推翻其關稅政策的裁決，特朗普不僅沒有表現出對憲法的基本尊重，反而以「不幸的裁決」加以貶損，並狂妄地宣稱將動用《貿易擴展法》（Trade Expansion Act）第232條等行政手段繞過司法審查。

這種視法律為無物、將行政權力凌駕於司法之上的行徑，顯露了其走向獨裁統治的野心。當一個國家的元首可以在國會殿堂上公開威脅要架空最高法院，這已不再是單純的政策之爭，而是憲政秩序的全面崩潰，這意味着美國的法治精神已淪為權力鬥爭的犧牲品。

這種對法治的蔑視，必然導致政治鬥爭的極端化與暴力化。國會內外的分裂景象揭示了美國社會已陷入不可調和的邊緣，72名議員的離場並非單純的黨派鬥爭，而是對特朗普政權合法性的根本否定。與此同時，場外「人民國情諮文」與特朗普的官方演說形成強烈對比，這種「兩個美國」的平行時空，反映了精英階層與普羅大眾之間的鴻溝。

特朗普在演說中將反對者妖魔化，將移民問題武器化，甚至將最高法院大法官視為政治敵人，這種極端政治排他性的修辭，不僅無助於彌合社會裂痕，反而是在傷口上撒鹽，煽動仇恨以鞏固其支持。一個連國情諮文都無法做到團結國民的總統，其所謂的「讓美國再次偉大」不過是一句空洞的口號，掩蓋的是一個內部支離破碎、互不信任的「散沙」社會。

在外交領域，特朗普的「孤立主義」傾向亦在本次演說中表露無遺。特朗普以「美國優先」為名，實則推行的是一種短視且自私的退縮戰略。通過強徵關稅、威脅北約盟友增加軍費，以及對國際多邊機制的蔑視。當特朗普沾沾自喜於從盟友身上榨取的那點蠅頭小利，卻不知自己正在親手埋葬美國建立的戰後國際秩序。

這種外交政策的短視與傲慢，不僅損害了美國的國際信譽，更加速了全球權力格局的重組，使得美國逐漸淪為國際社會的「孤家寡人」。更為嚴重的是，這種破壞規則的行為模式，正在瓦解西方聯盟的價值觀基礎，使得美國變成了國際秩序的破壞者與麻煩製造者。

特朗普所描繪的繁榮景象，不過是建立在債務堆積、法治崩壞與社會撕裂之上的海市蜃樓。這種政治體制的僵化與極化，使得任何實質性的改革都變得不可能，國家機器只能繼續在黨爭與內耗中空轉。一個無法正視自身結構性缺陷、沉迷於過去榮光、拒絕承擔國際責任的國家，註定無法在未來的世界格局中佔有一席之地。而這場鬧劇般的2026國情諮文，正是這個超級大國走向衰落的最有力註腳，也是對那些盲目崇拜美式民主的一記當頭棒喝。

作者李頴彰是執業律師、熟悉民事訴訟和刑事訴訟事項，暨南大學國際關係學院政治學博士候選人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。

